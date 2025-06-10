¡Ö¼õ¸³¤ò¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÅìÂç¤Ë¤ÏÍî¤Á¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢µþÂç¤Ë¤Ï¼õ¤«¤Ã¤¿¡×¡Ä¹»±Ü¼Ô¤Ï¡Ö¤·¤«¤·¡×¤Î½ÅÊ£¤ò¤É¤¦¹Í¤¨¤ë¤«
¡¡³§¤µ¤ó¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£¿·Ä¬¼Ò¹»±ÜÉô¤Î¹ÃÃ«¤Ç¤¹¡£
¡Ú²óÅú¡Û³§¤µ¤ó¡¢Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©¥¯¥¤¥º¤ÎÅú¤¨¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦
¡¡º£²ó¤â¥¯¥¤¥º¤«¤é¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡²¼¤Î²èÁü¤Ï¡¢²ÆÌÜÞûÀÐ¡Ö¸ãÇÚ¤ÏÇ¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÎËÁÆ¬¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥«¥¿¥«¥Ê¤ÇÉ½µ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÃæ¤«¤é´Ö°ã¤¤¤ò15¸Ä¡¢¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê15¸ÄÁ´Éô¸«¤Ä¤±¤¿¤é¤«¤Ê¤ê¥¹¥´¥¤¤Ç¤¹¡Ë¡£
¡¡¸¶Ê¸¤òºÙ¤«¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â²ò¤±¤Þ¤¹¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¥«¥¿¥«¥Ê¤Î¡Ö·Á¡×¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢É½µ¤Ï¸½Âå²¾Ì¾¤Å¤«¤¤¡Ê¸½ºß¡¢°ìÈÌÅª¤Ë»È¤ï¤ì¤ëÉ½µ¡Ë¤Ë½¾¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡À©¸Â»þ´Ö¤Ï2Ê¬¤Ç¤¹¡£¥¹¥Þ¥Û¤Î²èÌÌ¤Ç¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð¥×¥ê¥ó¥È¥¢¥¦¥È¤ÇÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤¾¡ª
¹»±Üµ¿Ìä¤ÏÂ¿¤¤Êý¤¬ÎÉ¤¤¡©¡¡¾¯¤Ê¤¤Êý¤¬ÎÉ¤¤¡©
¡¡²¿²ó¤«ÆüËÜ¸ì¤ÎÏÃ¤¬Â³¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤Ï¾¯¤·¡È¹»±ÜÅ¯³Ø¡ÉÅª¤ÊÏÃ¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥º¥Ð¥ê¡¢¡Ö¹»±Üµ¿Ìä¤ÏÂ¿¤¤¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤¤«¡¢¾¯¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¢¤Ê¤¿¤¬¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î¤´¼«¿È¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄÖ¤Ã¤¿¼«ÅÁ¤ò½ÐÈÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¡¢Ã´Åö¤Ë½¢¤¤¤¿¹»±Ü¼Ô¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ËÂçÎÌ¤Îµ¿Ìä¡ÊÄ¾¤·¤ÎÄó°Æ¡Ë¤ò½Ð¤·¤¿¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤½¤ì¤È¤â¡¢¹»±Ü¼Ô¤ÏºÇÄã¸Â¤Î»ØÅ¦¤Ë¤È¤É¤á¡¢¤¢¤Þ¤êµ¿Ìä¤ò½Ð¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡¡Àè¤Ë¤ªÃÇ¤ê¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢º£¤«¤é¤¹¤ë¤ªÏÃ¤Ï¡ÖÃ±½ã¤Ê¸í»úÃ¦»ú¤ä»ö¼Â¸íÇ§¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÌÀ¤é¤«¤Ê¸í¿¢¤Ï¡¢È´¤«¤ê¤Ê¤¯¹»±Üµ¿Ìä¤ò½Ð¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Âç¥ê¡¼¥°¤Î¡ÖÂçÃ«¾©Ê¿Áª¼ê¡×¤Ç¤Ï¥À¥á¤Ç¡¢É¬¤º¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡×¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤³¤ÇÌä¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡ÖÆüËÜ¸ì¤È¤·¤Æ¤ÎÆÉ¤ß¤ä¤¹¤µ¡×¤ä¡Ö¸íÆÉ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤ÎÉ½¸½ÊÑ¹¹¡×¡¢¡ÖÈùÌ¯¤Ê»ö¼Â´Ø·¸¡×¡¢¤Þ¤¿¡ÖÉ½µ¤ä¸ì¶ç¤ÎÀ°Íý¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Í×ÁÇ¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤·¤«¤·¡×¤Î½ÅÊ£¤ÏOK¡©
