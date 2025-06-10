¤Ä¤¤¤ËV¡¦¥Ú¥ë¥·¡¼¤ÎÂåÉ½ÄÌ»»50¥´¡¼¥ë¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡¡¥Ç¥Ñ¥¤¤¬¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½ÎòÂåºÇÂ¿ÆÀÅÀ¼Ô¤Ë¤Ê¤ë»þ¡ÖµÏ¿¤È¤Ï¼«Á³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¡×
7Æü¤Ë2026¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×²¤½£Í½ÁªÂè3Àá¤Ç¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½¤Ï¡¢FW¥á¥ó¥Õ¥£¥¹¡¦¥Ç¥Ñ¥¤¤ÈDF¥Ç¥ó¥¼¥ë¡¦¥À¥ó¥Õ¥ê¡¼¥¹¤¬¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ2-0¤Î¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
ÂçµÏ¿¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ç¥Ñ¥¤¤À¡£º£²ó¤Î¥´¡¼¥ë¤¬ÂåÉ½ÄÌ»»48ÅÀÌÜ¤Ç¡¢Æ±¹ñÎòÂå1°Ì¤È¤Ê¤ë50¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ëFW¥í¥Ó¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ú¥ë¥·¡¼¤Î¿ô»ú¤Ë¼ê¤¬ÆÏ¤¯¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤¤¿¡£
¥Ç¥Ñ¥¤¤Ï2015Ç¯¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤º¡¢¶áÇ¯¤â¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ç¤ÏÈùÌ¯¤ÊÀ®ÀÓ¤Ë½ª¤ï¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Ïº£¤Ò¤È¤Ä·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ºò²Æ¤«¤é¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥³¥ê¥ó¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢²¤½£5Âç¥ê¡¼¥°¤Ç¤Î¼ÂÀÓ¤Ë¤ÏÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤¬»Ä¤ë¡£
¥ª¥é¥ó¥À¡ØVoetbal Primeur¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ç¥Ñ¥¤¼«¿È¤ÏµÏ¿¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¼þ°Ï¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£ÂåÉ½ÄÌ»»50¥´¡¼¥ë¤Ï°ÎÂç¤Ê¤ëÂçÂæ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤Ç¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¥Ç¥Ñ¥¤¤¬¥¨¡¼¥¹¤À¡£
¡ÖËÍ¼«¿È¤è¤ê¼þ¤ê¤Î¿Í¤¬µ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤¬²¿¤è¤êÂçÀÚ¤Ê¤ó¤À¡£µÏ¿¤Î¤³¤È¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢º£¤ÏÍ½Áª¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¤¤¡£µÏ¿¤È¤Ï¼«Á³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤À¤«¤é¤Í¡£¡Ê¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥ÉÀï¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ë¾¯¤·¥Ú¡¼¥¹¤òÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£4-0¡¢5-0¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¥²¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¡£¥Þ¥ë¥¿Àï¤Ç¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦Å¸³«¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Í¡×
2026¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×ËÜÈÖ¤Þ¤Ç¤Ë¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ú¥ë¥·¡¼¤ÎµÏ¿¤òÄ¶¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ÎÂç¤Ê¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£ºÇ¶á¤Î¥ª¥é¥ó¥À¤ÏFW¤Î¿Íºà°éÀ®¤Ë¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Í¾·×¤Ë¥Ç¥Ñ¥¤¤ÎÂ¸ºß¤Ï½ÅÍ×¤À¡£