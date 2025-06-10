eero¡¢´ûÂ¸¥â¥Ç¥ë¤Î3¥ëー¥¿ー¤òÃÍ²¼¤²¡¡¡ÖIPoEÀÜÂ³¡×¤Ë¤âÂÐ±þ
¡¡¥¢¥Þ¥¾¥ó¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢Wi-Fi¥ëー¥¿ー¡Öeero¡×¤Î¡Öeero 6¡Ü¡×¤È¡Öeero Pro 6E¡×¡Öeero Max 7¡×¤Î3¥â¥Ç¥ë¤òÃÍ²¼¤²¤·¤¿¡£
¡¡eero 6¡Ü¤Ï¡¢1Ëü9800±ß¤«¤é1Ëü5800±ß¤Ë¡¢eero Pro 6E¤Ï3Ëü6980±ß¤«¤é3Ëü4800±ß¤Ë¡¢eero Max 7¤Ï¡¢9Ëü5980±ß¤«¤é8Ëü9800±ß¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìÃÍ²¼¤²¤µ¤ì¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤Î¥â¥Ç¥ë¤â²Á³Ê¤Ï1¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Î¾ì¹ç¡£
¡¡¿·¤¿¤Ë¡¢½¾Íè¤è¤ê¤â¹âÂ®¤«¤Ä°ÂÄê¤·¤Æ¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤ËÀÜÂ³¤Ç¤¤ë¡ÖIPoEÀÜÂ³¡×¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¡£10Æü½Ð²ÙÊ¬¤«¤é³«Éõ»þÅÀ¤ÇIPoEÀÜÂ³¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£¤¹¤Ç¤Ë½Ð²Ù¤µ¤ì¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â²Æ¤´¤í¤«¤é¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤¬»Ï¤Þ¤ê½ç¼¡¡¢IPoEÀÜÂ³¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£