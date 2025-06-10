¡Ø¤ª¤È¤·¤Í¡ÙËãÌð¡Ö¤â¤¦²ñ¤¨¤Ê¤¤¡×¢ªÀéÅÄ¤ÎÂÖÅÙÉ¿ÊÑ¡¡¤½¤ÎÀµÂÎ¤Ë¶²ÉÝ¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤½¤Ã¤Á¤Î¿Í¤«¤¢¡×¡Ö¤¤¤¤Ê¤êÉÝ¤Ã!!¡×¡Ú¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡Û
¡¡ÇÐÍ¥¡¦°ÂÃ£Í´¼Â¡¢ÁêÉð¼Óµ¨¡¢°ë»³¤µ¤ä¤«¤Î¥È¥ê¥×¥ë¼ç±é¤Ë¤è¤ë¥Æ¥ìÅì¥É¥é¥Þ¥×¥ì¥ß¥¢23¡ØÉ×¤è¡¢»à¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¡Ù¡ÊËè½µ·îÍË¡¡¸å11¡§06¡Ë¤ÎÂè10ÏÃ¤¬¡¢9Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡ÛÇØ¸å¤Ë¤Ï·Ù»¡¤ÎÌÜ¡Ä¿ÀÌ¯¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ëËãÌð¡õ¸÷ÇîÉ×ºÊ
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢´Ý»³Àµ¼ù»á¤Î¡ØÉ×¤è¡¢»à¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¡Ù¡ÊÁÐÍÕ¼Ò¡Ë¡£Ã¯¤â¤¬¡¢·ëº§Á°¤Ë¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¤·¤«¸À¤ï¤Ê¤¤¡£¤É¤¦¤·¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡¢·ëº§¤·¤¿¸å¤Ë¡¢·ã¤·¤¤¸ÉÆÈ¤ä¡¢À¸³è¤Îµõ¤·¤µ¤ä¡¢¾Íè¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡£ÉÔÎÑÉ×¡¢¥â¥é¥Ï¥éÉ×¡¢Â«ÇûÉ×¡Ä¤ÈÊÊ¤Î¶¯¤¤É×¤¿¤Á¡£¤½¤·¤ÆºÊ¤¿¤Á¤ËÈë¤á¤é¤ì¤¿²áµî¤È¤Ï¡£Àè¤ÎÅ¸³«¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¤Éü½²¥É¥é¥Þ¤Î½¸ÂçÀ®¡¢·ëº§¤ÎËÜ¼Á¤È´í¤¦¤µ¤ËÇ÷¤ë´í¸±¤Ê¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡ÆÍÁ³¡¢µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿É×¡¦¸÷Çî¡ÊÃÝºâµ±Ç·½õ¡Ë¡£ÉÔÎÑ¤ÎÁê¼ê¤¬¥²¡¼¥à¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¿Í¤À¤È¹ðÇò¤·¡¢¡Ö¤ä¤êÄ¾¤·¤¿¤¤¡×¤È¼Õºá¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ËãÌð¡Ê°ÂÃ£¡Ë¤Ï¤½¤ó¤Ê¸÷Çî¤ÎÂÖÅÙ¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¡¢¼õ¤±»ß¤á¤¤ì¤º¤Ë¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Í§Î¤¹á¡Ê°ë»³¡Ë¤¬É×¡¦Å¯Ìé¡ÊÄÍËÜ¹â»Ë¡Ë¤Î»¦³²·×²è¤ò1¿Í¤Ç¼Â¹Ô¤·¤¿¤ÈÃÎ¤ê¡¢¶î¤±¤Ä¤±¤ëËãÌð¤ÈÍþ»Ò¡ÊÁêÉð¡Ë¡£¤½¤Î¸½¾ì¤Ï¿Í¤À¤«¤ê¤¬¤Ç¤¤ëÁû¤®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¸ýÏÀ¤ÎËö¡¢Å¯Ìé¤ËÆÍ¤Èô¤Ð¤µ¤ì¤ÆÆ¬¤òÂÇ¤Ã¤¿Í§Î¤¹á¤ÏÌ¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢°Õ¼±ÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÉÔÎÑÁê¼ê¤ÎÎ¼²ð¡ÊÀ¶¿å¾°Ìï¡Ë¤È¤Î»Ò¤É¤â¤ò¿È¤´¤â¤ëÍþ»Ò¤Ï¡¢Î¼²ð¤ÈÊÌ¤ì¡¢»Ò¤É¤â¤È2¿Í¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯·è¿´¤ò¤¹¤ë¡£É×¡¦¹°µ£¡Ê¹â¶¶¸÷¿Ã¡Ë¤Ï¡¢Î¼²ð¤«¤é¡Ö²¶¤Ë¤É¤ó¤É¤ó»÷¤Æ¤¤¤¯»Ò¤É¤â¤ò¸«¤Æ¡¢²¶¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤Ê¤¿ÂÑ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤«¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤«¤±¤Ë¡Ö¤ªÁ°¤´¤È¤¤¬Íþ»Ò¤Î°ìÀ¸¤ò¾¡¼ê¤Ë·è¤á¤ë¤Ê¡×¤È¹ð¤²¡¢µî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡É×¤È¤â¤¦°ìÅÙ¸þ¤¹ç¤¦¤È·è¤á¤¿ËãÌð¤Ï¡¢ÀéÅÄ¡Êµ×ÊÝÅÄÍªÍè¡Ë¤Ë¡Ö¤â¤¦²ñ¤¨¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤¬¡¢¡ÖÌµÍý¤À¤è¡×¤ÈÅú¤¨¤ëÀéÅÄ¤ÎÂÖÅÙ¤¬É¿ÊÑ¡£¡ÖÆ¨¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡¢¤¢¤ó¤¿¤Ï¡×¤È¥Ë¥ä¤Ä¤¤¤¿¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢15Ç¯Á°¡¢ËãÌð¤¬¥¥ã¥ó¥×¤Ç½±¤ï¤ì¡¢Íþ»Ò¡¢Í§Î¤¹á¤È¶¦¤ËÃË¤ò»¦³²¤·¤¿¸½¾ì¤Ë¼«Ê¬¤â¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇËãÌð¤ò»Ù¤¨¤Ê¤¬¤é¤âÉÔ²º¤ÊÂ¸ºß¤È»ëÄ°¼Ô¤«¤é¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿ÀéÅÄ¡£¤½¤ÎÀµÂÎ¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤½¤Ã¤Á¤Î¿Í¤«¤¢¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡×¡Ö¤³¤ï¤Ã¡ª¤¤¤¤Ê¤êÉÝ¤Ã!!¡×¡Ö¤³¤Ã¤Ã¤Ã¤Ã¤Ã¤Ã¤ï¡Ä!!¡×¡Ö¤¦¤¨¤§¡Á¡Á!!!!!¡¡¤¢¤Î»þ¤Î°ì¿Í¡×¤È¶²ÉÝ¤¹¤ëÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡ÛÇØ¸å¤Ë¤Ï·Ù»¡¤ÎÌÜ¡Ä¿ÀÌ¯¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ëËãÌð¡õ¸÷ÇîÉ×ºÊ
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢´Ý»³Àµ¼ù»á¤Î¡ØÉ×¤è¡¢»à¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¡Ù¡ÊÁÐÍÕ¼Ò¡Ë¡£Ã¯¤â¤¬¡¢·ëº§Á°¤Ë¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¤·¤«¸À¤ï¤Ê¤¤¡£¤É¤¦¤·¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡¢·ëº§¤·¤¿¸å¤Ë¡¢·ã¤·¤¤¸ÉÆÈ¤ä¡¢À¸³è¤Îµõ¤·¤µ¤ä¡¢¾Íè¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡£ÉÔÎÑÉ×¡¢¥â¥é¥Ï¥éÉ×¡¢Â«ÇûÉ×¡Ä¤ÈÊÊ¤Î¶¯¤¤É×¤¿¤Á¡£¤½¤·¤ÆºÊ¤¿¤Á¤ËÈë¤á¤é¤ì¤¿²áµî¤È¤Ï¡£Àè¤ÎÅ¸³«¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¤Éü½²¥É¥é¥Þ¤Î½¸ÂçÀ®¡¢·ëº§¤ÎËÜ¼Á¤È´í¤¦¤µ¤ËÇ÷¤ë´í¸±¤Ê¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Í§Î¤¹á¡Ê°ë»³¡Ë¤¬É×¡¦Å¯Ìé¡ÊÄÍËÜ¹â»Ë¡Ë¤Î»¦³²·×²è¤ò1¿Í¤Ç¼Â¹Ô¤·¤¿¤ÈÃÎ¤ê¡¢¶î¤±¤Ä¤±¤ëËãÌð¤ÈÍþ»Ò¡ÊÁêÉð¡Ë¡£¤½¤Î¸½¾ì¤Ï¿Í¤À¤«¤ê¤¬¤Ç¤¤ëÁû¤®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¸ýÏÀ¤ÎËö¡¢Å¯Ìé¤ËÆÍ¤Èô¤Ð¤µ¤ì¤ÆÆ¬¤òÂÇ¤Ã¤¿Í§Î¤¹á¤ÏÌ¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢°Õ¼±ÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÉÔÎÑÁê¼ê¤ÎÎ¼²ð¡ÊÀ¶¿å¾°Ìï¡Ë¤È¤Î»Ò¤É¤â¤ò¿È¤´¤â¤ëÍþ»Ò¤Ï¡¢Î¼²ð¤ÈÊÌ¤ì¡¢»Ò¤É¤â¤È2¿Í¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯·è¿´¤ò¤¹¤ë¡£É×¡¦¹°µ£¡Ê¹â¶¶¸÷¿Ã¡Ë¤Ï¡¢Î¼²ð¤«¤é¡Ö²¶¤Ë¤É¤ó¤É¤ó»÷¤Æ¤¤¤¯»Ò¤É¤â¤ò¸«¤Æ¡¢²¶¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤Ê¤¿ÂÑ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤«¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤«¤±¤Ë¡Ö¤ªÁ°¤´¤È¤¤¬Íþ»Ò¤Î°ìÀ¸¤ò¾¡¼ê¤Ë·è¤á¤ë¤Ê¡×¤È¹ð¤²¡¢µî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡É×¤È¤â¤¦°ìÅÙ¸þ¤¹ç¤¦¤È·è¤á¤¿ËãÌð¤Ï¡¢ÀéÅÄ¡Êµ×ÊÝÅÄÍªÍè¡Ë¤Ë¡Ö¤â¤¦²ñ¤¨¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤¬¡¢¡ÖÌµÍý¤À¤è¡×¤ÈÅú¤¨¤ëÀéÅÄ¤ÎÂÖÅÙ¤¬É¿ÊÑ¡£¡ÖÆ¨¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡¢¤¢¤ó¤¿¤Ï¡×¤È¥Ë¥ä¤Ä¤¤¤¿¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢15Ç¯Á°¡¢ËãÌð¤¬¥¥ã¥ó¥×¤Ç½±¤ï¤ì¡¢Íþ»Ò¡¢Í§Î¤¹á¤È¶¦¤ËÃË¤ò»¦³²¤·¤¿¸½¾ì¤Ë¼«Ê¬¤â¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇËãÌð¤ò»Ù¤¨¤Ê¤¬¤é¤âÉÔ²º¤ÊÂ¸ºß¤È»ëÄ°¼Ô¤«¤é¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿ÀéÅÄ¡£¤½¤ÎÀµÂÎ¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤½¤Ã¤Á¤Î¿Í¤«¤¢¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡×¡Ö¤³¤ï¤Ã¡ª¤¤¤¤Ê¤êÉÝ¤Ã!!¡×¡Ö¤³¤Ã¤Ã¤Ã¤Ã¤Ã¤Ã¤ï¡Ä!!¡×¡Ö¤¦¤¨¤§¡Á¡Á!!!!!¡¡¤¢¤Î»þ¤Î°ì¿Í¡×¤È¶²ÉÝ¤¹¤ëÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£