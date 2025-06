ÃÏÊý¤ÎÎò»Ë¤ÈÊ¸²½¤ò¡ÖÁÛ¤¤¡×¤Ç¤Ä¤Ê¤°¡ªColors Japan¡ØÌÀÌî²°¡Ù

Colors Japanは、群馬県・伊香保温泉にて営業していた老舗旅館『明野屋』を、クラウドファンディングとM&Aを通じて再生させることに成功しました。

Colors Japan『明野屋』

Colors Japanは、群馬県・伊香保温泉にて営業していた老舗旅館『明野屋』を、クラウドファンディングとM&Aを通じて再生させることに成功。

このプロジェクトには、個人の支援者をはじめ、マーチャント・バンカーズ、ライブズなどの機関投資家も賛同。

“想いでつなぐ承継”というコンセプトのもと、資金調達と運営基盤の構築を実現しました。

現在、伊香保温泉の旅館数は全盛期の6割以下となる約40軒にまで減少。

芸妓文化や温泉まんじゅうなどの地域資源も存続の危機にあります。

このプロジェクトは、こうした“地域の記憶”を次世代につなぐ一つの解決策として、地方創生・観光再生に携わる企業・団体から注目を集めています。

