¡ãÌó3³ä¤Î²ÈÄí¤¬¡Ä¡ä¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤ä¥«¡¼¥·¥§¥¢¡¢ÍøÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡© #¥Þ¥Þ¥¹¥¿¥Ë¥å¡¼¥¹
³§¤µ¤ó¤Ï¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤ä¥«¡¼¥·¥§¥¢¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡¡Æü¾ï¤Î°ÜÆ°¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Î¹¹Ô¤ä°ú¤Ã±Û¤·¤Ê¤É¡Ö¼Ö¤ò¼Ú¤ê¤ë¡×µ¡²ñ¤Ï°Õ³°¤È¿È¶á¤Ë¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¥Þ¥Þ¥¹¥¿¥»¥ì¥¯¥È¤È¥Þ¥Þ¤Î¸òÎ®·Ç¼¨ÈÄ¡Ö¥Þ¥Þ¥¹¥¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡×¤Ç¤Ï¡Ö¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤ä¥«¡¼¥·¥§¥¢¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¼«²ÈÍÑ¼Ö¤Î½ê»ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼«²ÈÍÑ¼Ö¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤âÍøÍÑ¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤â
¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Î²óÅú¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
ÍøÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡§¼«²ÈÍÑ¼Ö½êÍ¡Ä 31.4¡ó
ÍøÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡§¼«²ÈÍÑ¼Ö¤Ê¤·¡Ä 8.1¡ó
ÍøÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡§¼«²ÈÍÑ¼Ö½êÍ¡Ä 45.6¡ó
ÍøÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡§¼«²ÈÍÑ¼Ö¤Ê¤·¡Ä 7.7¡ó
²ÈÂ²¤ß¤ó¤ÊÌÈµö¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ä 7.1¡ó
1Ëü4Àé¿Í°Ê¾å¤Î¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤¬²óÅú¤ò´ó¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿º£²ó¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¡£¡ÖÍøÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤¬45¡ó¤òÄ¶¤¨¤¿°ìÊý¤Ç¡ÖÍøÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤âÌó4³ä¤Ë¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¼«²ÈÍÑ¼Ö¤ò½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬3³ä¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£È¿ÂÐ¤Ë¡Ö¼«²ÈÍÑ¼Ö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¿Í¤Ç¤ÎÍøÍÑ·Ð¸³¤Ï8¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Î¹¹ÔÀè¤ÎÂ¤È¤·¤Æ¤ÎÍøÍÑ
¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤ÎÍøÍÑ¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÂ¿¤¯Ê¹¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ÖÎ¹Àè¤ÇÊØÍø¤À¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¤¹¡£
¡ØÎ¹¹ÔÀè¤Î¶õ¹Á¤«±Ø¤Ç¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤ò¼Ú¤ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡Ù
¡ØËÌ³¤Æ»¤ä²Æì¤Ê¤É¡¢¼«²ÈÍÑ¼Ö¤Ç¹Ô¤¯¤Ë¤Ï±ó¤¹¤®¤ë½ê¤ÏÊØÍø¡Ù
Î¹¹ÔÀè¤Ç¤ÎÂ¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤·¤¿¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤¯¤Ë²Æì¤äËÌ³¤Æ»¤Ê¤É¡¢Èô¹Ôµ¡°ÜÆ°¤¬Á°Äó¤ÎÃÏ°è¤Ç¤ÏÍøÍÑ¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ø¤ï¤¬²È¤Î¼Ö¤Ï5¿Í¾è¤ê¡£Äï²ÈÂ²¤È¥¥ã¥ó¥×¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤Ë¤Ï¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¡Ù
