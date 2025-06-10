¥É·³31ºÐ¡¢Éüµ¢¤ÎÌÜÅÓÎ©¤¿¤º¡Ä¾Ã¤¨¤Ê¤¤ÄË¤ß¡¡·×14Åê¼ê¤¬ILÆþ¤ê¡Ä¸·¤·¤¤Âæ½ê»ö¾ð
¥¢¥ë¥À¥äµ¼Ô¤¬Êó¤¸¤¿
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë°Å±À¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£7Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö8Æü¡Ë¤Ë±¦Éª¤Î°ãÏÂ´¶¤ÇÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¡ÊIL¡ËÆþ¤ê¤·¤¿¥È¥Ë¡¼¡¦¥´¥ó¥½¥ê¥óÅê¼ê¤Ï¤¤¤Þ¤À¤ËÄË¤ß¤¬¾Ã¤¨¤º¡¢¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¥°ºÆ³«¤Î¸«ÄÌ¤·¤âÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÈÖ¤òÌ³¤á¤ë¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¦¥¢¥ë¥À¥äµ¼Ô¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥¢¥ë¥À¥äµ¼Ô¤Ï9Æü¡ÊÆ±10Æü¡Ë¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥È¥Ë¡¼¡¦¥´¥ó¥½¥ê¥óÅê¼ê¤ÏÁ°²óÅÐÈÄ¤Ç¹ßÈÄ¤·¤¿ºÝ¤ËÉª¤Ë¡ÈÄË¤ß¡É¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¡£1Æü¥Î¡¼¥¹¥í¡¼¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤¬¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¡Ê¤òºÆ³«¤·¤¿¡ËÄ¾¸å¡¢ºÆ¤ÓÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤¿¤è¤¦¤À¡×¤È¡¢Åêµå¤ÎÄË¤ß¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¡ÊCT¡Ë¥¹¥¥ã¥ó¤ò¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¡¢¿ÙÂÓ¤ËÂ»½ý¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤ÆËÜ¿Í¤Ï¤Û¤Ã¤È¤·¤¿¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¤¬¡¢¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¥°¤ò¤¤¤ÄºÆ³«¤¹¤ë¤«¤ÏÌ¤Äê¤À¡×¤È¡¢Éüµ¢¤Î¸«ÄÌ¤·¤ÏÁ´¤¯Î©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥´¥ó¥½¥ê¥ó¤ò´Þ¤á¤Æ·×14Åê¼ê¤¬ILÆþ¤ê¡£2022Ç¯¤Ë16¾¡¤òµó¤²¤Æ¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤¿31ºÐ¤Ï¤½¤Î¸å¡¢Áê¼¡¤°¸Î¾ã¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢Éüµ¢¤·¤¿º£µ¨¤â¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤Â¸ºß¤À¡£Âæ½ê»ö¾ð¤¬¸·¤·¤¤Ãæ¡¢¤Þ¤º¤Ï·ò¹¯¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤òµ§¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë