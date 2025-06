◆BE:FIRST、RYOKI復帰で集合写真公開

【モデルプレス=2025/06/10】7人組ダンス&ボーカルグループ・BE:FIRST(ビーファースト)の公式X(旧Twitter)が、6月9日に更新された。体調不良で欠席していたRYOKI(リョウキ/三山凌輝)が復帰し、7人での集合写真が公開された。6月1日、公式サイトにて「このたび、BE:FIRSTのRYOKIが体調不良のため医師の診察を受けた結果、一定期間の静養が必要と診断されました」と報告。6月1日のロンドン、3日のパリ、4日のアムステルダム、6日のフランクフルト公演はRYOKIを除くメンバー6人でパフォーマンスすることを発表していた。

◆BE:FIRST・RYOKI、交際トラブル報道

今回の投稿では「2025.06.08 BE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?-New York」と添え、8日に行われたニューヨーク公演のオフショットを公開。RYOKIを含む7人での集合ショットを披露し、RYOKIの復帰を伝えた。この投稿にファンからは「おかえりなさい」「7人の姿見られて嬉しい」「涙出る」「待ってたよ」など、さまざまな反響が寄せられている。「週刊文春」(文藝春秋)にてRちゃんとの婚約を巡るトラブルが報道されたRYOKI。報道内容は一部否定しつつ、7月5日のWorld Tour シンガポール公演をもってBE:FIRSTとしての活動を休止し、所属事務所「Flash Up etoile」から独立することを発表した。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】