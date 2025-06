【Fender VintraII 60s Stratocaster】(神奈川県横浜市 uuto(taste gt.vo) 16歳) 昨年の12月の初めにFenderのイベントでCharさんご本人にストラトキャスターを弾かせていただきその数週間後に出会ったギターです。 自分のバンド活動、サポートなどでも使用しています。このギターを最初に鳴らした時「自分が音になっている」ような不思議な感覚に襲われ、その場で貯金を下ろし即日購入しました。 Charさんの一件でストラトキャスターを購入することは決意していましたが、数週間で出会うとは思いませんでした。笑 ピックガードをモディファイし、今日も自分のバンドで鳴らし続けています。 ◆ ◆ ◆ 16歳ですから、タイトル通り、今もなお初期衝動をこのストラトで吐き出しているのでしょう。それにしても一人の少年の人生に大きな影響を与えてしまうんだから、今更ながらCharさんの存在は偉大。フェンダーのイベントに向かったというuutoさんの意思そのものが一番の肝ですけどね。その時もしCharさんがムスタングを抱えていたら、uutoさんはどうなっていたのでしょう。いろんな世界線があったでしょうけど、数週間後に愛機に出会うというのもこれまた運命。アノダイズドのピックガードは弾き込んだだけその戦歴が刻まれますから、自己の成長がそのまま視覚化されることでしょう。ナイス・モデファイです。(BARKS 烏丸哲也) ★皆さんの楽器を紹介させてください 「俺の楽器・私の愛機」コーナーでは、皆さんご自慢の楽器を募集しています。BARKS楽器人編集部までガンガンお寄せください。編集部のコメントとともにご紹介させていただきますので、以下の要素をお待ちしております。(1)投稿タイトル (例)必死にバイトしてやっと買った憧れのジャガー (例)絵を書いたら世界一かわいくなったカリンバ(2)楽器名(ブランド・モデル名) (例)トラヴィス・ビーン TB-1000 (例)自作タンバリン 手作り3号(3)お名前 所在 年齢 (例)練習嫌いさん 静岡県 21歳 (例)山田太郎さん 北区赤羽市 X歳(4)説明・自慢トーク ※文章量問いません。エピソード/こだわり/自慢ポイントなど、何でも構いません。パッションあふれる投稿をお待ちしております。(5)写真 ※最大5枚まで●応募フォーム:https://forms.gle/KaYtg18TbwtqysmR7 ◆【俺の楽器・私の愛機】まとめページ

The post 【俺の楽器・私の愛機】1860「有り余る初期衝動をかき鳴らすギター」 first appeared on BARKS.