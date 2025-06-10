¡ÚÂ®Êó¡Û¶õ¤²È¤ÎÃÊ¥Ü¡¼¥ëÈ¢¤«¤é¡Ö·³ÍÑ·ý½Æ¡×1Ãú¸«¤Ä¤«¤ë¡¡¥Û¥ë¥¹¥¿¡¼Æþ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¡ÖROYAL¡×¤ÎÊ¸»ú¹ï¤Þ¤ì¤ë¡¡´ÕÄê¤Î·ë²Ì¡Ö¿¿Àµ·ý½Æ¡×¤ÈÈ½ÌÀ¡¡ÆàÎÉ¡¦ÈÃÈ·Ä®
¡¡º£Ç¯5·î¤ËÆàÎÉ¸©ÈÃÈ·Ä®Æâ¤Î¶õ¤²È¤Ç·³ÍÑ·ý½Æ¤¬¤ß¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ï¡¢²¡¼ý¤·´ÕÄê¤Î·ë²Ì¡¢¿¿Àµ·ý½Æ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢5·î10Æü¸áÁ°11»þ30Ê¬¤´¤í¡¢Ê¼¸Ë¸©À¾µÜ»ÔÆâ¤Ë½»¤àÃËÀ¤¬ÈÃÈ·Ä®Æâ¤Ë¤¢¤ë¶õ¤²È¤Ç½êÍ¼Ô¤¬ÇäµÑ¤Î¤¿¤á¤ËÉÔÆ°»º¶È¼Ô¤È°ì½ï¤Ë¡¢·úÊªÆâ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃÊ¥Ü¡¼¥ëÈ¢¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡È¢¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥Û¥ë¥¹¥¿¡¼¤ËÆþ¤Ã¤¿·ý½Æ1Ãú¡Ê¼«Æ°Áõ¤Æ¤ó¼°¡Ë¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢·Ù»¡½ð¤ËÆÏ¤±½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ù»¡´±¤¬¸½¾ì¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢·ý½Æ¤Ê¤É¤ò²¡¼ý¤·¤Æ´ÕÄê¤Î·ë²Ì¡¢·ý½Æ¤Ï¿¿Àµ·ý½Æ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡È¯¸«¤·¤¿ÃËÀ¤Î¿ÆÂ²¤¬µìÆüËÜ·³¤Î·³¿Í¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÃÊ¥Ü¡¼¥ëÈ¢¤«¤é¤ÏÅö»þ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÁÐ´ã¶À¤Ê¤É¤â¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤Ï·³ÍÑ·ý½Æ¤Ï°äÉÊ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢½ê»ý¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢È¯¸«¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï·Ù»¡½ð¤ËÆÏ¤±½Ð¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£