Î©ÂÎÅª¤Ë¥¥ã¥é¤òÉ½¸½¡ª¡¡¡Ö¥Úー¥Ñー¥·¥¢¥¿ー¡×¤Ë¡Ö¥àー¥ß¥ó¡×¤¬ÅÐ¾ì
¡Ú¥Úー¥Ñー¥·¥¢¥¿ー ¥àー¥ß¥óÃ«¤ÎÃç´Ö¡Û È¯ÇäÃæ ²Á³Ê¡§3,080±ß
¡¡¥¨¥ó¥¹¥«¥¤¤Ï¥Úー¥Ñー¥¯¥é¥Õ¥È¡Ö¥Úー¥Ñー¥·¥¢¥¿ー ¥àー¥ß¥óÃ«¤ÎÃç´Ö¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï3,080±ß¡£
¡¡¥Úー¥Ñー¥·¥¢¥¿ー¤ÏÏÈ¤ÎÃæ¤Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤äÇØ·Ê¤¬¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿»æ¤ò½Å¤Í¤ëÍÍ¤ËÇÛÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÊÎ©ÂÎ´¶¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥¨¥ó¥¹¥«¥¤¤Î¿Íµ¤¥·¥êー¥º¡£ËÜ¾¦ÉÊ¤Ç¤Ï¡Ö¥àー¥ß¥ó¡×¤Î¡¢¤Î¤É¤«¤ÇÈþ¤·¤¤À¤³¦´Ñ¤òºÆ¸½¡£Í¥¤·¤¤¿§¹ç¤¤¤Î¿§»æ¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥àー¥ß¥ó¤¬Ãç´Ö¤¿¤Á¤È¥àー¥ß¥óÃ«¤Î¼«Á³¤ÎÃæ¤ÇÊë¤é¤¹¡¢Æü¾ï¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¥·ー¥ó¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£