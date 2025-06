2025年に創刊35周年を迎えた、毎月あらゆるディズニー情報満載の月刊「ディズニーファン」

“年間定期購読”なら、お得で便利なだけではなく、さまざまな特典やプレゼントも盛りだくさんです。

今回は東京ディズニーランドで行われる貸切パーティー「東京ディズニーランド プライベート・イブニング・パーティー」に抽選で25組50名が招待されます!

講談社「東京ディズニーランド プライベート・イブニング・パーティー」

年間定期購読の申し込み方法:http://disneyfan.kodansha.co.jp/teiki/

電話での問合せ:ディズニーファン定期購読事務局 03-6362-0902(受付時間:月〜金9:30〜17:30/土・日・祝日・年末年始休業)

2025年9月26日、19:30〜22:30に行われる、講談社が東京ディズニーランドを貸し切って実施する一夜限りのスペシャルイベント「東京ディズニーランド プライベート・イブニング・パーティー」

「ディズニーファン」の定期購読をされている方の中から抽選で25組50名がペアで招待されます。

応募締め切りの7月24日時点で年間定期購読中、または新規、継続をお申込み済みの方ならどなたでも応募可能。

夢のような時間をたっぷり満喫できる絶好のチャンスです☆

販売中:月刊「ディズニーファン」2025年7月号

初夏の東京ディズニーリゾート情報が満載の月刊「ディズニーファン」7月号も販売中!

ファンタジースプリングス1周年、「ダッフィー&フレンズ」20周年特集も充実しています。

そしてディズニー映画『リロ&スティッチ』最新情報にも注目です☆

月刊「ディズニーファン」を定期購読されている方の中から抽選で25組50名が招待されるスペシャル企画。

講談社「東京ディズニーランド プライベート・イブニング・パーティー」は、2025年9月26日開催です☆

ⒸDisney

※講談社は、東京ディズニーランド/東京ディズニーシーのオフィシャルスポンサーです。

