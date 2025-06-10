¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂçÃ«¡ÖËÜÎÝÂÇÎÌ»º¡×¤Î¥«¥®¤Ï¥Ñ¥É¥ì¥¹¾¾°æÍµ¼ù¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¹¶Î¬¡Ä10Æü¤«¤éÆ±ÃÏ¶è¥é¥¤¥Ð¥ë¤È10»î¹ç
¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê30¡Ë¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÆüËÜ»þ´Ö10Æü¤«¤é¡¢Æ±¤¸¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶è¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ë¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Èº£µ¨½é¤á¤ÆÂÐÀï¡£º£²ó¤Ï¥Ñ·³¤È¤Î7»î¹ç¡¢¥¸·³¤È3»î¹ç¤Î·×10»î¹ç¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡ÛÂçÃ« 28Ç¯¥í¥¹¸ÞÎØ½Ð¾ì¤¬º¤Æñ¤Ê¡Ö3¤Ä¤ÎÍýÍ³¡×¤È¤Ï¡©
¡¡Æ±ÃÏ¶è¤Ï¼ó°Ì¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤«¤é¥Ñ·³¡¢¥¸·³¤¬1¥²¡¼¥àº¹°ÊÆâ¤Ç¤Ò¤·¤á¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤Î·ë²Ì¼¡Âè¤Ç¡¢³Æ¥Á¡¼¥à¤Î½ç°Ì¤¬Âç¤¤¯ÊÑÆ°¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¡¡ºòµ¨¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¥Ñ·³¤Ï¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¡Ê38¡Ë¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¥ó¥°¡Ê30¡Ë¤Î¥¨¡¼¥¹³Ê2¿Í¤ò¸Î¾ã¤Ç·ç¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥Á¡¼¥àËÉ¸æÎ¨3.42¡Ê¥ê¡¼¥°3°Ì¡Ë¤ÈÊ³Æ®¡£¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤âËÉ¸æÎ¨3.03¡ÊÆ±3°Ì¡Ë¤È°ÂÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥á¥¸¥ã¡¼2Ç¯ÌÜ¤Î¾¾°æÍµ¼ù¡Ê29¡Ë¤¬¼é¸î¿À¥¹¥¢¥ì¥¹¤È¤Ä¤Ê¤°¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤·¤Æ¸£°ú¡£¤³¤³¤Þ¤Ç27»î¹ç¡¢25²ó3Ê¬¤Î2¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¡¢2¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.16¡£ÈïËÜÎÝÂÇ¤Ï³«Ëë´Ö¤â¤Ê¤¤4·î¤Ëµö¤·¤¿2ËÜ¤Î¤ß¡£
ºòµ¨¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï5ÂÇ¿ô3°ÂÂÇ
¡¡4·î9Æü¤Î¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹Àï¤Çº¸ÂÇ¤Á¤Î¥Ö¥ì¥Ç¥£¤Ë°ìÈ¯¤òÍá¤Ó¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÂÐº¸ÂÇ¼Ô¤ÎÈïÂÇÎ¨.229¤Èµß±çº¸ÏÓ¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¾°æ¤Ïºòµ¨¡¢Íîº¹¤Î¾¯¤Ê¤¤¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤òÁÀ¤¤ÂÇ¤¿¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢º£µ¨¤Ï¾¡Ééµå¤ò¤è¤êÍî¤ÁÉý¤ÎÂç¤¤¤¥Õ¥©¡¼¥¯¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿¡£
¡¡¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥È¡Ö¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥µ¡¼¥Ð¥ó¥È¡×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Ê¿¶ÑµåÂ®¤ÏÌó134¥¥í¤ÈÌó5¥¥í¸ºÂ®¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ê¿¶ÑÍîº¹¤Ïºòµ¨¤ÎÌó79.5¥»¥ó¥Á¤«¤é¡¢º£µ¨¤Ï90.1¥»¥ó¥Á¤ÈÌó10¥»¥ó¥Á¤âÁý¤·¤¿¡£³ÚÅ·»þÂå¤ËÉð´ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥©¡¼¥¯¤òºÆ¤Ó»È¤¤»Ï¤á¤¿¤³¤È¤¬¹¥·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ïºòµ¨¡¢ÅÏÊÆ1Ç¯ÌÜ¤Î¾¾°æ¤ËÂÐ¤·¤Æ°ìÈ¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢5ÂÇ¿ô3°ÂÂÇ¤ÎÂÇÎ¨.600¡£¥«¥â¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Î´Ä¶¤Ë¤â´·¤ì¡¢¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëº£µ¨¤Ï´ÊÃ±¤ËÂÇ¤ÁÊø¤»¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¡£
¡¡ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë6·î¤ËËÜÎÝÂÇ¤òÎÌ»º¤¹¤ë¤Ë¤Ï¾¾°æ¹¶Î¬¤¬¥«¥®¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤äËÜ¾ìÊÆ¹ñ¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Î´é¤È¤Ê¤Ã¤¿ÂçÃ«¤À¤¬¡¢2028Ç¯¥í¥¹¸ÞÎØ¤ËËÜ¿Í¤Ï¾è¤êµ¤¤Ç¤â¡Ö½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¡×¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¼¤«¡£¤É¤¦¤·¤ÆÂçÃ«¤ÏÂçÉñÂæ¤ËÎ©¤Æ¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤Î¡Ö3¤Ä¤ÎÍýÍ³¡×¤È¤Ï¡£
¡ü´ØÏ¢µ»ö¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¡Ä¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£