ÆüÂç½ÅÎÌµó¤²Éô¤Î¸µ´ÆÆÄÂáÊá¡¡¾©³ØÀ¸¤«¤é¸½¶âº¾¼èµ¿¤¤¡¢·Ù»ëÄ£
¡¡ÆüËÜÂç½ÅÎÌµó¤²Éô¤ËÆþÉôÍ½Äê¤Î¾©³ØÀ¸¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤«¤éÆþ³Ø¶â¤Ê¤É¤ÎÌ¾ÌÜ¤Ç¸½¶â¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£ÁÜºº2²Ý¤Ï10Æü¡¢º¾µ½ÍÆµ¿¤Ç¸µ´ÆÆÄÆñÇÈ¸¬ÆóÍÆµ¿¼Ô¡Ê63¡Ë¡áÅìµþÅÔ¹ý¹¾»Ô¡á¤òÂáÊá¤·¤¿¡£Áê¼¡¤°ÉÔ¾Í»ö¤ò¼õ¤±¡¢Âç³Ø¤¬¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡ÊÁÈ¿¥Åý¼£¡ËÂÎÀ©ºÆ¹½ÃÛ¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÃæ¡¢¸ÞÎØÂåÉ½¤òÇÚ½Ð¤¹¤ë¶¯¹ëÉô¤Ç¿·¤¿¤Ê·º»ö»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¡£
¡¡ÂáÊáÍÆµ¿¤Ï2022Ç¯12·î¡¢¥³¡¼¥Á¤È¶¦ËÅ¤·¤Æ¾©³ØÀ¸¤ÎÊÝ¸î¼Ô4¿Í¤ËÆþ³Ø¶â¤ä»ÜÀßÀßÈ÷»ñ¶â¤¬ÌÈ½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò±£¤·¡¢»ÙÊ§¤¤¤òµá¤á¤ëÊ¸½ñ¤òÍ¹Á÷¤·¤Æ¡¢²Í¶õÀÁµáÊ¬·×205Ëü±ß¤ò´Þ¤à·×489Ëü±ß¤ò¿¶¤ê¹þ¤Þ¤»¡¢¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¡£
¡¡ÆüÂç¤Ï24Ç¯7·î¡¢Æ±Éô¤Ç23Ç¯¤Þ¤Ç¤Î10Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Æþ³Ø¶â¡¦¼ø¶ÈÎÁ¤Î°ìÉô¤Þ¤¿¤ÏÁ´Éô¤¬ÌÈ½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾©³ØÀ¸Éô°÷¤«¤éÁ´³Û¤òÄ§¼ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÈ¯É½¡£ÌÈ½ü¤Ï2Ç¯ÌÜ¤«¤éÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤È¤·¤¿µõµ¶¤ÎÆþ³Ø°ÆÆâ¤äÀÁµá½ñ¤òÊÝ¸î¼Ô¤ËÁ÷ÉÕ¤·¡¢Éô¤Î¸ýºÂ¤Ë¿¶¤ê¹þ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÆüÂç¤Ï¤½¤Î¸å¡¢ÊÖ¶â¤Î¿½¤·½Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÏÉô°÷¤é58¿Í¤ÇÈï³²¶â³Û¤¬·×Ìó5300Ëü±ß¤Ë¾å¤ë¤È¸øÉ½¡£ÉÔÀµÄ§¼ý¤ÏÎ¦¾åÉô¤È¥¹¥±¡¼¥ÈÉô¤Ç¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£