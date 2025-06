¡Ö±ì¤¬½Ð¤Ê¤¤¡ª¡©¡×ÏÃÂê¤Î»È¤¤¼Î¤Æ¥·¡¼¥·¥ã ¡ØICEBERG mini¡Ù¤¬¡ÈÉ¹¤ÎÆü¡É¤Ë¿·ÅÐ¾ì¡ª ¥Î¥ó¥Ë¥³¥Á¥ó¡õÆüËÜÀ½¤Çµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¼¡À¤Âå¥¢¥¤¥Æ¥à

AMDIAは、“煙が出ないのにクセになる”新感覚の使い捨てシーシャ『ICEBERG mini(アイスバーグ ミニ)』を、2025年6月1日(日)より、公式オンラインストアにて販売開始しました。

AMDIA『ICEBERG mini(アイスバーグ ミニ)』

種類 : 全6種(クールピーチ、アイスコーラ、シークワサーレモン、

スポーツドリンク、スーパーメンソール、タバコミント)

吸引回数 : 約400回

製造 : 日本国内

発売日 : 2025年6月1日

価格 : メーカー希望小売価格(税込 1,100円)

販売店舗:楽天市場 など

AMDIAは、“煙が出ないのにクセになる”新感覚の使い捨てシーシャ『ICEBERG mini(アイスバーグ ミニ)』を、日本冷蔵倉庫協会が制定した「氷の日」である2025年6月1日(日)より、公式オンラインストアにて販売開始!

『ICEBERG mini』は、ノンニコチン・ノンタールで身体にやさしく、煙ではなく水蒸気を発生させるため、周囲にも配慮した設計となっています。

使い捨てタイプでメンテナンス不要、手のひらサイズのスタイリッシュなデザインで、初心者から愛好者まで幅広いユーザーに新たな“吸うカルチャー”です。

■ICEBERG miniの特長

- ノンニコチン・ノンタールで煙ではなく水蒸気、周囲にやさしい

- 吸引回数は約400回、メンテナンス不要の使い切りタイプ

- フレーバーは全6種類(クールピーチ/アイスコーラ/シークワサーレモン/スポーツドリンク/スーパーメンソール/タバコミント)

- 国産製造で安心・安全のクオリティー

- SNS映えするコンパクトデザイン。

持ち歩きにも最適

ICEBERG mini イメージ

ICEBERG mini 手持ち

ICEBERG mini フェスイメージ

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「煙が出ない!?」話題の使い捨てシーシャ 『ICEBERG mini』が“氷の日”に新登場! ノンニコチン&日本製で気軽に楽しめる次世代アイテム appeared first on Dtimes.