ËÜ¼Á¤ò¤Ä¤«¤ß¿¼¤¯¹Í¤¨¤ëÎÏ¤¬¿È¤ËÉÕ¤¯¡ª¡Ø¼«Ê¬¤ËÌä¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¡Ùã·Æ£¹§ Ãø

『自分に問うということ。』齋藤孝 著

著者 : 齋藤孝

定価 : 990円(税込)

仕様 : 新書判/224ページ

発行 : リベラル社

発売日 : 2025年4月23日

ISBNコード : 978-4-434-35556-1

リベラル社は、『自分に問うということ。』(齋藤孝 著/990円税込)の重版を決定!

この書では、「深く考える」最適な方法として「自分に問うこと」=「自問」を提唱しています。

スティーブ・ジョブズ氏やビル・ゲイツ氏、本田圭佑氏などの著名人や、著者の齋藤孝先生も実践し、人生を好転させてきた「自分に問う」力とは?

主な内容

第1章 「自問する力」とは何か?

第2章 自問力とは「自考力」 ―― 深い思考は自分との対話から

第3章 自問力とは「自制力」 ―― なぜ軽はずみな言動をしてしまうのか?

第4章 自問力とは「自整力」 ―― 自分の心と体を整える

第5章 「自問する力」を伸ばす ―― 自問のワザ化と習慣化

【著者略歴】

齋藤孝(さいとう・たかし)

[著者プロフィール]

1960年静岡生まれ。

明治大学文学部教授。

東京大学法学部卒。

同大学院教育学研究科博士課程を経て現職。

専門は教育学・身体論・コミュニケーション論。

中高教員の養成に従事。

『身体感覚を取り戻す』(NHK出版)で新潮学芸賞受賞。

毎日出版文化賞特別賞を受賞した『声に出して読みたい日本語』(草思社)はシリーズ260万部のベストセラーとなった。

著書に『理想の国語教科書』(文藝春秋)、『質問力』(筑摩書房)、『雑談力が上がる話し方』(ダイヤモンド社)、『大人の語彙力ノート』(SBクリエイティブ)、『情報活用のうまい人がやっている3色ボールペンの使い方』(フォレスト出版)、『呼吸がすべてを整える』『話がうまい人の頭の中』(リベラル社)など多数。

テレビ番組への出演も多く、NHK Eテレ「にほんごであそぼ」の総合指導にも携わっている。

