¡È¥¥à¥¿¥¯¤È¶¦±é¡É¤Î´Ú¹ñÇÐÍ¥¡¢36ºÐ¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤òÊó¹ð¡Ö¿¤Ó¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡ÖºÇ¶á¡¢2cm¿¤Ó¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Æ¥®¥ç¥ó¡¢ÆüËÜ¿Í½÷À¤ÈÌ©Ãå
¥ª¥¯¡¦¥Æ¥®¥ç¥ó¡Ê2PM¡Ë¤Î¶á¶·¤¬ÏÃÂê¤À¡£
¥ª¥¯¡¦¥Æ¥®¥ç¥ó¤Ï6·î9Æü¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¥·¥ó¡¦¥É¥ó¥è¥×¤¬MC¤òÌ³¤á¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø´¥ÇÕ¤¹¤ë·»¥·¥ó¡¦¥É¥ó¥è¥×¡Ù¤Ë½Ð±é¡£
¤³¤ÎÆ°²èÆâ¤Ç¤ª¼ò¤òÃí¤´¤¦¤ÈÀÊ¤òÎ©¤Ã¤¿¥ª¥¯¡¦¥Æ¥®¥ç¥ó¤Î¿ÈÄ¹¤Ë¡¢¶¦±é¼Ô¤Î¥Á¥ç¥ó¡¦¥Û¥Á¥ç¥ë¤Ï¶Ã¤¡¢¡ÖÅ·°æ¤ËÆ¬¤Ö¤Ä¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Í¡£²¿cm¤¢¤ë¤Î¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¡£
¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¥ª¥¯¡¦¥Æ¥®¥ç¥ó¤Ï¡Ö187cm¤Ç¤¹¡×¤È²óÅú¡£¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¤ä¸ø¼°¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤Ç¤Ï185cm¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢»×¤ï¤Ì¡ÈÀ®Ä¹Êó¹ð¡É¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¤É¤è¤á¤¤¤¿¡£
MC¤Î¥·¥ó¡¦¥É¥ó¥è¥×¤¬¡Ö¹â¤¤¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¯¹â¤¤¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤È¡¢¥ª¥¯¡¦¥Æ¥®¥ç¥ó¤Ï¡ÖºÇ¶á¡¢¤Þ¤¿¿¤Ó¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ÇÅú¤¨¡¢¡Ö¡ÊÊ¼ÌòÁ°¤Î¡Ë¿ÈÂÎ¸¡ºº¤Ç¤Ï185cm¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ºÇ¶á¤Î·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Ç187cm¤È½Ð¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¥ª¥¯¡¦¥Æ¥®¥ç¥ó¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î»ÔÌ±¸¢¤òÊü´þ¤·¤Æ´Ú¹ñ¤Ç¤ÎÊ¼Ìò¤Ë»Ö´ê¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¡¢À¿¼Â¤Ê¿ÍÊÁ¤È¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê»ÑÀª¤ÇÂ¿¤¯¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¿¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶áÇ¯¤Ç¤ÏÌÚÂ¼ÂóºÈ¼ç±é¤Î±Ç²è¡Ø¥°¥é¥ó¥á¥¾¥ó¡¦¥Ñ¥ê¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢´Ú¹ñ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÆüËÜ¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þ¥ª¥¯¡¦¥Æ¥®¥ç¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1988Ç¯12·î27ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥ª¥¯¡¦¥Æ¥®¥ç¥ó¡£2PM¤Î¥á¥¤¥ó¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£185cm¤òÄ¶¤¨¤ë¹â¿ÈÄ¹¤È¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿ÌÜÉ¡Î©¤Á¤¬Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò¤È¤¤á¤«¤»¤ë°ìÊý¤Ç¡¢½ãËÑ¤Ç°¦ÕÈ¤Î¤¢¤ëÀ³Ê¤â¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¤È¿Íµ¤¡£2017Ç¯¤ÎÆþÂâ»þ¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î±Ê½»¸¢¤òÊü´þ¤·¤ÆÊ¼Ìò¤òÁ´¤¦¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÇ®°Õ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¿·Ê¼·±Îý¤ÇÍ¥½¨¤ÊÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢½õ¶µ¤ËÈ´Å§¡£ÌÏÈÏÊ¼»Î¤È¤·¤ÆÉþÌ³¤ò½ª¤¨¡¢2019Ç¯5·î¤Ë½üÂâ¤·¤¿¡£