ÎëÌÚÀ¿Ìé¤Î½Ð¾ì»î¹ç¤ÇÄÁ»ö¡¡¥«¥Ö¥¹»Ø´ø´±¤¬2»î¹çÏ¢Â³¤ÇÂà¾ì¡ÄÅ¨ÃÏ¤ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê
Á°Æü¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹Àï¤Ï¥Û¡¼¥Ê¡¼¤È¡ÈWÂà¾ì¡É
¡ÚMLB¡Û¥Õ¥£¥ê¡¼¥º 4-3 ¥«¥Ö¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡¦¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡Ë
¡¡9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥£¥ê¡¼¥º-¥«¥Ö¥¹Àï¤ÇÄÁ»ö¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£¥«¥Ö¥¹¤Î¥¯¥ì¥¤¥°¡¦¥«¥¦¥ó¥»¥ë´ÆÆÄ¤¬µå¿³¤ËµÍ¤á´ó¤Ã¤ÆÂà¾ì½èÊ¬¡£Á°Æü¤Ë¤âÂà¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢2»î¹çÏ¢Â³¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡2-2¤Ç·Þ¤¨¤¿9²ó¤À¤Ã¤¿¡£¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀèÆ¬¤Î¥±¥é¡¼¤¬¥Ü¥Æ¥Ü¥Æ¤ÎÂÇµå¤òÊü¤Ä¤È¡¢Åê¼ê¤Î¥±¥é¡¼¤¬°ìÎÝ¤ØÁ÷µå¡£ºÝ¤É¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢È½Äê¤Ï¥»¡¼¥Õ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Ë¥«¥¦¥ó¥»¥ë¤¬ÅÜ¤ê¤ÎÉ½¾ð¤Ç¹³µÄ¡£°ìÅÙÂà¤¤¤¿¤«¤È»×¤¤¤¤äºÆ¤Óµå¿³¤ËµÍ¤á´ó¤ë¤È¡¢¤¿¤Þ¤é¤ºÂà¾ì¤¬Àë¹ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Á°Æü8Æü¡ÊÆ±9Æü¡Ë¤ÎÅ¨ÃÏ¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹Àï¤Î5²ó¡¢µå¿³¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥¯È½Äê¤ËÂÇ¼Ô¤Î¥Ë¥³¡¦¥Û¡¼¥Ê¡¼ÆâÌî¼ê¤¬¹³µÄ¤¹¤ë¤È¡¢Â¨ºÂ¤ËÂà¾ì½èÊ¬¤È¤Ê¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥«¥¦¥ó¥»¥ë´ÆÆÄ¤Ï¤¿¤Þ¤é¤ºµå¿³¤ËÌÔ¹³µÄ¡£Ìó30ÉÃ¸å¤Ë¡Ö¥²¥Ã¥È¥¢¥¦¥È¡ª¡×¤ÈÀë¹ð¤µ¤ì¡¢ØãÁ³¤È¤·¤¿É½¾ð¤Ç¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤òµî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥«¥¦¥ó¥»¥ëÂà¾ì¸å¡¢¥«¥Ö¥¹¤Ï9²ó¤òÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤Æ±äÄ¹Àï¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·1ÅÀ¤ò¾¡¤Á±Û¤·¤¿Ä¾¸å¤Î11²ó¡¢¥Þ¡¼¥·¥å¤Ë¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ3-4¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë