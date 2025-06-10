JO1¡¦ÄáË¼¼®²¸¡¢³èÆ°ºÆ³«¤òÈ¯É½¡Ö²þ¤á¤Æ¼Ò²ñÅªÀÕÇ¤¤ò¼«³Ð¡×¡¡²áµî¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥ÎÍøÍÑ¤¬È½ÌÀ
¡¡11¿ÍÁÈ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦JO1¤ÎÄáË¼¼®²¸¤¬10Æü¡¢³èÆ°ºÆ³«¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£²áµî¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¡¢ËÜ¿Í¤¬°ìÄê´ü´Ö¤Î³èÆ°¼«½Í¤ò¿½¤·½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¡Û¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡ª¤¯¤Þ¤ÎÃå¤°¤ë¤ß»Ñ¤ÎJO1ÄáË¼¼®²¸
¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤è¤Ã¤Æ³èÆ°¼«½Í¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿ÊÀ¼Ò½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦ÄáË¼¼®²¸¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢2025Ç¯6·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ò¤â¤Ã¤Æ³èÆ°¤òºÆ³«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤Ä¤Å¤±¤Æ¡ÖËÜ¿Í¤Ï¡¢³èÆ°¼«½Í´ü´ÖÃæ¤Î¹¹À¸¥×¥í¥°¥é¥à¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ¼Ò²ñÅªÀÕÇ¤¤ò¼«³Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼º¤ï¤ì¤¿¿®Íê¤ò²óÉü¤¹¤Ù¤¯¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÀ¿¼Â¤Ëº£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯½êÂ¸¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡¢¡ÖÊÀ¼Ò¤È¤·¤Æ¤â¡¢º£²ó¤Î·ï¤Ë¤ª¤±¤ëÀÕÇ¤¤ò½½Ê¬¤ËÇ§¼±¤·¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°Õ¼±¤Î¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄê´üÅª¤Ë¹Ô¤¤¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤ËÌ³¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡ÄáË¼¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Àè·î¤Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡¢²áµî¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¡¢ÄáË¼ËÜ¿Í¤â¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤ÏËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÂçÊÑ¾ð¤±Ìµ¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿¤È¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤â¤â¤ÎÀ¨¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÎËÍ¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤ÇÉ¬¤º¿®Íê¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤ß¤»¤Þ¤¹¡£´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢JAM¤Î³§ÍÍ¡¢ËÍ¤Î¤³¤È¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¡¢ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÄáË¼¤Ï2000Ç¯12·î11ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¼¢²ì¸©½Ð¿È¡£A·¿¡£2019Ç¯12·î¡¢»ëÄ°¼ÔÅêÉ¼¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò·è¤á¤ë¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØPRODUCE 101 JAPAN¡Ù¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦JO1¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¡Û¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡ª¤¯¤Þ¤ÎÃå¤°¤ë¤ß»Ñ¤ÎJO1ÄáË¼¼®²¸
¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤è¤Ã¤Æ³èÆ°¼«½Í¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿ÊÀ¼Ò½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦ÄáË¼¼®²¸¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢2025Ç¯6·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ò¤â¤Ã¤Æ³èÆ°¤òºÆ³«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÄáË¼¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Àè·î¤Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡¢²áµî¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¡¢ÄáË¼ËÜ¿Í¤â¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤ÏËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÂçÊÑ¾ð¤±Ìµ¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿¤È¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤â¤â¤ÎÀ¨¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÎËÍ¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤ÇÉ¬¤º¿®Íê¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤ß¤»¤Þ¤¹¡£´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢JAM¤Î³§ÍÍ¡¢ËÍ¤Î¤³¤È¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¡¢ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÄáË¼¤Ï2000Ç¯12·î11ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¼¢²ì¸©½Ð¿È¡£A·¿¡£2019Ç¯12·î¡¢»ëÄ°¼ÔÅêÉ¼¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò·è¤á¤ë¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØPRODUCE 101 JAPAN¡Ù¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦JO1¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£