¡Ú¥ïー¥¯¥Þ¥ó¤Î²Æ¥¹¥«ー¥È¡ÛÎÃ¤·¤¯¤Æ¡¢³Ú¤Á¤ó¤Ç¡¢¥³¥¹¥Ñ¤âÎÉ¤¤¤Ã¤ÆºÇ¶¯¡ª
²Æ¤Î¥Ü¥È¥à¥¹Áª¤Ó¤Ë¤Ï¡¢¥ª¥·¥ã¥ì¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯½ë¤µ¤ò¾è¤êÀÚ¤ëÃå¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£¡Ú¥ïー¥¯¥Þ¥ó¡Û¤Î¥¹¥«ー¥È¤Ê¤é¡¢ÀÜ¿¨Îä´¶¤äÄÌµ¤À¡¢¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤È¤¤¤Ã¤¿²Æ¤ÎËèÆü¤Ë´ò¤·¤¤²÷Å¬¤Êµ¡Ç½¤¬ËþºÜ¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Ç¹âµ¡Ç½¡¢¤·¤«¤â¥×¥Á¥×¥é¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤Î¥¹¥«ー¥È¤ò¾Ò²ð¡ª º£Ç¯¤Ï¡¢¡Ö¥ïー¥¯¥Þ¥ó¤Î²Æ¥¹¥«ー¥È¡×¤ÇÎÃ¤·¤¯¡¢³Ú¤Á¤ó¤Ë¾è¤êÀÚ¤Ã¤Æ¡£
²Æ¤âµ¤»ý¤Á¤è¤¯Ãå¤é¤ì¤ë¥Ç¥Ë¥à¥¹¥«ー¥È
¡Ú¥ïー¥¯¥Þ¥ó¡Û¡Ö¥ì¥Ç¥£ー¥¹¥¨¥¢¥é¥¤¥È¥á¥Ã¥·¥å¥Ç¥Ë¥à¥¹¥«ー¥È¡×\2,300¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÆü¾ï¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¡¢¥Ç¥Ë¥àÁÇºà¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥«ー¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢²Æ¤ËÃå¤ë¤È¥´¥ï¥´¥ï¤·¤Æ½ë¶ì¤·¤¤¥¤¥áー¥¸¤â¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤ò²ò¾Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê¤Î¤¬¡¢¥ïー¥¯¥Þ¥ó¤Î¥Ç¥Ë¥à¥¹¥«ー¥È¤Ç¤¹¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö·Ú¤ä¤«¤Ë¿¤Ó¤Æ¿ÈÂÎ¤Ë¤Ê¤¸¤à¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡×¡¢¡Ö¿¨¤ì¤¿¤È¤¤Ë¤Ò¤ó¤ä¤ê¤È´¶¤¸¤ëÀÜ¿¨Îä´¶¡×¡¢¡Ö´À¤òÁÇÁá¤¯µÛ¼ý¤¹¤ëµÛ¿åÀ¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢½ë¤¤²Æ¤Ë¤â²÷Å¬¤ËÀü¤±¤½¤¦¡£¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ÊµÙÆü¤ò¡¢µ¤»ý¤Á¤è¤¯²á¤´¤»¤ë1Ëç¤Ë¤Ê¤ëÍ½´¶¡£
¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥³ー¥Ç¤¬¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸É÷¤Ë
T¥·¥ã¥Ä¤È¥Ü¥È¥à¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿²¿µ¤¤Ê¤¤¥ï¥ó¥Äー¥³ー¥Ç¤â¡¢¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¤Î¤è¤¦¤ÊÉ÷¹ç¤¤¤¬¥×¥é¥¹¤µ¤ì¤¿¥é¥¤¥È¥Ö¥ëー¤Î¥Ç¥Ë¥à¥¹¥«ー¥È¤Ê¤é¡¢¤³¤Ê¤ì¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ë¡£ÂÎ·¿¤ò¥«¥Ðー¤·¤Ê¤¬¤é¤â¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ªー¥Ðー¥µ¥¤¥º¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤â¥¹¥Þー¥È¤ËÃå¤³¤Ê¤»¤½¤¦¡£Äø¤è¤¯¤æ¤È¤ê¤Î¤¢¤ëT¥·¥ã¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹´¶¤Î¤¢¤ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡£
¾åÉÊ¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤È¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹´¶¤¬ÀäÌ¯
¡Ú¥ïー¥¯¥Þ¥ó¡Û¡Ö¥ì¥Ç¥£ー¥¹¥á¥Ã¥·¥å¥×¥êー¥Ä¥¹¥«ー¥È¡×\1,900¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Â³¤¤¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È½À¤é¤«¤½¤¦¤ÊÀ¸ÃÏ´¶¤¬¾åÉÊ¤Ê¥¹¥«ー¥È¡£Çö¼ê¤Î¥¹¥«ー¥È¤Ç¤â¡¢À¸ÃÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÇ®¤¬¤³¤â¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¥á¥Ã¥·¥å¤ÇÎÃ¤·¤¤¥×¥êー¥Ä¥¹¥«ー¥È¡×¡Ê¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¿½ÌÀ¤Î¤¢¤ë¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ÇÆ°¤¤â¥é¥¯¥é¥¯¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿§°ã¤¤¤Ç¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¡¢ËèÆü¥íー¥Æー¥·¥ç¥ó¤µ¤»¤¿¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¡£
²Æ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î³Ú¤Á¤ó¥ª¥Õ¥£¥¹¥«¥¸¥å¥¢¥ë
¥á¥Ã¥·¥å + ¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á + ¥¦¥¨¥¹¥È¥´¥à¤Ç¡¢²Æ¤Î¥ëー¥à¥¦¥¨¥¢¤Î¤è¤¦¤Ê³Ú¤Á¤ó¤ÊÃå¿´ÃÏ¤Ê¤Î¤Ë¡¢¾åÉÊ¸«¤¨¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤Î¤Ç¤ª½Ð¤«¤±¤Ë¤â»È¤¨¤½¤¦¡£¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥·¥ã¥Ä¤ä¥µ¥Þー¥Ë¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î¤¤ì¤¤¤á¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢½ë¤¤Æü¤Î½Ð¶Ð¤â²÷Å¬¤Ë¾è¤êÀÚ¤ì¤½¤¦¤ÊÍ½´¶¡£¡Ö¿å¤ò¤Ï¤¸¤¯Ùû¿å²Ã¹©¡×¡Ê¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë¤Ç¡¢Â¤µ¤Ð¤¤Î¤è¤¤¾æ´¶¤Ê¤Î¤Ç¡¢Å·µ¤¤¬ÉÔ°ÂÄê¤ÊÇß±«»þ´ü¤ä¡¢¥¥ã¥ó¥×¤ä¥Õ¥§¥¹¤Ê¤É¤Î¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥·ー¥ó¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤Ï¥ïー¥¯¥Þ¥ó½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§tama.N