¡ÚÂ®Êó¡ÛÆüÂç¡¦½ÅÎÌµóÉô¤ÎÁ°´ÆÆÄ¡Ê63¡ËÂáÊá¡¢Æþ³Ø¶â¤Ê¤ÉÌÈ½ü¤Î¾©³ØÀ¸¤é¤«¤éÉÔÀµÄ§¼ý¤«¡½·Ù»ëÄ£
ÆüËÜÂç³Ø¡¦½ÅÎÌµóÉô¤ÎÁ°´ÆÆÄ¤¬¡¢¾©³Ø¶âÀ©ÅÙ¤ò»È¤Ã¤ÆÆþ³Ø¤·¤¿Éô°÷¤Ë¥¦¥½¤ÎÀâÌÀ¤ò¤·¡¢¼ø¶ÈÎÁ¤Ê¤É¤ÎÌ¾ÌÜ¤ÇËÜÍèÉ¬Í×¤Î¤Ê¤¤¸½¶â¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ·Ù»ëÄ£¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Âç³ØÂ¦¤Ï¡¢Èï³²¼Ô¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Æ¤â10Ç¯´Ö¤Ç¡¢58¿Í¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º¾µ½¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÆüËÜÂç³Ø¤Î½ÅÎÌµóÉô¤ÎÁ°´ÆÆÄ¡¢ÆñÇÈ¸¬ÆóÍÆµ¿¼Ô¡Ê63¡Ë¤Ç¤¹¡£
ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÆñÇÈÍÆµ¿¼Ô¤Ï2022Ç¯12·î¡¢¾©³Ø¶âÀ©ÅÙ¤ò»È¤Ã¤ÆÆþ³Ø¤·¤¿¿·ÆþÉô°÷4¿Í¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤é¤Ë¡¢¡ÖÇ¼ÉÕ¶â¤ÎÄ§¼ý¤¬ÌÈ½ü¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï2Ç¯ÌÜ°Ê¹ß¤«¤é¡×¤Ê¤É¤È¥¦¥½¤ÎÀâÌÀ¤ò¤·¡¢¼ø¶ÈÎÁ¤Ê¤É¤ÎÌ¾ÌÜ¤Ç¡¢ËÜÍèÉ¬Í×¤Î¤Ê¤¤¸½¶â¤ª¤è¤½205Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆñÇÈÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¸½¶â¤ò½ÅÎÌµóÉô¤¬´ÉÍý¤¹¤ë¸ýºÂ¤Ë¿¶¤ê¹þ¤Þ¤»¡¢°ìÉô¤ò»äÅª¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£10Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÉÔÀµÄ§¼ý¤«
¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Áª¼ê¤Ê¤É¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¿Ì¾Ìç¡¦ÆüËÜÂç³Ø½ÅÎÌµóÉô¡£ÆñÇÈÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢2000Ç¯¤«¤é24Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
2015Ç¯¡¢Á´ÆüËÜÂç³ØÂÐ¹³Àï¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿ºÝ¤Î½Ë²ì²ñ¤Ç¤Ï¡¢Éô°÷¤Ë¸«¼é¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢Âç¤¤Ê²ÖÂ«¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Îº¢¤«¤é¤¹¤Ç¤Ë¡¢¾©³ØÀ¸¤é¤Ø¤ÎÉÔÀµÄ§¼ý¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç³Ø¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Èï³²¼Ô¤Ï2013Ç¯¤«¤é2023Ç¯¤Þ¤Ç¤Î10Ç¯´Ö¤Ç58¿Í¤Ë¾å¤ê¡¢Âç³Ø¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÃÙ±äÂ»³²¶â¤È¹ç¤ï¤»¤Æ5300Ëü±ß°Ê¾å¤òÊÖ¶â¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£¸µÉô°÷¡Ö¤¢¤Î4Ç¯´Ö¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡×
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤¬¼èºà¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ª¤è¤½20Ç¯Á°¤ËÆüËÜÂç³Ø¤ËÆþ³Ø¤·¤¿ÃËÀ¡£¡Ö¡Ø¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤È¤«ÃÏ¶èÂç²ñ¤È¤«½Ð¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¡£¤¦¤Á¡ÊÆüÂç¡Ë¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤ª¶â¤Î¤³¤È¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¹â¹»»þÂå¤Î½ÅÎÌµó¤²¶¥µ»¤Ç¤Î¼ÂÀÓ¤òÇã¤ï¤ì¡¢ÆñÇÈÍÆµ¿¼Ô¤«¤éÆþ³Ø¶â¤Ê¤É¤¬ÌÈ½ü¤µ¤ì¤ëÆÃÂÔÀ¸¤È¤·¤Æ¤ÎÆþ³Ø¤òÇ§¤á¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¡Ä¡£
¡ÖËÜÍè¤ÏÌµÎÁ¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¤½¤ì¤È¤ÏÊÌ¤ËÇ¼¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¥«¥Í¤¬¤¢¤ë¡Ù¤È¡£250Ëü±ßÁ°¸å¤Ç¤¹¡×
¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆñÇÈÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡£
¡Ö¡Ø¾©³ØÀ¸¤¸¤ã¤Ê¤¤Êý¤â¤¤¤ë¤·¡¢·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤¤²ÈÄí¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤È°ì½ï¤ËÀ¸³è¤¹¤ë¾å¤Ç½õ¤±¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡Ù¤È¡£¡×¡Ö4Ç¯´ÖÀ¸³è¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢²¿¤«¡Ê¶âÁ¬¥È¥é¥Ö¥ë¡Ë¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¡¢Äó¼¨¤µ¤ì¤¿³Û¤òÇ¼¤á¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¾©³ØÀ¸¤é¤«¤é¡¢¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¥«¥Í¤ò»äÅª¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÆñÇÈÍÆµ¿¼Ô¡£
¸µÉô°÷¤ÎÃËÀ¤¬ÌÜ·â¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡£
¡ÖÉÔ¿³¤Ë»×¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢Åö»þ¡ÊÆñÇÈÍÆµ¿¼Ô¤¬¡Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼Ö¤¬¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î¹âµé¼Ö¤Ç¡×¡Ö·ë¹½¤¤¤¤»þ·×¤Ä¤±¤Æ¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥«¥ë¥Æ¥£¥¨¤È¤«¡×¡Ö4Ç¯´Ö¡¢³Æ³ØÇ¯¡¢Îý½¬¤È¤«°ìÀ¸·üÌ¿¤½¤ì¤¾¤ì¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¥â¥ä¥Ã¤È¤¹¤ë¡×¡Öµ¶¤ê¤Î4Ç¯´Ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡×·Ù»ëÄ£¤¬Á´ÍÆ²òÌÀ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£