¥â¥¹¥¯¥ï¡ÝÊ¿¾í´Ö¤ÎÎ¹µÒÎó¼Ö¤¬17Æü±¿¹ÔºÆ³«¤Ø¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×°ÊÍè
[£¹Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¹ñ±Ä¥í¥·¥¢Å´Æ»¤Ï£¹Æü¡¢¼óÅÔ¥â¥¹¥¯¥ï¤ÈËÌÄ«Á¯¤Î¼óÅÔÊ¿¾í¤ò·ë¤ÖÎ¹µÒÎó¼Ö¤Î±¿¹Ô¤ò£±£·Æü¤ËºÆ³«¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤ÎÏ©Àþ¤Ï£²£°£²£°Ç¯£²·î¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Î±Æ¶Á¤Ç±¿¹Ô¤òÃæ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥â¥¹¥¯¥ï¡ÝÊ¿¾íÁ´ÀþÊÒÆ»¾è¼Ö¤Î½êÍ×Æü¿ô¤Ï£¸Æü¤Ç¡¢Ëè·î£²ÊØ¤ò±¿¹Ô¡¢Á´Ä¹¤Ï£±Ëü¥¥íÄ¶¤ÈÄ¾ÄÌ±¿Å¾Ï©Àþ¤Ç¤ÏÀ¤³¦ºÇÄ¹¡£ËÌÄ«Á¯¤Î¹ñÍÅ´Æ»¤¬±¿¹Ô¤¹¤ë·×²è¤Ç¡¢ËÌÄ«Á¯¤ÎÎ¹µÒÎó¼Ö¤ò¥â¥¹¥¯¥ï¤È¶ËÅì¥¦¥é¥¸¥ª¥¹¥È¥¯´Ö¤ÎÄê´üÎó¼Ö¤ËÏ¢·ë¤·¡¢¤½¤Î¸åÊÌ¤ÎÎó¼Ö¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤ÇÊ¿¾í¤Ë¸þ¤«¤¦¡£
Ê¿¾í¤È¶ËÅì¥Ï¥Ð¥í¥Õ¥¹¥¯´Ö¤ÎÎ¹µÒÎó¼Ö¤â£±£¹Æü¤Ë±¿¹Ô¤òºÆ³«¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Î¾¹ñ¤Ï´û¤Ë¡¢ËÌÄ«Á¯¤ÎÍåÀè¤È¥¦¥é¥¸¥ª¥¹¥È¥¯´Ö¤ÎÎ¹µÒÎó¼Ö±¿¹Ô¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£