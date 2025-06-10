ºÆÆþ²Ù¥¥¿¥¡ーーー¥Ã¥Ã¡ª¡ª¡Ú3COINS¡Û¥¢¥¤¥Ü¥êー¤¬²Ä°¦¤¤♡¡Ö¥¥Ã¥Á¥ó¥°¥Ã¥º¡×
Ã¸¤¤¥¢¥¤¥Ü¥êー¤¬±Ç¤¨¤ë¡Ö¥¥Ã¥Á¥ó¥°¥Ã¥º¡×¤ò¡Ú3COINS¡Ê¥¹¥êー¥³¥¤¥ó¥º¡Ë¡Û¤Ç¥²¥Ã¥È¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡© ¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ïº£¡¢ÀË¤·¤¯¤â´°Çä¤·¤¿¾¦ÉÊ¤¬ºÆÆþ²Ù¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤Ê¤éº£¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎÉ¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ëÊØÍø¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢°ìÅÙ»È¤Ã¤¿¤é¼êÊü¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£º£²ó¤Ï¸«Æ¨¤·¸·¶Ø¤ÊºÆÆþ²Ù¥¢¥¤¥Æ¥à2ÉÊ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥µ¥¤¥º´¶¤Î¡Ö¥Þ¥°¥Í¥Ã¥ÈÉÕ¤¥·¥ê¥³ー¥óÆé¤Ä¤«¤ß¡×
Ã¸¤¤¥¢¥¤¥Ü¥êー¤Î¿§¹ç¤¤¤È¡¢¥ï¥Ã¥Õ¥ë¤Î¤è¤¦¤ÊÌÏÍÍ¤¬±Ç¤¨¤ë¥¥åー¥È¤Ê¤³¤Á¤é¡£¥·¥ê¥³ー¥ó»ÅÍÍ¤ÎÆé¤Ä¤«¤ß¤Ç¤¹¡£Î¾Â¦¤¬»Ø¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤ëÂÞ¾õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼êÂÞ¥¿¥¤¥×¤è¤ê¤â¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¡¢¿©ºà¤äÎÁÍý¤Ë¿¨¤ì¤º¤ËÄÏ¤á¤½¤¦¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ì¤Ð¡Ö¥Þ¥°¥Í¥Ã¥ÈÉÕ¤¡×¤é¤·¤¯¡¢¾Ê¥¹¥Úー¥¹¤Ç¼ýÇ¼¤Ç¤¤ëÊØÍø¤µ¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¡£¤ªÃÍÃÊ¤Ï\330¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¹¡£
ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç¼ê´Ö¤Ê¤¯¿æ¤±¤½¤¦¤Ê¡Ö°ì¿Í¿æ¤ÍÑ¿æÈÓ¥Þ¥°¡×
¥³¥í¥ó¤È¤·¤¿¥Õ¥©¥ë¥à¤¬²Ä°¦¤é¤·¤¤¡¢Ã¸¤¤¥¢¥¤¥Ü¥êー¤Î¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¡£¤³¤Á¤é¤Ï¤´ÈÓ¤ò¿æ¤¯¤Î¤Ë»È¤¨¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ì¤Ð¡ÖÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç1¹çÊ¬¤Î¿æÈÓ¡×¤¬¤Ç¤¤ë¤é¤·¤¯¡¢¡ÖÀöÊÆ¤«¤é¿æÈÓ¤Þ¤Ç¤³¤ì1¤Ä¡×¤Ç¤³¤Ê¤»¤ë¤È¤¤¤¦¼ê´Ö¤¤¤é¤º¤ÎÊØÍø»ÅÍÍ¡£1¿ÍÊ¬¤Î¤´ÈÓ¤À¤±¿æ¤¤¿¤¤»þ¤Ë¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤Ç¡¢¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¤ËÆþ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤ì¤ÐÀö¤¤Êª¤ÎÉéÃ´¤â¸º¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤ªÃÍÃÊ¤Ï\550¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤Ï3COINS½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤äÈÎÇä½ªÎ»¡¢Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§S.Hoshino