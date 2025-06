シンガーソングライターの鬼束ちひろが、2002年に行った東京・日本武道館での一夜限りのライブ『CHIHIRO ONITSUKA ULTIMATE CRASH '02』を初のBlu-ray化し、全曲完全収録盤としてリリースすることが決定した。8月27日に発売される『WITHOUT MY DREAM -Second Code- Deluxe Edition』には、同公演を含む3枚組Blu-rayと2枚組ライブCD(SHM-CD)が収められ、完全生産限定でのリリースとなる。

同作は、鬼束のデビュー25周年にあたる節目に発売されるもので、彗星の如く現れて駆け抜けた初期の4年間を映像で振り返ることができる内容となっている。2001年に開催されたファーストツアー『CHIHIRO ONITSUKA LIVE TOUR 2001』からは、VHS/DVDで発売されたライブ映像に加え、当時未収録だった「Ash on this road」「BACK DOOR」「Tiger in my Love」「We can go」「眩暈」の5曲が新たに追加収録されている。また、2003年にDVD規格で発売された日本武道館公演映像には、ライブで演奏されたが当時は収録を断念したジョーン・オズボーンのカバー「One of Us」が追加収録され、Blu-rayとして完全盤化。ミュージックビデオ集には、2001年と02年に発売された『ME AND MY DEVIL』『PRINCESS BELIEVER』に加え、東芝EMI在籍時代に映像作品化されなかった4曲のシングルのビデオクリップも初Blu-ray化されている。Deluxe Editionには、2001年9月8日に開催され、200名しか入場できなかったプレミアムライブ『infection/LITTLE BEAT RIFLE リリース記念SPECIAL LIVE』の全5曲も完全収録。さらに、2002年11月2日に行われた日本武道館ライブの音源を最新マスタリングした高音質SHM-CD2枚も同梱される。通常盤『WITHOUT MY DREAM -Second Code-』も同日発売。3Blu-ray仕様で、上記映像コンテンツをすべて収録する。なお、鬼束は2024年3月に、初期3枚のアルバム『インソムニア』『This Armor』『Sugar High』のリマスター音源に、当時、デビューのきっかけとなった初オーディション時に録音された貴重な生歌唱音源や未発表カバー音源、アルバム未収録楽曲を加えた4枚組CD BOX『UN AMNESIAC GIRL 〜First Code (2000 - 2003)〜』をリリースして話題となっていた。