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Japan join Germany and Spain in Group E¡Ä— Planet Sport (@PlanetSportcom) April 1, 2022
Who remembers the last time they played in the competition?
Nacer Chadli#Qatar2022
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