¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ýー¥È¡ÛYOASOBI¡¢¥èー¥í¥Ã¥ÑºÇÂçµé²»³Ú¥Õ¥§¥¹½Ð±é¡ª¥í¥ó¥É¥ó¥ï¥ó¥Þ¥ó¸ø±é´°Áö

■YOASOBI『Primavera Sound Barcelona 2025』のメインステージに日本人アーティストとして初出演

YOASOBIが、6月6日にスペイン・バルセロナで開催された音楽フェスティバル『Primavera Sound Barcelona 2025』にて、日本人アーティストとして初めてメインステージとなる“REVOLUTステージ”でパフォーマンス披露した。

さらに、6月8日・9日には、イギリス・ロンドンのOVO Arena Wembleyにて、自身初となるヨーロッパでのワンマン公演を2日間にわたって開催し、約1.8万人の動員を記録した。

両公演では、特徴的なモンスターの造形を施したバルーンがステージを彩り、YOASOBIならではの唯一無二の世界観を演出。

『Primavera Sound Barcelona 2025』では、集まった現地ファンを前に、代表曲を惜しみなく披露する約50分間のセットで会場を魅了した。イギリス・ロンドン単独公演では、日本人アーティストとして最大規模のアジアアリーナツアーを経てさらにスケールアップしたライブパフォーマンスで、約100分にわたり圧巻のステージを繰り広げた。

代表曲、ライブの定番曲に加え、5月に配信リリースされた最新曲「Watch me!」も初披露し、あらたなYOASOBIの魅力を詰め込んだステージに、会場は熱狂の渦に包まれた。

■『YOASOBI LIVE AT WEMBLEY ARENA』ライブレポート

2024年、結成5周年を記念したドーム公演を成功させ、日本人アーティスト最大級となる7都市14公演のアジアアリーナツアーを完走したYOASOBI。そんな彼らの次の舞台は、スペイン・バルセロナで開催されたヨーロッパ最大級の音楽フェス『Primavera Sound 2025』。堂々たるパフォーマンスで、国境を越えてその存在感を刻みつけた。

そして迎えたのは、YOASOBIにとって初となるヨーロッパ単独公演。その舞台は、“英国ロックの殿堂”と称されるロンドン・WEMBLEY ARENA。数々の音楽の伝説が息づくその場所に、あらたなページが静かに、そして鮮烈に刻まれた。

冷たい風が残るロンドンの空気。しかし、会場を満たす熱気はその寒さを吹き飛ばすほどに濃密だった。現地時間20時、暗転したステージに鳴り響くSEが不穏な緊張と期待を煽るなか、YOASOBIの“超現実”を象徴する巨大なモンスターバルーンが浮かび上がる。怪しくも美しいその造形に導かれるように、Ayaseとikuraがステージに現れると、歓声が轟きわたり、空気が震えた。

「We are YOASOBI from Japan」ーーikuraの高らかな宣言で、ロンドンの歴史あるアリーナが熱狂に包まれた。オープニングは「セブンティーン」。加速するバンドサウンドが空間を突き抜け、続く「祝福」「UNDEAD」へと、息つく間もなく展開が続く。観客の体温が一気に上がっていくのがわかる。

MCでは、初めて訪れたロンドンへの想いや、目の前に広がる光景への感謝が丁寧に語られた。続いて披露されたのは「PLAYERS」。ゲームという共通言語をモチーフに、国も言葉も超えて共鳴するその楽曲は、「Play on! You & Me! Set on the legacy!」の合図とともに、観客の心に確かな火を灯した。

「好きだ」「ハルジオン」では、軽やかなリズムに身を委ねるように、オーディエンスが一斉に揺れ動く。音楽が、言葉以上に深く人と人を繋げることをまさに感じさせる瞬間となった。

そして、最新曲「Watch me!」を初披露。待ち望んだ観客の歓喜が爆発する。キュートなメロディに、バンドの力強い演奏が重なり、ステージ全体が温かさに包まれた。

「ここからがRound 2、ついて来れるかロンドン」Ayaseの熱のこもった呼びかけに、会場のボルテージはさらに上昇。続いて披露された「怪物」では、観客が拳を突き上げ、熱狂の渦が巻き起こる。続く「アイドル」では、イントロとともに、レーザーが空間を切り裂いた瞬間、会場の興奮は最高潮に。全身全霊のコールが波のように押し寄せ、最大級の盛り上がりを見せた。

アンコール1曲目は、「舞台に立って」を披露。エレキギターをかき鳴らしながら、堂々と歌い上げるikuraの姿が観客の視線を惹きつける。その熱量に呼応するようにバンドが音を重ね、力強いロックチューンが会場全体を再び高揚感で包み込んだ。そして最後を飾ったのは、YOASOBIの原点「夜に駆ける」。ikuraのタイトルコールとともに、今日いちばんの歓声が響きわたる。日本語で歌われたJ-POPが、海を越え、文化を越え、ここロンドンの地で確かに共鳴していた。音楽が“共通言語”であることを強く感じさせる瞬間だった。

そして7月から日本全国14ヵ所40公演にわたるYOASOBI史上最長のホールツアーを実施する。アジア、アメリカ、そしてヨーロッパを経て、さらに進化し続けるYOASOBIのこれからに期待が高まる。

<『YOASOBI LIVE AT WEMBLEY ARENA』セットリスト>

1. セブンティーン

2. 祝福

3. UNDEAD

4. PLAYERS

5. New me(DAY1) / 好きだ(DAY2)

6. ハルジオン

7. Watch me!

8. たぶん

9. モノトーン

10. 優しい彗星

11. 怪物

12. 勇者

13. あの夢をなぞって

14. アイドル

15. HEART BEAT

16. 群青

En1. 舞台に立って

En2. 夜に駆ける