¡¡¤´¤¯´ÊÃ±¤ÊÎã¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡A¤µ¤ó¤ÏB¤µ¤ó¤ÈÌóÂ«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢A¤µ¤ó¤Ï¤½¤ÎÆü¡¢Åìµþ¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Âçºå¤Ë¤Ï¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤¤¤¦Ê¸¾Ï¤Ç¤Ï¡Ö¤·¤«¤·¡×¤¬½ÅÊ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾®Àâ¤Ê¤éÊ¸³ØÅª¤Ê¸ú²Ì¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë»ö¼Â´Ø·¸¤ÎÀâÌÀÊ¸¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤É¤Á¤é¤«¤ò¡Ö¤À¤¬¡×¤Ê¤ÉÊÌ¤ÎÉ½¸½¤Ë¤·¤¿¤Û¤¦¤¬ÆÉ¤ß¤ä¤¹¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£°ìÊý¡¢¡ÖÅìµþ¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ê¸í¿¢¤Î¤¿¤á¡¢¡ÖÅìµþ¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ËÄ¾¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Êµ¤¤Å¤¤¤¿Êý¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡ª¡Ë¡£
¡¡¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÎã¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡1¡Ä¡ÄÉ¬¤º»ä¤Ï¿²Ë·¤·¤Æ¤âÄ«¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤ë¡£
¡¡2¡Ä¡Ä»ä¤Ï¿²Ë·¤·¤Æ¤âÉ¬¤ºÄ«¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤ë¡£
¡ÖÉ¬¤º¡×¤È¤¤¤¦Éû»ì¤Î°ÌÃÖ¤Ç¤¹¤¬¡¢2¤Î¤Û¤¦¤¬¡ÖÉ¬¤º¡×¤È¡ÖÄ«¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤ë¡×¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢1¤è¤ê¤âÊ¸¾Ï¤È¤·¤Æ¤ÏÆÉ¤ß¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡ÏÃ¤·¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï1¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÖÉû»ì¤¬Àè¤ËÍè¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸½¾Ý¤¬¡¢¶¯Ä´¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤«¤é¤·¤Ð¤·¤Ð¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Ê¸¾Ï¤Ç¤Ï¡ÖÆÉ¤ß¤ä¤¹¤µ¡×¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤³¤ì¤ò¤É¤³¤Þ¤ÇOK¤È¤¹¤ë¤«¡©¡¡¤¢¤Ê¤¿¤¬¹»±Ü¼Ô¤À¤Ã¤¿¤Ê¤é¤Ð¡¢1¤ÎÊ¸¾Ï¤Ëµ¿Ìä¤ò½Ð¤·¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥¡¥¯¥È¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢
¡¡1Æü¤Ë7000Êâ¡¢Êâ¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤¤È¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¤È¤¤¤¦Ê¸¾Ï¤Ç¡¢¤³¤Î¡Ö¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦º¬µò¤Ï²¿¤«¡©¡¡¤È¤¤¤¦¤«¡¢ËÜÅö¤Ë¡Ö¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¡×¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡©¡¡
¡¡¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë»Ø¿Ë¤È¤Ï¿ô»ú¤¬°ã¤¦¡¢¤³¤¦¤¤¤¦³Ø½ÑÏÀÊ¸¤¬¤¢¤ë¤Ê¤É¡¢¿§¡¹¤ÊÊýÌÌ¤«¤é¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬¤¢¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¹»±Ü¼Ô¤Ï°ìÀ¸·üÌ¿¡¢¡Ö7000Êâ¡×¤Îº¬µò¤òÃµ¤·¤Þ¤¹¡£ÌÀ³Î¤Êº¬µò¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¹»±Üµ¿Ìä¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¡ÊÃø¼Ô¤Î¼þÊÕ¤Ç¤Ï¡Ö7000Êâ¤¬ÎÉ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ÇÎÉ¤¤¤Î¤À¡ª¡Ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö1Æü¤Ë10ËüÊâ¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤é¤ÐÌÀ¤é¤«¤Ë¥±¥¿¤¬¤ª¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¹»±Ü¤ÏÉ¬¤ºµ¿Ìä¤ò½Ð¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿Ê¸¾Ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹»±Ü¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤ÎÄøÅÙ¤Î¤³¤È¤Ï»ØÅ¦¤»¤º¡¢¤É¤³¤«¤é¤Ï»ØÅ¦¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÆÍ¤µÍ¤á¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¼Â¤ÏÈó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤ÌäÂê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¹»±Üµ¿Ìä¤Î¡Ö½ñ¤Êý¡×¤ä¡ÖÎÌ¡×¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¹»±Ü¤Ï¤É¤ó¤Ê¸¶¹Æ¤Ç¤â°ì½ï¡©
