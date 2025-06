MAXWINは、車の乗車時に面倒なディスプレイオーディオの有線CarPlay/AndroidAuto接続が挿すだけ解消できる僅か2.6cmの超小型ボディCarPlay&AndroidAutoワイヤレスアダプター『DA-AD01』を発売!

MAXWIN『DA-AD01』

【販売ショップ】

Amazon、楽天市場 など

接続方式:Bluetooth 5.0

サイズ :縦(約)30mm×横(約)30mm×高さ(約)26mm

iPhone 6以上またはiOS 10以上、Android 11以上に対応

※サムスンやGoogleの一部機種はAndroid 10およびAndroid 9にも対応

MAXWINは、車の乗車時に面倒なディスプレイオーディオの有線CarPlay/AndroidAuto接続が挿すだけ解消できる僅か2.6cmの超小型ボディCarPlay&AndroidAutoワイヤレスアダプター『DA-AD01』を発売します。

ディスプレイオーディオの有線CarPlay&AndroidAutoを無線化できるワイヤレスアダプターです。

車のディスプレイオーディオ入力端子に差し込みスマートフォンと接続するだけの簡単なステップで設定を完了でき、取り扱いがカンタンです。

追加のドライバなども必要ありません。

一度接続すれば、次回以降の乗車時は自動でディスプレイオーディオに接続されます。

わずか2.3センチの超小型ボディで邪魔にならずスマートに取り付けが可能です。

長細いスティックタイプやケーブル付きのモデルに比べ、本体やケーブルの折れを防ぎ、車内インテリアにも影響ありません。

【商品スペック】

◆ディスプレイオーディオをワイヤレス化できる

ディスプレイオーディオをワイヤレス化

有線接続のCarPlay/Android Auto対応ディスプレイオーディオを無線接続で使用できるようになります。

面倒な有線接続を解消できます。

車のディスプレイオーディオ入力端子に差し込みスマートフォンと接続するだけの簡単なステップで設定を完了でき、取り扱いがカンタンです。

追加のドライバなども必要ありません。

◆超小型ボディ

超小型ボディ

直接USBポートに差し込むだけなのでケーブルの折れや断裂、振動などにより起こる接続の不良がありません。

また超小型モデルなので持ち運びに便利で、邪魔になりません。

スティックタイプと違い、手やモノが当たった時に本体が折れる心配がありません。

薄く小さいので目立たず車内インテリアにも影響ありません。

◆カンタン接続

カンタン接続

USBポートに挿入して、Bluetooth接続してからWiFi接続するだけ!次回からは自動で接続されます。

初回接続後に設定すると、次回より車を起動するたびに、自動的にCarPlay/AndroidAutoのワイヤレス接続を開始します。

再接続は数秒で完了します。

◆車両機能を保持

車両機能を保持

音声操作、タッチスクリーン操作、純正ノブ操作、ハンドル操作をサポートし、スムーズな操作を保証します!

◆5.2GHz Wi-Fiモジュール・Bluetooth5.0搭載

接続安定性が高く遅延が少ない5.2GHz Wi-Fiモジュール・Bluetooth5.0を搭載。

CarPlay/AndroidAutoのワイヤレス接続がスムーズです。

◆多くの車種で対応

有線CarPlayとAndroid Autoに対応するディスプレイオーディオに対応していれば利用になれます。

【製品仕様】

製品仕様

