¡ÖÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¡×°ÂÊÝÎÜµ±Ìé¡¢¡ÈÉü³è¡É¤òÀë¸À¡¡¥á¥¤¥¦¥§¥¶ーÀï¾ÃÌÇ¤È±¦·ý¤Î¼ê½Ñ¤«¤éºÆµ¯ÀÀ¤¦¡ÖËÜµ¤¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤¹¡×
Áí¹ç³ÊÆ®²È¤Î°ÂÊÝÎÜµ±Ìé¤¬9Æü¡¢3¥«·î¤Ö¤ê¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ËYouTube¤òºÆ³«¤¹¤ë¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¹¹¿·²ó¿ô¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¿´ü´Ö¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯Íî¤Á¹þ¤ó¤À¤·¡¢¥±¥¬¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¼¡Àï¤Ë¸þ¤±¤¿°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¢£¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó2¤Ä¾ÃÌÇ¤Ç¡ÖÀµÄ¾Íî¤Á¹þ¤ó¤À¡×
°ÂÊÝ¤ÏÂç³¢ÆüÂç²ñ¤Ç¤Î¥·¥Ê¡¦¥«¥ê¥ß¥¢¥óÀï°Ê¹ß¡¢SNS¤äYouTube¤Î¹¹¿·²ó¿ô¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
°ÂÊÝ¤Ï5·î4Æü¤ËÅìµþ¥Éー¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖRIZINÃËº×¤ê¡×¤Ç¥Õ¥í¥¤¥É¡¦¥á¥¤¥¦¥§¥¶ー¤ÈÂÐÀïÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤È¤·¡¢²ñ¸«¤Î³«ºÅÃÏ¡¦¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤ËÅÏ¹Ò¤¹¤ë2ÆüÁ°¤Ë»î¹ç¤¬¾ÃÌÇ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£Æ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢²áµî¤Ë°ìÅÙ¼ê½Ñ¤·¤¿±¦¼ê¤Î¥±¥¬¤¬ºÆÈ¯¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Âç²ñ¤Î½Ð¾ì¼«ÂÎ¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
°ÂÊÝ¤Ï¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¡ÊÊÆ¹ñ¡ËÀï¤ËÂ³¤¯»î¹ç¤Î¾ÃÌÇ¤Ë¡ÖÎã¤¨¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤â¤ä¤ë²ÁÃÍ¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¢¤ë¤·¡¢À¤³¦¤ËÌ¾¤òÇä¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÆ»¤Ç°ìÃ¶¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤Ç¤âº£²ó2¤Ä¤È¤âÌµ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤¯¤è¤¯¤è¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¹¤´¤¯Íî¤Á¹þ¤ó¤À¤·¡¢¥±¥¬¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ÀµÄ¾Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤Î¿´¶¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
Æ°²è¤Î»£±ÆÆü¤Ï4·î30Æü¤Ç¡¢5·î2Æü¤Ë¤Ï¼ê½Ñ¤ò¤¹¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿°ÂÊÝ¤Ï¡Ö°ìÃ¶¤³¤ì¡Ê·ý¡Ë¤òÁá¤¯¼£¤·¤Æ¡¢¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¤ª¤â¤·¤í¤¤À¹¤ê¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê»î¹ç¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¢£¡Ö¤³¤ì¤«¤éÀè¤Ï¼«Ê¬¤¬Äê¤á¤¿¤È¤³¤í¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×
·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿°ÂÊÝ¤Ï¡Ö²¶¤Îº²¤Ë²Ð¤òÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¡×¤È³ÊÆ®µ»¤ò»Ï¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Éã¡¦±Ñ¼ù¤µ¤ó¤òÏÂ²Î»³¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤·¡¢¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤éËèÆü¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Éã¤È¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ËÎå¤ó¤À¡£¤¢¤Þ¤ê¤Î·ã¤·¤µ¤ËÓÒÅÇ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö³åÆþ¤ì¤ÆÍß¤·¤¯¤Æ¸Æ¤ó¤À¤«¤é¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¼ê½Ñ¸å¤Î»î¹ç¤ÎÊý¸þÀ¤äÂÐÀïÁê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¢¤é¤«¤¿·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¡ÖËÜµ¤¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ë¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤éÀè¤Ï¼«Ê¬¤¬Äê¤á¤¿¤È¤³¤í¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¡Ö»î¹ç¤â»î¹çÁ°¤âÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¼«¿®¤Ï¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤¦°ì²óÉü³è¤·¤ÆYouTube¤â´èÄ¥¤ë¡×¤È°ÕÍß¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£
°ÂÊÝ¤Ï2022Ç¯¤ÎÂç³¢Æü¤ËK－1¤È¤Î·ÀÌó¤ò²ò½ü¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£2023Ç¯5·î¤Î¡ÖRIZIN.42¡×¤ÇRIZIN¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤·¡¢K-1 WORLD MAX 2004¡¦2006À¤³¦²¦¼Ô¤Î¥Ö¥¢¥«ー¥ª¡¦¥Ð¥ó¥Á¥ã¥áー¥¯¤È¥¥Ã¥¯¤ÇÂÐÀï¤·È½Äê¥É¥íー¤Ë¡£Æ±Ç¯¤ÎÂç³¢Æü¤ËMMA¥Ç¥Ó¥åーÀï¤Ç¸µK－1À¤³¦²¦¼Ô¤Îµ×ÊÝÍ¥ÂÀ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤â¡¢1¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¥ê¥¢¥Í¥¤¥¥É¥Á¥çー¥¯¤Ç¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï±§º´ÈþÀµ¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¤È¤Î¥¥Ã¥¯Àï¤Î¤Û¤«¡¢ºòÇ¯7·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÄ¶RIZIN.3¡×¤Ç¤Î¥Þ¥Ëー¡¦¥Ñ¥Ã¥¥ã¥ª¡¢Âç³¢Æü¤Î¥«¥ê¥ß¥¢¥ó¤È¤Î¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Ð¥¦¥ÈÆÃÊÌ¥ëー¥ë¤Ç¤Î¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤È¡¢¸½¾õMMA¤Î»î¹ç¤Ï1Àï¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ°ÂÊÝ¤¬ËÜµ¤¤ÇÌÜ»Ø¤¹¡È¤¢¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¡É¤È¤Ï¡£Éü³è¤·¤¿°ÂÊÝ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡¢º£¸å¤Î³èÌö¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£