Ê¡²¬¸©ÃÞ»çÌî»Ô¡¢Æá²ÑÀî»Ô¤ËÅÚº½ºÒ³²·Ù²ü¾ðÊó¡¡Àþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤·¤ÆÂç±«ºÒ³²È¯À¸¤Î´í¸±ÅÙ¤¬µÞ·ã¤Ë¹â¤Þ¤ë²ÄÇ½À
¡¡Ê¡²¬´É¶èµ¤¾ÝÂæ¤Ï10Æü¸áÁ°7»þ52Ê¬¡¢ËÉºÒ¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡ãËÉºÒ»ö¹à¡äÃÞ»çÌî»Ô¡¢Æá²ÑÀî»Ô¤ËÅÚº½ºÒ³²·Ù²ü¾ðÊó¤òÈ¯É½¡£ÅÚº½ºÒ³²¤Ë¸·½Å¤Ë·Ù²ü¡£Âç±«·ÙÊó¡ÊÅÚº½ºÒ³²:10ÆüÍ¼Êý¤Þ¤Ç¡¢¿»¿å³²:10ÆüÃëÁ°¤Þ¤Ç¡Ë¡¢¹¿¿å·ÙÊó¡Ê10ÆüÃë²á¤®¤Þ¤Ç¡Ë¤òÈ¯É½¡£Çß±«Á°Àþ¤Ï¡¢°ú¤Â³¤12Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¶å½£ÉÕ¶á¤ËÄäÂÚ¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¡£10ÆüÍ¼Êý¤Ë¤«¤±¤Æ·ã¤·¤¤±«¤äÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ê¡¢Àþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤·¤ÆÂç±«ºÒ³²È¯À¸¤Î´í¸±ÅÙ¤¬µÞ·ã¤Ë¹â¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£ÍîÍë¤äÎµ´¬¤Ê¤É¤Î·ã¤·¤¤ÆÍÉ÷¤Ë¤âÃí°Õ¡£¹ß¿å¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ï¡¢10ÆüÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ¤ò¸«¹þ¤ß¡¢1»þ´Ö60¥ß¥ê¤ÎÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ë¤ª¤½¤ì¡£º£¸å¤Îµ¤¾Ý¾ðÊó¤ËÎ±°Õ¡£Âç±«¤ÈÍîÍë¤ª¤è¤ÓÆÍÉ÷¤Ë´Ø¤¹¤ëÊ¡²¬¸©µ¤¾Ý¾ðÊó¤òÈ¯É½¡£
¡¡¡ãÁá´üÃí°Õ¾ðÊó¡Ê·ÙÊóµé¤Î²ÄÇ½À¡Ë¡ä°ú¤Â³¤10ÆüÍ¼Êý¤Ë¤«¤±¤Æ¡¡Âç±«¡Î¹â¡Ï¡ÊÊ¡²¬ÃÏÊý¡¢ÃÞËÃÏÊý¡¢ÃÞ¸åÃÏÊý¡Ë°ú¤Â³¤13Æüº¢¤Ë¤«¤±¤Æ¡¡¡¡Âç±«¡ÎÃæ¡Ï¡ÊÊ¡²¬¸©Á´°è¡Ë
¡¡¡ã¹ß¿åÎÌÍ½ÁÛ¡ÊÂ¿¤¤½ê¡Ë¡ä10Æü6»þ¤«¤é11Æü6»þ¤Þ¤Ç
¡¡¡¡1»þ´Ö¹ß¿åÎÌ¡¡¡¡60¥ß¥ê¡ÊÊ¡²¬¸©Á´°è¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡40¥ß¥ê¡ÊÊ¡²¬ÃÏÊý¡¢ËÌ¶å½£ÃÏÊý¡¢ÃÞ¸åÃÏÊý¡Ë
¡¡24»þ´Ö¹ß¿åÎÌ¡¡180¥ß¥ê¡ÊÃÞ¸åÃÏÊý¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡150¥ß¥ê¡ÊÃÞËÃÏÊý¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡120¥ß¥ê¡ÊÊ¡²¬ÃÏÊý¡¢ËÌ¶å½£ÃÏÊý¡Ë
¤½¤Î¸å
11Æü6»þ¤«¤é12Æü6»þ¤Þ¤Ç
¡¡24»þ´Ö¹ß¿åÎÌ¡¡50¥ß¥ê¡ÊÃÞ¸åÃÏÊý¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡30¥ß¥ê¡ÊÊ¡²¬ÃÏÊý¡¢ËÌ¶å½£ÃÏÊý¡¢ÃÞËÃÏÊý¡Ë