スターバックスの期間限定ビバレッジとして、これからの暑い夏の時期にぴったりの「マンゴー オレ」が登場。

太陽の光をたっぷり浴びた芳醇なマンゴー果肉と、やさしいミルクが織りなす、心ほどけるひと時が楽しめるドリンクです☆

スターバックス「マンゴー オレ」

価格:持帰り 579円(税込)/店内利用 590円(税込)

販売期間:2025年6月11日(水)〜2025年7月8日(火)予定

※一時的な欠品または早期に販売終了する場合があります

サイズ: Tallサイズのみ

販売店舗:全国のスターバックス店舗(一部店舗を除く)

親しみのある味わいで、幅広い世代の方が楽しめる「マンゴー オレ」がスターバックスから登場。

太陽の光をたっぷり浴びた芳醇なマンゴー果肉とミルクのやさしい味わいが楽しめる一杯です。

カップの底にマンゴー果肉を入れ、ボディは、マンゴーの味わいも感じていただけるよう、マンゴー果肉とミルクが合わせてあります。

マンゴー果肉とミルクをブレンドすることにより、より滑らかな質感になり、カップの底のマンゴー果肉とよく絡むのもポイントです。

まずはひとくちそのまま飲み、濃厚な味わいのマンゴー果肉を楽しんだあと、マンゴー果肉とボディを混ぜながら飲むことで、よりミルクの滑らかな舌触りとフルーティーな風味が広がります。

マンゴーの豊かな風味をしっかり感じられる、マンゴー好きの方にもおすすめの一杯です☆

これからの暑い夏の時期に、まるで南国にいるような気分が楽しめる期間限定ビバレッジ。

スターバックスにて2025年6月11日より販売される「マンゴー オレ」の紹介でした☆

