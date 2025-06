日本サッカー界としては思い出したくもない瞬間だが、2018ワールドカップ・ロシア大会の決勝トーナメント1回戦にて、日本はベルギー代表に2-3で敗れた。



日本が2点をリードする展開だったが、69分からの約20分間で3失点。それもベルギーの決勝ゴールは後半ラストプレイに決まったもので、日本中が絶望した瞬間だった。



その決勝ゴールを決めたのは、途中出場のナセル・シャドリだった。目立つプレイヤーではなかったが、当時イングランドのWBAでプレイしていたシャドリもベルギー黄金世代の1人だった。





