¥¢¥Õ¥í¥Ø¥¢¤Î¤Ð¤¤¤­¤ó¤Þ¤ó¡¦¥É¥­¥ó¤Á¤ã¤ó¥°¥Ã¥º¤â¡ª¿À¸Í¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤³¤É¤â¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡õ¥â¡¼¥ë¡Ö¤Ð¤¤¤­¤ó¤Þ¤ó¤Î¥À¥ó¥¹¡ª¥À¥ó¥¹!!¥À¥ó¥¹!!!¡×

神戸アンパンマンこどもミュージアム&モールでは、「ばいきんまんのダンス!ダンス!!ダンス!!!」を2025年6月28日(土)より再演します。

神戸アンパンマンこどもミュージアム&モール「ばいきんまんのダンス!ダンス!!ダンス!!!」

時間:1日3回〜4回上演予定

場所:2F ミュージアム やなせたかし劇場

出演:アンパンマン、ばいきんまん、ドキンちゃん

対象:ミュージアムにご入館の方

振付:akane

ばいきんまんがダンサーに変装してノリの良いダンス曲に合わせてハチャメチャなダンスショーを繰り広げます。

ダンスの振付は“バブリーダンス”の生みの親であるakaneさんが担当し、親子で一緒に踊って楽しめるショーになっています。

ステージ上演に合わせて、2F ミュージアムでは、期間限定でアフロヘアのばいきんまん・ドキンちゃんのお面工作を開催。

さらに、1F ショッピングモールでは、イベントと連動したデザインのグッズも登場。

<2F ミュージアム>

アフロばいきんまん・アフロドキンちゃんのお面工作

期間:2025年6月28日(土)〜7月31日(木)/アフロばいきんまん

2025年8月1日(金)〜9月17日(水)/アフロドキンちゃん

場所:2F ミュージアム みみせんせいのがっこう

※アンパンマンのお面も選べます

アフロヘアのダンサーに変装した、ばいきんまんとドキンちゃんのお面が作れる工作教室を開催します。

お面を付けて『ばいきんまんのダンス!ダンス!!ダンス!!!』に参加すれば、より一層、イベントを楽しめます。

<1F ショッピングモール>

各ショップでは、「ばいきんまんのダンス!ダンス!!ダンス!!!」デザインのグッズが登場。

※価格はすべて税込です

※画像はすべてイメージです

※数量限定のため品切れになる可能性があります

■来場記念にオリジナルTシャツを作ろう!

デザインやキャラクターを選んでオリジナルTシャツが作れる「ユアデザインファクトリー」で、アフロばいきんまんとアフロドキンちゃんが登場。

※1日のサービス提供枠には限りがあります

ユアデザインファクトリーTシャツ 価格:半袖こども(90・100・110・120cm)各4,950円/半袖おとな(S・M・L・LL)各5,390円 店舗:アンパンマンキッズコレクション

■かわいいグッズも登場!

DANCE マスコット 価格:各2,200円 店舗:ふわふわぬいぐるみやさん

クリアペンケース DANCE 価格:各770円 店舗:アンパンマンフレンズ

ステッカー DANCE 価格:各275円 店舗:アンパンマンフレンズ

ワッペンセット ばいきんまん&ドキンちゃん 価格:1,320円 店舗:バタコさんの手づくりハウス

アクリルキーホルダー DANCE 価格:各770円 店舗:アンパンマンテラス神戸