¡¡¤½¤â¤½¤â¡¢¹»±Ü¤È¤¤¤¦»Å»ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸¶¹Æ¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¿Ìä¤òÁý¤ä¤·¤¿¤ê¡¢¸º¤é¤·¤¿¤ê¡¢¤ÈÊÑ²½¤ò¤Ä¤±¤Æ¤âÎÉ¤¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢½ÐÈÇ¶È³¦¤ÎÆâ³°¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê°Õ¸«¤ò»ý¤ÄÊý¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¹»±Ü¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤É¤ó¤Ê¸¶¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â°ìÎ§¤Ç¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë»Å»ö¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×
¡¡¡Ä¡Ä¤¤¤ä¡¢»ä¤â¤³¤Î»Å»ö¤Ë½¢¤¯¤Þ¤Ç¤Ï¡Ö¤Þ¤¢¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤ÏÊÑ¤¨¤ë¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢¤Û¤È¤ó¤É°ì½ï¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢ÇÞÂÎ¤Î°ã¤¤¤ä¡¢¤½¤ÎÂ¾¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÍ×ÁÇ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¹»±Ü¤Î¤·¤«¤¿¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¿·Ê¹¤Î¹»±Ü¤È½ÐÈÇÊª¤Î¹»±Ü¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¸í¿¢¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦º¬ËÜ¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï°ì½ï¤Ç¤â¡¢»Å»ö¤ÎÃæ¿È¤ÏÁ´¤¯°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¹»±Ü¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤ë»þ´Ö¡×¡¢¤Ä¤Þ¤ê¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢½ÐÈÇÊª¤È°ì¸ý¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢ËÜ²°¤µ¤ó¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë½ñÀÒ¤ä»¨»ï¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥«¥¿¥í¥°¤äÀâÌÀ½ñ¤Ê¤É¤Î¹»±Ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½ñÀÒ¤È»¨»ï¤Ç¤âÍÍÁê¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢»¨»ï¤ÎÃæ¤Ç¤â½µ´©»ï¤È·î´©»ï¡¢¤Þ¤¿Ê¸·Ý»ï¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤Ç¤Ï»Å»ö¤Î¿Ê¤áÊý¤ä¹»±Üµ¿Ìä¤Î½Ð¤·Êý¤¬Á´¤¯°ã¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤é¡¢ÇÞÂÎ¤Î°ã¤¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾®Àâ¤È¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Î°ã¤¤¤ä¡¢ÊÔ½¸¡¦ºî²È¤µ¤ó¤Î¡Ö¤³¤³¤ò½ÅÅÀÅª¤Ë¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥ª¡¼¥À¡¼¡¢¤½¤·¤ÆÇ¼´ü¡Ê¤³¤ì¤¬½ÅÍ×¡ª¡Ë¤Ê¤É¡¢¸½¾ì¤Ë¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¡ÈÊÑ¿ô¡É¤¬¤¢¤ê¡¢·è¤·¤Æ°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Æ±¤¸½µ´©»ï¤Ç¤â¡¢¡ÖÁ´¤¯Æ±¤¸¹»±Ü¡×¤ÏÆóÅÙ¤ÈË¬¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡°Ê¾å¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÖÇÞÂÎ¤ä¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ê¤É¤¬ÊÑ¤ï¤ì¤Ð¹»±Üµ¿Ìä¤Î½Ð¤·Êý¤âÊÑ¤ï¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤â¼«Á³¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¡¢·ë¶É¡Ö¹»±Üµ¿Ìä¤ÏÂ¿¤¤¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤«¡¢¾¯¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤«¡×¤Î·ëÏÀ¤Ï¡¢»ú¿ô¤¬¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¼¡²ó¤Ë»ý¤Á±Û¤·¤È¤·¤Þ¤¹¡£Ê¸¾Ï¤Î»öÎã¤ÏÂ¿¤¤¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤«¾¯¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£
¹ÃÃ«°ô¿Í¡Ê¤³¤¦¤ä¡¦¤Þ¤µ¤È Masato Kouya¡Ë
1987Ç¯¡¢ËÌ³¤Æ»ÁýÌÓÄ®À¸¤Þ¤ì¡£»¥ËÚËÌ¹â¹»¡¢ÅìµþÂç³ØÊ¸³ØÉôÎÑÍý³Ø²ÊÂ´¶È¡£Ä«Æü¿·Ê¹ÅìµþËÜ¼ÒÈÎÇä¶É¤ò·Ð¤Æ¡¢2011Ç¯¿·Ä¬¼ÒÆþ¼Ò¡£¹»±ÜÉô°÷¤È¤·¤Æ·î´©»ï¤äÃ±¹ÔËÜ¡¢¿·Ä¬¿·½ñÅù¤òÃ´Åö¤·¡¢¸½ºß¤Ï½µ´©»ï¤Î¹»±Ü¤òÃ´Åö¡£¿·Ä¬¼Ò¡ÖËÜ¤Î³Ø¹»¡×¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¹ÖºÂ¹Ö»Õ¤âÌ³¤á¤ë¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô