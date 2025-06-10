¡ÚÂ®Êó¡Û´ØÅì¹Ã¿®¤ÈËÌÎ¦¤¬Çß±«Æþ¤ê¡¡¶å½£ËÌÉô¤ÏÍ¼Êý¤Ë¤«¤±¤ÆÀþ¾õ¹ß¿åÂÓÈ¯À¸¤Î¤ª¤½¤ì
µ¤¾ÝÄ£¤Ï¤µ¤¤Û¤É¡¢´ØÅì¹Ã¿®ÃÏÊý¤¬Çß±«Æþ¤ê¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£´ØÅì¹Ã¿®¤ÎÇß±«Æþ¤ê¤Ï2024Ç¯¤è¤ê11ÆüÁá¤¯¡¢Ê¿Ç¯¤ËÈæ¤Ù3ÆüÃÙ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÌÎ¦ÃÏÊý¤âÇß±«Æþ¤ê¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2024Ç¯¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È12ÆüÁá¤¯¡¢Ê¿Ç¯¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È1ÆüÁá¤¤Çß±«Æþ¤ê¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤¢¤È¤âÇß±«Á°Àþ¤¬À¾ÆüËÜ¤«¤éÅìÆüËÜ¤Ë¤«¤±¤ÆÄäÂÚ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç±«¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¶å½£ËÌÉô¤Ç¤ÏÍ¼Êý¤Ë¤«¤±¤ÆÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤·¡¢Èó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤êÂ³¤¯¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢¸·½Å¤Ê·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£