¾åÌîº»µª¤ÈÀ±¶õ¤Î²¼¤Ç¥è¥¬ÂÎ¸³¡ªÀ±¶õ¥è¥¬2025¡Á¥ß¥µ¥«¥Î¥è¥¾¥é¡Á

福島県三島町は、「美坂高原の星空」を活用したイベントを令和4年度より実施しており、本年度の第1弾として「星空ヨガ2025〜ミサカノヨゾラ〜」を“美坂高原”にて2025年6月28日(土)に開催します。

星空ヨガ2025〜ミサカノヨゾラ〜

外灯もなく街の明かりが届かない、「光害(ひかりがい)」の少ない美坂高原は、星空観望スポットとして注目されています。

光害の少なさは、民家や建物の少なさに比例し、過疎化の進行と関係していますが、それを逆手にとってこの「暗さ=光害の少なさ」を地域の固有資源として捉え、町の観光・地域づくりに活かすため、令和4年度より星空イベントを実施しています。

2025年6月28日(土)開催の「星空ヨガ2025〜ミサカノヨゾラ〜」では、星空との親和性の高いヨガをメインに、マルシェやワークショップ、キャンプなど、多くの方に美坂高原の魅力を満喫して楽しめる企画を予定しています。

また、三島町では、光害の影響のない、暗い自然の夜空を保護・保存するための優れた取り組みを称える国際認定制度「星空保護区」の認定に向けても取り組んでいます。

■「星空ヨガ2025〜ミサカノヨゾラ〜」概要

ヨガ講師の上野沙紀さんをお招きし、雄大な美坂高原で行う「星空ヨガ」に加え、目黒麗さんによるクリスタルボウル演奏も行います。

そのほか、日中はマルシェ、ワークショップ、アウトドア体験コーナー、移動本屋「Honjour!Car(ホンジュールカー)」によるお子さま向けのイベントなど、広大で開放的な美坂高原を満喫できる様々なプログラムを用意しています。

<開催時間>

12時00分開場/21時30分閉場

※キャンプ利用の方は翌日10時00分頃まで

<イベント詳細スケジュール>

12時00分〜19時00分:美坂高原マルシェ

12時00分〜19時00分:手仕事マルシェKISSE

12時00分〜19時00分:アウトドア体験コーナー

12時00分〜19時00分:移動本屋「Honjour!Car(ホンジュールカー)」

15時00分〜16時30分:望遠鏡づくりワークショップ

15時00分〜16時00分:太陽礼拝「大地を感じるじかん」(※昼に行うヨガ)

19時30分〜20時30分:星空ヨガとクリスタルボウル演奏

19時30分〜20時30分:ナイトハイク

20時45分〜21時30分:星空観望会

