¡ÚÂ®Êó¡ÛÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¡¦ÈïÁªµó¸¢Ç¯Îð°ú¤²¼¤²Ë¡°Æ¤òÄó½Ð¡¡½°µÄ±¡µÄ°÷¤ËÎ©¸õÊä¤Ç¤¤ëÇ¯Îð¤ò25ºÐ¤«¤é18ºÐ¤Ë°ú¤²¼¤²
¼ã¼Ô¤ÎÀ¯¼£»²²Ã¤ò¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ï¤µ¤¤Û¤É¡¢Áªµó¤ËÎ©¸õÊä¤Ç¤¤ëÇ¯Îð¤ò°ú¤²¼¤²¤ë¤¿¤á¤ÎË¡°Æ¤òÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¡Íî¹çµ®Ç· ½°±¡µÄ°÷
¡Ö¿·¤·¤¤¼Ò²ñÌäÂê¤Ë¹ñ²ñ¤¬ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤â¡¢°ìÄê¿ô¼ã¤¤À¤Âå¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÉ¬Í×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¡¢ÃË½÷¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ç¯Îð¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤âÈ¿±Ç¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¹ñ²ñ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È¡×
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤¬Äó½Ð¤·¤¿Ë¡°Æ¤Ï¡¢¹ñÀ¯Áªµó¤äÃÏÊýÁªµó¤ËÎ©¸õÊä¤Ç¤¤ë¡ÖÈïÁªµó¸¢Ç¯Îð¡×¤ò°ú¤²¼¤²¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¢§½°µÄ±¡µÄ°÷¤äÅÔÆ»ÉÜ¸©µÄ²ñµÄ°÷¡¢»ÔÄ®Â¼µÄ²ñµÄ°÷¤Ï¤¤¤Þ¤Î25ºÐ¤«¤é18ºÐ°Ê¾å¤Ë¡¢¢§»²µÄ±¡µÄ°÷¤äÅÔÆ»ÉÜ¸©ÃÎ»ö¤Ï30ºÐ¤«¤é23ºÐ°Ê¾å¤Ë¡¢¢§»ÔÄ®Â¼Ä¹¤Ï25ºÐ¤«¤é23ºÐ°Ê¾å¤Ë°ú¤²¼¤²¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢À¯ÉÜ¤ËÅØÎÏµÁÌ³¤È¤·¤Æ¡ÖÀ¯¼£Åª¶µÍÜ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Î¶µ°é¤Î°ìÁØ¤Î¿ä¿Ê¡×¤Ê¤É¡¢É¬Í×¤ÊÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤ë¤è¤¦µá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÍî¹çµ®Ç·½°±¡µÄ°÷¤Ï¡¢¡Ö¹ñ²ñµÄ°÷¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤Ï50Âå¸åÈ¾¤°¤é¤¤¤À¡£¿·¤·¤¤¼Ò²ñÌäÂê¤Ë¹ñ²ñ¤¬ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤ÏÉ¬Í×¤À¡×¤ÈË¡°ÆÄó½Ð¤Î°ÕµÁ¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£