»³Ç·Æâ¤¹¤º¡Ö¸¼ÊÆ¹¥¤¡×¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ë°Õ³°¤Ê¸ú²Ì¡ÄÆþ¼êº¤Æñ¤Ë¤Ï´·¤ì¤Ã¤³¤È¥È¡¼¥¯¤Ç¤¢¤Ã¤±¤é¤«¤ó
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¤Î»³Ç·Æâ¤¹¤º¡Ê23¡Ë¤¬6·î8ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¥È¡¼¥¯¤¬¡¢²¿¤È¤â»þÂåÇØ·Ê¤ò¾ÝÄ§¤·¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û°æ·å¹°·Ã¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤Ç¡È»³Ç·Æâ¤¹¤º²½¡É¤¬²ÃÂ®¡ª ¡Ö¤½¤Ã¤¯¤êÌäÂê¡×¤¤¤è¤¤¤èÂÔ¤Ã¤¿¥Ê¥·
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÊÆÉÔÂ¤òÆÃ½¸¡£È÷ÃßÊÆ¤ÎÊü½Ð¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÅ¹Æ¬¤Ç¤ÎÉÊÇö¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤¬ÀâÌÀ¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢»Ê²ñ¤ÎÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡Ê75¡Ë¤Ï¡Ö¤¹¤º¤Á¤ã¤ó¤Ï°ì¿Í¤â¤ó¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤´ÈÓ¤È¤«¤É¤¦¤·¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È»³Ç·Æâ¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤âÇòÊÆ¤è¤ê¤âÆþ¼ê¤¬Æñ¤·¤¤¸¼ÊÆ¤òÉáÃÊ¤«¤é¹¥¤ó¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤ÎÀâÌÀ¤ò¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¡ÊÇòÊÆ¤Î¹ØÆþ¤Ç¡ËÇº¤à¤Ã¤Æ¤³¤È¤¬¤½¤ó¤Ê¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¡¢¸¼ÊÆ¤Î¹ØÆþÆñ°×ÅÙ¤ÏÊÆÉÔÂ¤¬»Ï¤Þ¤ë°ÊÁ°¤È¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¡¢¡ÖÍ§¤À¤Á¤¬Íè¤¿¤È¤ÍÑ¤Ë¡¢¡Ê¸¼ÊÆ¤ò¡Ë¤¤¤Ä¤â2¥¥í¤ÇÇã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡ÖÇòÊÆ¤ò¤è¤¯¿©¤Ù¤ëÍ§¤À¤Á¤Ï¡Ø¤Þ¤ï¤ê¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¥Û¥ó¥Þ¤Ë¤Ê¤¤¡£¤¹¤º¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤ªÊÆ¡¢¤¯¤ì¤ó¤«¡Ù¤Ã¤Æ¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¼þ°Ï¤ÏÊÆ¤ÎÆþ¼ê¤Ë»Í¶ìÈ¬¶ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö»³Ç·Æâ¤µ¤ó¤Ë¤½¤Î°Õ¿Þ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÃøÌ¾¿Í¤¬ÊÆÉÔÂ¤ÎÊ¸Ì®¤Ç¡Ø¸¼ÊÆ¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¼Â¤Ë²è´üÅª¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢ÃøÌ¾¿Í¤Î¸¼ÊÆÏÃ¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÈþÍÆ¤ä¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ä·ò¹¯Áý¿Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¤«¤é¤Í¡×¡Ê½µ´©»ï·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡Îã¤ò¤¢¤²¤ë¤È¡¢ÊÆ¤É¤³¤í¤Î¿·³ã¸©½Ð¿È¤Ç½°±¡µÄ°÷¡Ê¿·³ã4¶è¡Ë¤ò2´üÌ³¤á¤¿¶â»Ò·ÃÈþ»á¡Ê47¡Ë¤Ï¡¢2023Ç¯1·î¤Ë¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×¤Ç¡Ö¶â»Ò·ÃÈþ»á ¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤È·ò¹¯¤Ë¶¯¤¤Ì£Êý ¸©»º¡È¸¼ÊÆ¥«¥ì¡¼¡É¤È¹ÚÁÇ¸¼ÊÆ¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅÐ¾ì¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±Ç¯10·î¤Ë¤ÏÇÐÍ¥¤Î·¦ÅÄÀµ¹§¡Ê36¡Ë¤¬¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¥¯¥ê¥Ã¥×¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¡¢¸¼ÊÆ¿©¤ÇÂÎ¼Á²þÁ±¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤ÎÊÆÉÔÂ¤ÎÃæ¡¢¤½¤ì¤ËÀè¹Ô¤·¤Æ¸¼ÊÆ¤ò¼ç¿©¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢»³Ç·Æâ¤µ¤ó¤Ï¸¼ÊÆ¤ÎÍÍÑÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¥Õ¥¡¥óÁØ¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ë¸ü¤ß¤ò½Ð¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¸¼ÊÆ¤¬ÇòÊÆ¤Î¡ØÂåÂØ¿©¡Ù¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¤³¤È¤ò¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÈ¯¿®¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î½µ´©»ï·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡ÆüËÜ¤Î¿©ÎÈ»ö¾ð¤òÍ«¤¦¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢³Î¤«¤Ë¿·¤·¤¤¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡»³Ç·Æâ¤¹¤º¤ò¡ÈÌÔÄÉ¡É¤·¤Æ¤¤¤ë·ÝÇ½¿Í¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£´ØÏ¢µ»ö¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û°æ·å¹°·Ã¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤Ç¡È»³Ç·Æâ¤¹¤º²½¡É¤¬²ÃÂ®¡ª ¡Ö¤½¤Ã¤¯¤êÌäÂê¡×¤¤¤è¤¤¤èÂÔ¤Ã¤¿¥Ê¥·¡Ä¤Ç¤Ï¡¢°æ·å¹°·Ã¤Î»³Ç·Æâ¤Ø¤Î¡Ö·ã»÷¤Ö¤ê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£