¼«²ÈÍÑ¼Ö¤Ç¤ÏÂç¿Í¿ô¤¬¾è¤ì¤Ê¤¤¡õ²ÙÊª¤¬¾è¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤Ç¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£Âç·¿¼Ö1Âæ¤ò¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È°ÜÆ°¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢±¿Å¾¼ê¤¬Áý¤¨¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
Âç²ÙÊª¤äÆÃÊÌ¤Ê¼Ö¼ï¤¬É¬Í×¤Ê¤È¤¤ËÍøÍÑ
¡Ø»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¶á¹Ù¤Ë°ú¤Ã±Û¤¹ºÝ¡¢²ÙÊª¤Î±¿ÈÂÍÑ¤È¤·¤Æ·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤äÂç·¿¼ÖÎ¾¤ò¼Ú¤ê¤¿¡Ù
¡Ø¼Â²È¤ÎÊÒÉÕ¤±¤Ç¼«²ÈÍÑ¼Ö¤Ç¤Ï±¿¤Ó¤¤ì¤Ê¤¤ÎÌ¤Î²ÙÊª¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡£¤Þ¤¿ÌÚºà¤òÇã¤¤ÉÕ¤±¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¥í¥ó¥°¥È¥é¥Ã¥¯¤ò¥ì¥ó¥¿¥ë¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡Ù
°ú¤Ã±Û¤·¶È¼Ô¤ò°ÍÍê¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤²ÙÊª¤ÎÎÌ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Âç·¿¼Ö¤ò¼Ú¤ê¤Æ¼«Ê¬¤Ç°ú¤Ã±Û¤·¤ò¤·¤¿¤Û¤¦¤¬°Â¾å¤¬¤ê¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¼«²ÈÍÑ¼Ö¤¬»È¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤ÎÂåÂØ¼êÃÊ¤È¤·¤Æ
¡Ø²È¤Ë¼Ö¤¬1Âæ¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ã¶Æá¤È»ä¤ÎÎ¾Êý¤¬»È¤¤¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤Ï¡¢»ä¤¬¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤ò¼Ú¤ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù
¡ØÆóµòÅÀÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥á¥¤¥ó¤Î²È¤Ç¼«²ÈÍÑ¼Ö¤ò»È¤¤¡¢¤â¤¦°ì¤«½ê¤Ï¥«¡¼¥·¥§¥¢¤òÍøÍÑ¡Ù
¼«²ÈÍÑ¼Ö¤¬»È¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤Î¼êÃÊ¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¤Û¤«¡Ö¼Ö¤ËÉÔ¶ñ¹ç¤¬¤¢¤Ã¤ÆÆ°¤±¤Ê¤¤¤È¤¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Í½È÷¤Ç¥«¡¼¥·¥§¥¢ÅÐÏ¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤â¡£ÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤ËÈ÷¤¨¤¿¿µ½Å¤Ê¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¼«²ÈÍÑ¼Ö¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¼«Í³
¡Ø»Ò¤É¤â¤Î½ÎÄÌ¤¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¼Ö¤ò¼êÊü¤·¡¢ÉáÃÊ¤Ï¥«¡¼¥·¥§¥¢¤ÇÂÐ±þ¡£Î¹¹Ô¤ÎºÝ¤Ï¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù
¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼«²ÈÍÑ¼Ö¤Î»ý¤ÁÊý¤ò¸«Ä¾¤¹²ÈÄí¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ºÇ¶á¤Ç¤Ï¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥«¡¼¥·¥§¥¢¤È¤¤¤Ã¤¿¿·¤·¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤âÉáµÚ¤·¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤äÍÑÅÓ¤Ë±þ¤¸¤Æ¡Ö¼Ö¤Î»È¤¤Êý¡×¤ò½ÀÆð¤ËÁª¤Ù¤ë»þÂå¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥ó¥±¡¼¥È·ë²Ì¤ò¤ß¤Æ¤â¡¢¼«²ÈÍÑ¼Ö¤ò»ý¤Á¤Ä¤Ä¤â¡É¤¢¤¨¤Æ¼Ú¤ê¤ë¡É¤È¤¤¤¦¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼Ö¤Ï¡Ö½êÍ¤¹¤ë¡×¤³¤È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢É¬Í×¤Ê¤È¤¤ËÉ¬Í×¤Ê¾ì½ê¤Ç¼Ú¤ê¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö»È¤¤Ê¬¤±¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡ÊÔ½¸¡¦ÊÔ½¸Éô¡¡¥¤¥é¥¹¥È¡¦¾¾ËÜ¤¦¤Á