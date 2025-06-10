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②2016Ç¯¡¡7·î3Æü¡Ê¸áÁ°9»þ¡Ë¡§26¸Ä
③1973Ç¯¡¡7·î2Æü¡Ê¸áÁ°3»þ¡Ë¡§21¸Ä
④1983Ç¯¡¡6·î25Æü¡Ê¸á¸å3»þ¡Ë¡§23¸Ä
⑤1952Ç¯¡¡6·î10Æü¡Ê¸áÁ°3»þ¡Ë¡§27¸Ä
⑥1984Ç¯¡¡6·î9Æü¡Ê¸á¸å3»þ¡Ë¡§27¸Ä
⑦2024Ç¯¡¡5·î25Æü¡Ê¸áÁ°3»þ¡Ë¡§26¸Ä
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