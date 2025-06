【2025年5月フィギュア予約ランキング】 6月10日 公開

大網は、同社が運営するホビーショップ「あみあみ」における2025年5月のフィギュア予約ランキングを発表した。

本ランキングは、5月1日から5月31日の期間中に予約開始されたフィギュアを対象として、同社独自の予約データ(予約数・金額など)を元に構成したもの。

5月は「ブルーアーカイブ」よりお面を付けた「ワカモ」の1/7スケールフィギュアが1位に輝いた。まほかにも「アズールレーン」、「原神」などのゲームアプリから多数ランクインしている。

フィギュア予約ランキング

第1位:ブルーアーカイブ ワカモ 1/7スケール 完成品フィギュア

メーカー:ネオンマックス

原作名:「ブルーアーカイブ」

発売予定月:11月予定(再販)

参考価格:26,400円

第2位:原神 シトラリ・白星黒曜Ver. 1/8スケール 完成品フィギュア

メーカー:Myethos

原作名:「原神」

発売予定月:2026年1月予定

参考価格:9,900円

第3位:アズールレーン アルジェリー 1/7スケール 完成品フィギュア

メーカー:アルター

原作名:「アズールレーン」

発売予定月:2026年5月予定

参考価格:通常版 43,780円/軽装Ver. 30,580円

※画像は「通常版」のものになります。

第4位:ヴェルテクス・オリジナルズ エルフ村 第15村人 ミルクリンデ 1/6スケール 完成品フィギュア

メーカー:ヴェルテクス

発売予定月:8月予定

参考価格:アンテナショップ限定版 49,800円/通常版 49,800円

※画像は「アンテナショップ限定版」のものになります。

第5位:ブルーアーカイブ -Blue Archive- イズナ 1/7スケール 完成品フィギュア

メーカー:ウイング

発売予定月:2026年1月予定

参考価格:25,980円

第6位:ブルーアーカイブ -Blue Archive- アコ(ドレス) 1/7スケール 完成品フィギュア

メーカー:グッドスマイルカンパニー

原作名:「ブルーアーカイブ」

発売予定月:2026年4月予定

参考価格:16,500円

第7位:サキュバス委員長さん 澪奈 illustration by ばん! 1/6スケール 完成品フィギ

ュ ア

メーカー:大漫匠アニメスター

発売予定月:2026年4月予定

参考価格:6,600円

第8位:ゼンレスゾーンゼロ フォン・ライカン 1/7スケール 完成品フィギュア

メーカー:APEX

原作名:「ゼンレスゾーンゼロ」

発売予定月:2026年5月予定

参考価格:22,440円

第9位:閃乱カグラ 雪泉 和風バニー Ver. 1/4スケ ー ル 完成品フィギュア

メーカー:FREEing

原作名:「閃乱カグラ」シリーズ

発売予定月:2026年5月予定

参考価格:44,000円

第10位:魔太郎オリジナル BAD BUNNY 1/7スケール 完成品フィギュア

メーカー:キューズQ

発売予定月:2026年2月予定

参考価格:25,080円

第11位:アズールレーン エルベ 清らかのヴァレンチンズタークVer. 完成品フィギュア

メーカー:アルター

原作名:「アズールレーン」

発売予定月:2026年6月予定

参考価格:27,280円

第12位:SSR FIGURE「Dear My Rubber」黒川ミウ 1/6スケール 完成品フィギュア

メーカー:SSR FIGURE

発売予定月:9月予定

参考価格:豪華版 23,700円/通常版 19,000円

第13位:KDcolle「魔法少女にあこがれて」マジアサルファ 1/7スケール 完成品フィギュア

メーカー:KADOKAWA

原作名:「魔法少女にあこがれて」

発売予定月:2026年2月予定

参考価格:22,550円

第14位:恋恋 -櫻- シオリ 競泳メイド 1/6スケール 完成品フィギュア

メーカー:恋恋

発売予定月:11月発売予定

参考価格:8,980円

第15位:アズールレーン セントルイス 水着Ver. 1/7スケール 完成品フィギュア

メーカー:グッドスマイルアーツ上海

原作名:「アズールレーン」

発売予定月:2026年5月予定

参考価格:17,500円

第16位:はしる!POP UP PARADE 仕事猫 完成品フィギュア

メーカー:グッドスマイルカンパニー

原作名:「仕事猫」

発売予定月:9月予定

参考価格:5,500円

第17位:「紫音 -Blue Butterfly-」 illustration by みちきんぐ 1/6スケール 完成品フィギュア

メーカー:Vibrastar

発売予定月:2026年6月

参考価格:あみあみ限定特典付き 27,500円/特典なし 27,500円

第18位:アズールレーン 樫野 つまずきトラブルメイドVer. 1/7スケール 完成品フィギュア

メーカー:エレガント

原作名:「アズールレーン」

発売予定月:2026年7月上旬

参考価格:あみあみ限定特典付き 18,700円/特典なし 18,700円

第19位:「範馬刃牙」1/12スケール アクションフィギュア 範馬勇次郎

メーカー:ストームコレクティブルズ

原作名:「範馬刃牙」

発売予定月:12月発売予定

参考価格:5,390円

第20位:閃乱カグラ 飛鳥 和風バニーVer. 1/4スケール 完成品フィギュア

メーカー:FREEing

原作名:「閃乱カグラ」

発売予定月:2026年4月予定月

参考価格:44,000円

(C) Oh-ami Inc.

(C) 2024 NEXON Games Co., Ltd. All Rights Reserved.

(C) miHoYo/米哈游(R)

(C) 2017 Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd. All Rights Reserved.

(C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.

(C) VERTEX

(C) NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.

(C) 小野中彰大・竹書房/魔法少女にあこがれて製作委員会