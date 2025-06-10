¹âÊö¥Ê¥À¥ì»á¤Î¡Ö¥Ð¥Ëー¥¹ー¥Ä ¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡×¤è¤ê¡Ö¥½¥Õ¥£¥¢¡¦F¡¦¥·¥ãー¥ê¥ó¥° ¥É¥ì¥¹ver.¡×¤¬¶áÆüÍ½Ìó³«»Ï¡ªºÌ¿§¸«ËÜ¤â¸ø³«
¡¡³¤³°¤Î¥Û¥Óー¥áー¥«ー¡ÖMAGI ARTS¡×¤Ï¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¥½¥Õ¥£¥¢¡¦F¡¦¥·¥ãー¥ê¥ó¥° ¥É¥ì¥¹ver.¡×¤¬¶áÆüÍ½Ìó³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£È¯ÇäÆü¤È²Á³Ê¤Ï¶¦¤ËÌ¤Äê¡£
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡¦¹âÊö¥Ê¥À¥ì»á¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥êー¥º¡Ö¥Ð¥Ëー¥¹ー¥Ä ¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡×¤è¤ê¡Ö¥½¥Õ¥£¥¢¡¦F¡¦¥·¥ãー¥ê¥ó¥°¡×¤¬ÀÄ¿§¤Î¥É¥ì¥¹¤òÅ»¤Ã¤¿»Ñ¤ò¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡º£²óÆ±¼Ò¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤ÆËÜÀ½ÉÊ¤¬¶áÆüÍ½Ìó³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ÎºÌ¿§¥µ¥ó¥×¥ë²èÁü¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
📷¡ÚºÌ¿§¥µ¥ó¥×¥ë¸ø³«¡Û📷- MAGI ARTS (@MAGIARTS0906) June 9, 2025
¹âÊö¥Ê¥À¥ì¡Ê@nadare3nWMM¡ËÀèÀ¸¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ø¥Ð¥Ëー¥¹ー¥Ä ¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡Ù¥·¥êー¥º¤è¤ê¡¢
¡Ö¥½¥Õ¥£¥¢¡¦F¡¦¥·¥ãー¥ê¥ó¥° ¥É¥ì¥¹ver. ¡×¡×1/6¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ÎºÌ¿§¥µ¥ó¥×¥ë¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¡ª
¤´Í½Ìó¤¬¶áÆü³«»ÏÍ½Äê--
Â³Êó¤ÎÊý¤â¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª pic.twitter.com/PYDDKxmieS