Åí°æ¤«¤ª¤ê¡¡¡ÖÅìµþ¤Î²È¤¸¤Þ¤¤¡×¤Î¤¿¤á¡Ö¿ÍÀ¸ºÇÂç¤ÎÃÇ¼ÎÎ¥¡×Êó¹ð¡Ö8¥È¥ó°Ê¾å¤Î²æ¤¬°¦¤·¤¥´¥ß¤ò¼Î¤Æ¡Ä¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÅí°æ¤«¤ª¤ê¡Ê74¡Ë¤¬10Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Åìµþ¤Î¼«Âð¤Î¡¢²È¤¸¤Þ¤¤¤Î½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¡¢ÊÆ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹ºß½»¤ÎÅí°æ¡£¡Ö¼Â¤Ï¿ÍÀ¸ºÇÂç¤ÎÃÇ¼ÎÎ¥Ãæ¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡ÖÅìµþ¤Î²È¤¸¤Þ¤¤¡¡8¥È¥ó°Ê¾å¤Î²æ¤¬°¦¤·¤¥´¥ß¤ò¼Î¤Æ¡¢400¸Ä¤ÎÃÊ¥Ü¡¼¥ë°ÜÆ°¡×¤Èºî¶È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Öº£¤³¤½ºÇ¸å¤ÎÂÎÎÏ¿¶¤ê¹Ê¤Ã¤ÆÆùÂÎ¤Î¸Â³¦¤ËÄ©¤à²æ¤Î»Ñ¤Ë¤Ò¤ìÉú¤¹¤Î¤ß¡×¤ÈÅí°æ¡£¡Ö²È¤´¤Ï¤ó¤Ï¿¿ÌëÃæ¤Ë»Å¹þ¤ó¤À¥¹¥¸¥«¥ì¡¼¡¡¸«»ö¤Ê¤ê¡¡¤Ç¤â¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤ä¤ì¤ë¤«¼«¿®¤Ê¤·¡¡#ÃÇ¼ÎÎ¥¡×¤È¥«¥ì¡¼¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö°¦¤·¤¥´¥ß¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤É½¸½¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÀ¨¤¤¡×¡Ö8¥È¥ó°Ê¾å¡¡¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤¹¡×¡ÖÅìµþ¤Î¤´¼Â²È¤ÎÃÇ¼ÎÎ¥¡×¡ÖÃÇ¼ÎÎ¥¤âÍ¦µ¤¤ÎÍ×¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö400¸Ä¤Ï¥¨¥°¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö Èè¤ì¤¿»þ¤Ï¥«¥ì¡¼¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£