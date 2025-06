SEAMO¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëLIVE¤ò³«ºÅ¡ª²¼Ä®¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¥Õ¥§¥¹2025 in ¾åÌî²¸»ò¸ø±à

立ち飲みフェス実行委員会主催「下町ハイボールフェス2025 in 上野恩賜公園」を東京・上野恩賜公園 竹の台広場(噴水前広場)にて、2025年6月12日(木)〜15日(日)の4日間開催します。

下町ハイボールフェス2025 in 上野恩賜公園

(同時開催:ジンジャー&ガーリックフェス)

開催日時 : 2025年6月12日(木)〜15日(日)

開催場所 : 台東区上野恩賜公園 竹の台広場(噴水前広場)

アクセス : JR上野駅公園口徒歩3分、各上野駅徒歩5〜10分

参加費/チケット料金:入場無料

立ち飲みフェス実行委員会主催「下町ハイボールフェス2025 in 上野恩賜公園」を東京・上野恩賜公園 竹の台広場(噴水前広場)にて、2025年6月12日(木)〜15日(日)の4日間開催。

このイベントは、全国各地のご当地グルメや多彩なドリンクを厳選し、誰もが気軽に楽しめる場を創出。

立ち飲みイベントを通じて“みなさんのご縁を繋いでいく!”ことをコンセプトとする「立ち飲みフェス実行委員会」主催のイベントです。

“立ち飲み”という人と人の距離を縮めるスタイルで、一年中、個性豊かでHAPPYなイベントを展開中!

2025年の下町ハイボールフェスは、ジンジャー&ガーリックフェスとの同時開催です。

美味しいグルメを堪能しながら、ピッタリなお気に入りのハイボールを見つけてください!

■「下町ハイボールフェス」について

数々のブースが出店!ここでしか味わえないオリジナルハイボールが大集結!

東京の下町情緒溢れるお店を中心とした、普段なかなか味わえないお酒や

お供となる絶品グルメ、大人も子供も一緒になって楽しめる昔懐かしい射的・輪投げ・ボールすくいなどの縁日も出店します!

またステージでは岡平健治(19・3B LAB.☆S)や、SEAMOがスペシャルLIVEを開催。

イベントをさらに盛り上げます!

お酒を片手に美味しい食べ物・音楽などで下町ハイボールフェスを楽しめます!

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post SEAMOがスペシャルLIVEを開催!下町ハイボールフェス2025 in 上野恩賜公園 appeared first on Dtimes.