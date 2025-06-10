5·î¤ÎÊÆ³¤¾åÍ¢ÆþÎÌ¡¢Ãæ¹ñ¥³¥ó¥Æ¥Ê¤Ï28.5¡óµÞ¸º¡¡¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Ç
[¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹ £¹Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥óµ»½Ñ¥×¥í¥Ð¥¤¥À¡¼¤Î¥Ç¥«¥ë¥È¤Ï£¹Æü¡¢ÊÆ¹ñ¤¬£µ·î¤ËÃæ¹ñ¤«¤é³¤¾åÍ¢Æþ¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥ÊÁíÎÌ¤¬Á°Ç¯Æ±·îÈæ£²£¸¡¥£µ¡óµÞ¸º¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¡ÊÀ¤³¦ÅªÂçÎ®¹Ô¡Ë°ÊÍè¤ÎÂçÉý¤ÊÍî¤Á¹þ¤ß¤À¡£
Âè£²¼¡¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤¬Ãæ¹ñ¤«¤é¤ÎÍ¢ÆþÉÊ¤Ë·×£±£´£µ¡ó¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇÎ¨¤ò²Ý¤·¤¿¤³¤È¤¬¶Á¤¤¤¿¡£
ÊÆÀ¾³¤´ß¤Î¹Á¤ÏÃæ¹ñËÇ°×¤¬¼çÂÎ¤Î¤¿¤áÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤¬½Ð¤¿¡£²ßÊª¼è°·ÎÌ¤Ç¹ñÆâºÇÂç¤Î¥í¥ó¥°¥Ó¡¼¥Á¹Á¤È¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¹Á¤Ï£´·î¤«¤é£µ·î¤Ë¤«¤±¡¢Ãæ¹ñ¤«¤é¤Î¥³¥ó¥Æ¥ÊÎÌ¤¬¤½¤ì¤¾¤ì£³£±¡¥£¶¡ó¸º¡¢£²£¹¡¥£¹¡ó¸º¤ÈÂçÉý¤Ë¸º¾¯¤·¤¿¡£
À¤³¦Á´ÂÎ¤«¤é¤ÎÊÆ¹ñ¤ÎÍ¢ÆþÎÌ¤Ï£·¡¥£²¡ó¸º¤Î£²£±£¸Ëü£Ô£Å£Õ¡Ê£²£°¥Õ¥£¡¼¥ÈÉ¸½à¥³¥ó¥Æ¥Ê´¹»»¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£Á°·î¤Þ¤Ç¤ÏÊÆ´ë¶È¤¬´ØÀÇÎ¨¤Î°ìÃÊ¤Î¾å¾º¥ê¥¹¥¯¤«¤éÁ°ÅÝ¤·¤ÇÍ¢Æþ¤·¡¢µÏ¿Åª¤Ê¿å½à¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£µ·î¤Ï¼ûÍ×¤ÎÀè¿©¤¤°ì½ä¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Ç¥«¥ë¥È¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¤«¤é¤ÎÍ¢Æþ¤Ïº£¸å¿ô¥«·î´Ö¡¢¸º¾¯·¹¸þ¤¬Â³¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£Í¢Æþ¶È¼Ô¤¬»ÅÆþ¤ì¥³¥¹¥È¾å¾º¤ò¼õ¤±¤ÆÄ´Ã£ÀïÎ¬¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£