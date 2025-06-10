ÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡¢Åì¹ñ¸¶±ÑÉ×»á¤Î¡ÈÆ¬Ã¡¤¤¤¿¡É¥ï¥±¤ò¹ðÇò¡Ö²¿¤·¤Æ¤ó¤Í¤ó¡¢¤ªÁ°¤Ï¡ª¡×
²Î¼êÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡Ê75¡Ë¤¬8Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿BS¥Õ¥¸¤Î¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡Ö¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ëTV¡ØÃî¤ÎÃÎ¤é¤»¡Ù¡×¤Ë½Ð±é¡£
¤«¤Ä¤Æ¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¤Î±¿Å¾¼ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤Î¤¿¤±¤··³ÃÄ¡¢Åì¹ñ¸¶±ÑÉ×»á¤ÎÆ¬¤òÃ¡¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
ÏÂÅÄ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ç½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¸åÇÚ¤Ç¤â¤¢¤ëºç¸¶°ê·Ã¡Ê66¡Ë¤é¤È¥È¡¼¥¯¡£ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤±¤·¤ÈËèÈÕ°û¤ó¤Ç¤¤¤¿»þÂå¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢Åö»þ¤Î¤¿¤±¤·¤Î°¦¼Ö¥Ý¥ë¥·¥§¤Î¸åÉôºÂÀÊ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢Åì¹ñ¸¶¤Î±¿Å¾¤Ç°ÜÆ°¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÏÂÅÄ¤Ï¡Ö¡ÊÏÂÅÄ¤Ï¡Ë¥®¥å¥¦¥®¥å¥¦¤Ç¥Ý¥ë¥·¥§¤Î¸å¤í¡ÊºÂÀÊ¡Ë¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡£¤½¤·¤¿¤éÅì¤¬¡¢¡È¤³¤Îºä¤ò¹ß¤ê¤¿¤éº¸¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢ºä¤ò¹ß¤ê¤¿¤é±¦¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Æ¬Ã¡¤¤¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤½¤·¤¿¤é¡È¥¥¥¥¡¼¡É¤Ã¤Æ¼Ö¤¬¤È¤Þ¤Ã¤Æ¡£¡È²¿¤·¤Æ¤ó¤Í¤ó¡ª¤ªÁ°¤Ï¡ª¡É¤Ã¤Æ¡ÊÅì¹ñ¸¶»á¤Ë¡Ë¸À¤Ã¤¿¤é¡È¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉ½¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡É¤Ã¤Æ¡¢É½¤Ë½Ð¤Æ¡ÊÅì¹ñ¸¶»á¤¬ÅÇ¤¯¥Ý¡¼¥º¤ò¤·¤Æ¡Ë¡È¥ª¥§¡Á¡É¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤½¤ì¤ò¥¿¥±¤Á¤ã¤ó¤¬³¨¤ËÉÁ¤¤¤Æ»ä¤ËÂ£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¡×¤È¡¢ÏÂÅÄ¤¬¥Ý¥ë¥·¥§¤ò¤«¤Ä¤¤¤Ç¤¤¤ë³¨¤¬²èÌÌ¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
ºç¸¶¤Ï¤µ¤é¤Ë¡Ö¤¸¤ã¤¢ÇßµÜÃ¤É×¤µ¤ó¤Î¼Ö¤Î¥É¥¢¥í¥Ã¥¯¤òÁÇ¼ê¤Ç²õ¤·¤¿¡©¡×¤È¼Ö¤ò¤á¤°¤ëÊÌ¤Î¡È¥¢¥Ã¥³ÅÁÀâ¡É¤Î¿¿µ¶¤ò¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢ÏÂÅÄ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤ÏËÜÅö¡£²¿¤Ç¤«ÃÎ¤é¤ó¤±¤É¡×¤ÈÇ§¤á¤Æ¤¤¤¿¡£