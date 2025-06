【デス・ストランディング 2: オン・ザ・ビーチ ノベライズ スチールブック(R)エディション】 10月22日 発売予定 価格:5,980円

新潮社は、「デス・ストランディング 2: オン・ザ・ビーチ ノベライズ スチールブック(R)エディション」を10月22日に発売する。価格は6,578円。

本商品は、コジマプロダクション最新作ゲーム「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH」のノベライズ「デス・ストランディング2 オン・ザ・ビーチ」(新潮文庫nex刊行)をぴったりとスチールブックに収められるようにデザインした特別仕様の造本。ゲームや映画Blu-rayの判型と同じサイズとなるため、一緒に並べてコレクションできる。カーバーデザインには、内田パブロ(Pablo Uchida)氏によるゲームメインビジュアルを採用している。

予約受付も開始されており、新潮社公式通販サイト「新潮ショップ」で購入すると、特典としてオリジナルステッカーがもらえる。

書籍概要

タイトル:「デス・ストランディング 2: オン・ザ・ビーチ ノベライズ スチールブック(R)エディション」

著者名:原作・小島秀夫氏 著・野島一人氏

発売日:10月22日

価格:6,578円

ISBN:978-4-10-353082-4

【造本】

カバー:スチールブック仕様(SteelBook)

ノベライズ(新潮文庫 nex)の組版を変え、前作スチールブック仕様と同様のレイアウトデザイン

判型:スチールブックにサイズを合わせた特殊判型(小口122mm 天地162mm)

