¡Úµ¤¾Ý¡Û10Æü À¥¸ÍÆâÃÏÊý¤Ï¡¢Ãë²á¤®°Ê¹ß¤â±«¤¬Â³¤¶ÉÃÏÅª¤ËÍë¤òÈ¼¤¦¸«¹þ¤ß¡¡ÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï²¬»³¤Ç23ÅÙ¡¢ÄÅ»³¤È¹â¾¾¤Ç22ÅÙ¤ÎÍ½ÁÛ
À¥¸ÍÆâÃÏÊý¤Ï¡¢Çß±«Á°Àþ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢Á´°è¤Ç±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãë²á¤®°Ê¹ß¤â±«¤¬Â³¤¡¢¶ÉÃÏÅª¤ËÍë¤òÈ¼¤¦¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Å·µ¤¤ÎµÞÊÑ¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï²¬»³¤Ç23ÅÙ¡¢ÄÅ»³¤È¹â¾¾¤Ç22ÅÙ¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
11Æü¤â¸áÁ°¤òÃæ¿´¤Ë±«¤¬¹ß¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£¹áÀî¸©¤Ç¤ÏÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤Æ·ã¤·¤¯¹ß¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ãë²á¤®°Ê¹ß¤Ï¼¡Âè¤ËÆÞ¤ê¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
Ä«¤ÎºÇÄãµ¤²¹¤Ï¡¢20ÅÙÁ°¸å¤Ç10ÆüÄ«¤è¤ê¤ä¤ä¹â¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢26ÅÙ¤Û¤É¤ÎÍ½ÁÛ¤ÇÊ¿Ç¯¤è¤êÄã¤¤µ¤²¹¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀè¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï26ÅÙÄøÅÙ¤ÎÆü¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£