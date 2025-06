「カリフォルニア ディズニーランド・リゾート70周年セレブレーション ミュージック・アルバム」の発売が決定。

初音源化・初CD化となる70周年関連楽曲を数多く収録した、日本独自企画のデイズニーファン必携アルバムです!

カリフォルニア ディズニーランド・リゾート 70周年セレブレーション ミュージック・アルバム

CDアルバム発売日・デジタル配信日:2025年7月18日(金)予定

CD予約受付:2025年6月9日(月)

CD価格:3,630円(税込) ※通常仕様 1CD

※ダウンロード定価は各ストアに準じます

発売・販売元:ユニバーサル ミュージック合同会社

1955年7月17日に、カリフォルニア州アナハイムに誕生して以来、世界中からゲストが訪れ続ける「カリフォルニア ディズニーランド・リゾート」

ウォルト・ディズニー氏が自ら指揮をして完成まで見届けた、世界初にして唯一無二のパークが、2025年に70周年を迎えます。

そんなアニバーサリーイヤーを記念して「カリフォルニア ディズニーランド・リゾート70周年セレブレーション ミュージック・アルバム」の発売が決定しました☆

収録楽曲は、ジョナス・ブラザーズが歌唱する70周年のテーマソング「セレブレート・ハッピー」を筆頭にした豪華な内容。

新たなエンターテイメントの音楽やテーマソング、アトラクション音楽などを収録した、日本独自企画の決定盤です。

収録楽曲

収録楽曲:

1. セレブレート・ハッピー performed byジョナス・ブラザーズ ※初CD化

2. メイクス・ミー・ワナ・ムーブ performed by フィッツ、フィッツ・アンド・ザ・タントラムズ ※初CD化

3. レインボー・コネクション performed by ボーイズ競瓮 ※初CD化

4. グレイト・レインボー performed by スコット・ホーイング ※初CD化

5. タペストリー・オブ・ハピネス ※初音源化

6. イッツ・ワンダラス (「ワンダラス・ジャーニー」より)

7. ベター・トゥギャザー(「ベター・トゥギャザー:ピクサーパル・セレブレーション!」より ※初CD化

8. スタート・ア・ウェイブ (「ワールド・オブ・カラー:ワン」より)

9. スペシャル・スパイス (「ティアナのバイユー・アドベンチャー」より) ※初CD化

10. ナッシング・キャン・ストップ・アス・ナウ (「ミッキーとミニーのランナウェイ・レイルウェイ」より) ※初CD化

11. マジック・ハプンズ (「マジック・ハプンズ」より)

12. リブ・ザ・マジック (「ディズニーランド・フォーエバー」より) ※初音源化

日本独自企画で実現した「カリフォルニア ディズニーランド・リゾート 70周年セレブレーション ミュージック・アルバム」は、パークファン必携の決定盤。

「カリフォルニア ディズニーランド・リゾート」の70周年を日本でも祝うため、日本独自で企画・制作した貴重なアルバムです!

ディズニーパークファンはもちろん、この機会に「カリフォルニア ディズニーランド・リゾート」へ行ってみたい人にもおすすめ。

音楽を聴いて、記念すべきアニバーサリー・イヤーを一緒に楽しめます。

アニバーサリーの期間中、様々なシーンで耳にする70周年のテーマソング「セレブレート・ハッピー」を歌うのは、ジョナス・ブラザーズ。

2025年に20周年というアニバーサリー・イヤーを迎える彼らが、同じくアニバーサリー・イヤーを迎える「カリフォルニア ディズニーランド・リゾート」とタッグを組みました☆

ディズニー・チャンネルで大ブレイクを果たしたスターでもあるジョナス・ブラザーズの「セレブレート・ハッピー」をCD化するのは日本だけ。

最高にハッピーな1曲が入ったアルバムは、ディズニーのファンにとっても、ジョナス・ブラザーズのファンにとっても必携の1枚です!

また、テーマソング以外にも、魅力的な70周年関連楽曲を多数収録。

新たなプロジェクションショー「タペストリー・オブ・ハピネス」など、大注目の70周年関連楽曲の初音源化や初CD化が多数収められています。

「タペストリー・オブ・ハピネス」や「ワールド・オブ・カラー・ハピネス!」の音楽も収録。

「タペストリー・オブ・ハピネス」は、ディズニーランド・パークのアトラクション「イッツ・ア・スモールワールド」の壁面にプロジェクション投影するショーです☆

「ワールド・オブ・カラー・ハピネス!」は、「ディズニー・カリフォルニア・アドベンチャー・パーク」で始まった新しいショー。

ショーの中で使われている、伝説的R&Bボーカル・グループ=ボーイズIIメンによる「レインボー・コネクション」も初CD化となりました。

さらに「ワールド・オブ・カラー・ハピネス!」のために書き下ろされ、フィッツ・アンド・ザ・タントラムズのフロントマンのフィッツが歌う新曲「メイクス・ミー・ワナ・ムーブ」も収録しています!

また、2025年にカムバックした大人気パレード「ベター・トゥギャザー:ピクサーパル・セレブレーション!」の音源も収録。

話題の音楽・注目の音楽がたっぷり詰まった、豪華な内容です。

そして、60周年を記念した花火で使用され、日本のファンにも大人気の楽曲「リブ・ザ・マジック」が世界初音源化。

「リブ・ザ・マジック」は「カリフォルニア ディズニーランド・リゾート」60周年を記念した花火「ディズニーランド・フォーエバー」のテーマソングです☆

本国アメリカでも音源化されず、待望の声が多く寄せられていました。

東京ディズニーリゾートの花火「ディズニー・ライト・ザ・ナイト」でも使用され、日本のファンからも人気の高い楽曲が、世界初音源化&CD化となります!

ほかにも「カリフォルニア ディズニーランド・リゾート」を語るうえで欠かせない、アトラクションやショーの音源を多数収録した、全12曲のアルバムです!

アルバムのジャケットには、70周年をお祝いするカラフルな衣装を身にまとった「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」が登場。

70周年のデコレーションを施した「眠れる森の美女の城」をあしらい、お祝いムードを彩ります☆

店舗別予約・購入特典

共通特典:ネックストラップ ※スマホ等を首から下げられる、幅広のネックストラップ

Amazon限定特典:メガジャケ

セブンネットショッピング限定特典:アクリルキーホルダー

※特典の内容や仕様は変更になる場合があります

※特典は数に限りがあり、無くなり次第終了

※一部対象外の店舗もありますので購入前に店舗にて確認ください

「カリフォルニア ディズニーランド・リゾート 70周年セレブレーション ミュージック・アルバム」のCDには、予約・購入特典も。

店舗ごとに異なる特典が用意されています。

記念すべき70周年を祝うべく、日本独自で企画・制作した、ファン必携の決定盤アルバム。

2025年7月18日よりCDアルバム発売およびデジタル配信となる「カリフォルニア ディズニーランド・リゾート 70周年セレブレーション ミュージック・アルバム」の紹介でした☆

©Disney

※発売日、仕様等は、変更となる可能性があります

※別仕様の限定盤も発売する可能性があります

