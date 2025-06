±§Ãè¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤ª¤±¤ëÀ½Ìô¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢Ê¬Ìî¤Î¸½ºß°ÌÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡ªSpace Medical Accelerator¡ÖÀ½Ìô¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¶È³¦¤È±§Ãè¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¤¬Âó¤¯°åÎÅ¤Î³×¿·¡×

Space Medical Acceleratorは、2025年7月7日〜10日に東京・虎ノ門で開催されるSPACETIDE 2025において、製薬ヘルスケア領域の宇宙ビジネスについてリーディングプレイヤーが討論するセッション「製薬ヘルスケア業界と宇宙ビジネスのクロスオーバーが拓く医療の革新」をpowered by Space Medical Acceleratorとして実施します。

Space Medical Accelerator「製薬ヘルスケア業界と宇宙ビジネスのクロスオーバーが拓く医療の革新」

SPACETIDEは2015年に発足したアジア太平洋地域最大級の国際宇宙ビジネスカンファレンスで、10周年にあたる本年は国内外から1,800人を超える参加者と、200人以上のスピーカーが見込まれています。

現在、政府は創薬立国を掲げて国内製薬メーカーや創薬スタートアップ支援の推進、また日本発の革新的医療機器開発を目指した後押しを国の重点政策として進めています。

一方、宇宙ビジネスについても2024年より10年間で約1兆円を大学や企業などの研究開発機関に投資する宇宙戦略基金が設けられるなど、日本における新産業創出の起爆剤として多大な期待が寄せられています。

互いに国家の行く末を担う重要産業である「宇宙」「製薬ヘルスケア」ですが、今のところ国内でこれらが有機的に結びつく大きな動きは出てきていないと思われます。

しかし、宇宙空間の微小重力を生かした医薬品の開発研究は、AIによる新薬候補物質の構造予測が飛躍的に発展した現在も、高品質なタンパク質結晶生成によって詳細な構造情報を得る、または薬剤の溶解性などを向上させ患部に届きやすくする、といった有用性を失っていません。

また、宇宙という医療資源が十分にない場所で求められる医療検査機器などの技術は、地上の医療過疎地域に大きく貢献する事が期待されます。

実際に、海外ではイーライリリーやメルクといった超大手製薬企業が研究開発のために続々と宇宙実験に参画しており、地上では取れない貴重なデータを取得して薬剤の特性改善などにつなげています。

そこで、セッションではpowered by Space Medical AcceleratorとしてSPACETIDEとセッション企画を連携しました。

登壇者には、宇宙実験に取り組んだ経験を持ち、将来的な宇宙利用および市場に関心を寄せる国内の大手製薬ヘルスケア企業や、まさに今宇宙実験を生かしたビジネスに取り組んでいる海外からの有力スタートアップを招き、宇宙ビジネスにおける製薬ヘルスケア分野の現在位置について語られます。

そして今後、さらに多くのプレイヤーが医療ヘルスケア分野で宇宙ビジネスに参画し、将来の宇宙飛行者や地上医療の新たな価値を創出するためには何が必要か、ディスカッションやネットワーキングを行う場を提供します。

セッションの参加にはチケットの購入が必要となります。

■アジア太平洋地域最大級の国際宇宙ビジネスカンファレンス「SPACETIDE 2025」について

2015年以来、SPACETIDEカンファレンスは様々な国や業種のトップリーダーが共通課題を議論し、未来のために共創する場をつくってきました。

10周年を迎える『SPACETIDE 2025』では、宇宙があらゆる社会や産業を変革し、すべての人々が宇宙技術や宇宙サービスの恩恵を享受できる未来の実現を目指します。

次の10年に向けて、新たな潮流を共に創出していきます。

日時:2025年7月7日(月)〜7月10日(木)

場所:第一会場(受付・セッション・展示)

虎ノ門ヒルズフォーラム

(東京都港区虎ノ門1丁目23-3 虎ノ門ヒルズ森タワー 4階・5階)

第二会場(サイドイベント・会議室)

VISION CENTER TOKYO TORANOMON(T-LITE)

