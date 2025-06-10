¡Ö¤·¤é¤¿¤¡×¤È¡Ö»å¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¡×²¿¤¬°ã¤¦¤Î¡©¡¡¶È³¦ÃÄÂÎ¡¢¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ËÊ¹¤¤¤¿¡¡¡Ú¥×¥Á»¨³Ø¡Û
¡¡¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê¿©ºà¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Î»å¾õ¤Î¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¤Ï¡Ö¤·¤é¤¿¤¡×¡Ö»å¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¡×¤ÎÌ¾¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤â¤½¤â¡¢¤·¤é¤¿¤¤È»å¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤Î°ã¤¤¤Ã¤Æ¡©
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ë¤Ï¡Ö»å¤³¤ó¡×¤È¡ÖÇòÂì¡×¤¬
ÆüËÜ¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¶¨²ñ¤ËÊ¹¤¤¤¿
¡¡ÆüËÜ¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¶¨²ñ¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤Ë¡¢¤·¤é¤¿¤¤È»å¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤Î°ã¤¤¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¡ØÅìÀ¾¤Ç¸Æ¤ÓÌ¾¤¬°ã¤¦¤À¤±¡Ù¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Ç¤è¤í¤·¤¤¤«¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡Æ±¶¨²ñ¤¬È¯É½¤·¤¿2023Ç¯ÅÙ¤Î¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯²Ã¹©ÉÊ¤ÎÍ¢½Ð¼ÂÂÖÄ´ºº¤ò¸«¤ë¤È¡¢À½ÉÊÌ¾¤ËÈÄ¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¡¢¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯ÌÍ¤Ê¤É¤È¤È¤â¤Ë¡Ö»å¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¡Ê¤·¤é¤¿¤´Þ¤à¡Ë¡×¤È¤¢¤ê¡¢Æ±¤¸¥°¥ë¡¼¥×¤ËÊ¬Îà¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Îò»Ë¤ò¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¤È¡¢¹¾¸Í»þÂå¤´¤í¤Ë¤Ï´ØÅì¤È´ØÀ¾¤Çºî¤êÊý¤Ë°ã¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¡ÖÀÎ¤Ïºî¤êÊý¤Î°ã¤¤¤Ç¡¢´ØÀ¾¤Îºî¤êÊý¤Î¼çÎ®¤Ç¤¢¤ëÈÄ¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤òºÙ¤¯ÀÚ¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¡Ø»å¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¡Ù¡¢´ØÅì¤Îºî¤êÊý¤Î¼çÎ®¤Ç¤¢¤ë¶Å¸ÇºÞ¤ò²Ã¤¨¤Æ¥·¥ã¥ï¡¼¾õ¤ËÅò¤ÎÃæ¤ËºÙÄ¹¤¯½Ð¤·¤Æ¸Ç¤á¤¿¤â¤Î¤ò¡Ø¤·¤é¤¿¤¡Ù¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ç¤ÏÅìÀ¾¤É¤Á¤é¤Ç¤â¤·¤é¤¿¤¤ÈÆ±¤¸ºî¤êÊý¤ò¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢´ØÀ¾¤Ç¤ÏÀÎ¤Î¤Þ¤Þ»å¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤È¤¤¤¦¸Æ¾Î¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¶¨²ñÃ´Åö¼Ô¡Ë
¡¡Ã´Åö¼Ô¤Ï¡¢Æ±¤¸À½Ë¡¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÀÎ¤Î¸Æ¾Î¤¬ÄêÃå¤·¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç»Ä¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¼¡¼¤È¿äÂ¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡Ö¤·¤é¤¿¤¡×¤Î¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤Ï¡¢Çò¤¤Âì¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤³¤È¤¬Í³Íè¤À¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç¼ê¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¤â°ã¤¤¤¬
¡¡¡Ö¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤¬Å¹ÊÞ¤Î¥ì¥¸¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ÇÅßµ¨¤ËÈÎÇä¤¹¤ë¤ª¤Ç¤ó¡£
¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¶ñºà°ìÍ÷¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡Ö¤ª¤Ç¤ó¡¡Ì£¤·¤ßÇòÂì¡×¡Ö¤ª¤Ç¤ó¡¡Ì£¤·¤ß»å¤³¤ó¡×¤Î2¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖÌ£¤·¤ßÇòÂì¡×¤ÎÈÎÇäÃÏ°è¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¡¢ÅìËÌ¡¢´ØÅì¡¢¹Ã¿®±Û¡¢ËÌÎ¦¡¢Åì³¤¡¢Ãæ¹ñ¡¢»Í¹ñ¡¢¶å½£¡£°ìÊý¤Î¡ÖÌ£¤·¤ß»å¤³¤ó¡×¤Ï¶áµ¦¤Î¤ß¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾¦ÉÊ¼«ÂÎ¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÃÏ°è¤Ç¤Ê¤¸¤ß¤Î¤¢¤ë¸Æ¤ÓÊý¤ò¾¦ÉÊÌ¾¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê¥»¥Ö¥ó¡õ¥¢¥¤¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¹ÊóÃ´Åö¼Ô¡Ë¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡þ
¡¡¼Â¤Ï6·î½é½Ü¡¢Ê¼¸Ë¸©Æâ¤Ç¤³¤ó¤Ê½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÊâÆ»¤Ç¿®¹æÂÔ¤Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Æ»Ã¼¤Ë¸«´·¤ì¤ÌÊª¤¬¡£¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡Ö»å¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¡×¡£Ä¹¥Í¥®¤ÎÍî¤È¤·Êª¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¼¡¼¡£¼Ì¿¿¤òÃÎ¿Í¤é¤Ë¸«¤»¤ë¤È¡Ö»å¤³¤ó¤ä¤ó¡×¡Ö¤·¤é¤¿¤¡ª¡©¡×¡Ö»å¤³¤ó¡Ä¡©Íî¤È¤·¤¿¿Í¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡×¤Ê¤É¡¢¸Æ¤ÓÌ¾¤¬ÆóÊ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤·¤é¤¿¤¡×¤È¡Ö»å¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¡×¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤Ã¤ÁÇÉ¡©
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¡¦¶â°æ ¤«¤ª¤ë¡Ë