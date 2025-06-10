¡Ú39ÅÙ¤ÎÇ®¡Û¤ÇÎÞÌÜ¤ÎºÊ¤Ë¡ØÈÓ¥³¡¼¥ë¡Ù¤ò¤¹¤ë²ÈÂ²¡ª¡©¤À¤¬Ä¾¸å¡Ö2¿Í¤È¤â¡Ä¡×¸Â³¦¤¬¤¤¿ºÊ¤ÎÉ½¾ð¤Ë¡Ä¡ÚÉ×ÉØ´Ö¤ÎÌäÂê¤Ø¤ÎÂÐ±þºö¡Û
É×ÉØÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¸ß¤¤¤Î»Ù»ý¤ÈÍý²ò¤¬É¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢É×ÉØ´Ö¤ËÀ¸¤¸¤¿ÌäÂê¤Ø¤ÎÂÐ±þºö¤òÃµ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²È»öÊ¬Ã´¤Î½ÅÍ×À¡Û
¡ÖËèÆü¤Î²È»ö¤ò°ì¿Í¤ÇÊú¤¨¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¡¢É×¤Ï¤½¤ì¤òÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÀµÄ¾¡¢¤¿¤Þ¤Ë¤ÏµÙ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê28ºÐ¡¿½÷À¡Ë
²È»öÊ¬Ã´¤¬ÊÐ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¤½¤ÎÉÔ¸øÊ¿´¶¤¬É×ÉØ¤Î´Ø·¸¤ËÉé²Ù¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¤Ï¡¢²È»öÊ¬Ã´¤ò¸«Ä¾¤·¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÀÕÇ¤¤òÊ¿Åù¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡ÚÁê¸ßÍý²ò¤ÎÂçÀÚ¤µ¡Û
¡Ö¿É¤¤¤È¤¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ë¡¢É×¤«¤é¤Ï¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤À¤±¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ê33ºÐ¡¿½÷À¡Ë
É×¤«¤é¤Î¶¦´¶¤ä»Ù»ý¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¡¢ºÊ¤Ï¸ÉÆÈ´¶¤ò³Ð¤¨¡¢´Ø·¸¤Ëµ¿Ìä¤òÊú¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
Áê¸ß¤ËÍý²ò¤·¹ç¤¨¤ë´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ÈÂ²»þ´Ö¤Î²ÁÃÍ¡Û
¡Ö3¿ÍÌÜ¤Î»Ò¤É¤â¤ò½Ð»º¤·¤¿Ä¾¸å¡¢µÁÊì¤¬¼ê½õ¤±¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢É×¤Ï¡Ø¸µµ¤¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡¢ÎÁÍý¤¯¤é¤¤¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¡Ù¤È´ÊÃ±¤Ë¸À¤¤½Ð¤·¡Ä¡£
¤½¤Î¤È¤¡¢µÁÊì¤¬É×¤Ë¡Ø»º¸å¤ò¤·¤Ã¤«¤êµÙ¤Þ¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¡ª¡Ù¤È¶¯¤¯¸À¤¤Êü¤Á¡¢É×¤Ï¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ËÈ¿¾Ê¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê½÷À¡Ë
É×ÉØ´Ö¤Ç¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î»þ´Ö¤òÂº½Å¤·¹ç¤¦¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¤¬¡¢²ÈÂ²¤È¤·¤Æ¶¦¤Ë¤¹¤´¤¹»þ´Ö¤Î²ÁÃÍ¤â¸«¼º¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú¹âÇ®¤ÎºÊ¤ËÈÓ¥³¡¼¥ë¤¹¤ë²ÈÂ²¡Û
¡Ö¹âÇ®¤Ç39ÅÙ½Ð¤Æ¿²¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿»ä¤Ë¡¢É×¤ÈÂ©»Ò¤Ï¡ØÈÓ¤Þ¤À¡Á¡Ù¤ÈÈÓ¥³¡¼¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÎÞÌÜ¤Ç¥Õ¥é¥Õ¥é¤Ê¾õÂÖ¤ÇÎÁÍý¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿»ä¤Ï¤È¤¦¤È¤¦¸Â³¦¤¬¤¤Æ¡Ä¡£
¡Ø2¿Í¤â¡Ä»ä¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡ª¡Ù¤Èµã¤¤Ê¤¬¤é¥Ö¥ÁÀÚ¤ì¤ë¤È¡¢2¿Í¤ÏÀÄ¤¶¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡Ê½÷À¡Ë
¶âÁ¬Åª¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï¡¢É×ÉØ´Ö¤Î¿®Íê´Ø·¸¤òÂ»¤Í¤ëÂç¤¤Ê¸¶°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸ß¤¤¤Ë·É°Õ¤ò»ý¤Á¡¢ÌäÂê¤ò¶¦¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¤ë°Õ¼±¤¬¡¢Ë¤«¤ÊÉ×ÉØ´Ø·¸¤òÃÛ¤¯ÅÚÂæ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë
º£²ó¤Ï¡¢É×ÉØ´Ö¤ËÀ¸¤¸¤¿ÌäÂê¤Ø¤ÎÂÐ±þºö¤òÃµ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²È»öÊ¬Ã´¤Î½ÅÍ×À¡Û
¡ÖËèÆü¤Î²È»ö¤ò°ì¿Í¤ÇÊú¤¨¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¡¢É×¤Ï¤½¤ì¤òÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÀµÄ¾¡¢¤¿¤Þ¤Ë¤ÏµÙ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê28ºÐ¡¿½÷À¡Ë
²È»öÊ¬Ã´¤¬ÊÐ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¤½¤ÎÉÔ¸øÊ¿´¶¤¬É×ÉØ¤Î´Ø·¸¤ËÉé²Ù¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¤Ï¡¢²È»öÊ¬Ã´¤ò¸«Ä¾¤·¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÀÕÇ¤¤òÊ¿Åù¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¿É¤¤¤È¤¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ë¡¢É×¤«¤é¤Ï¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤À¤±¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ê33ºÐ¡¿½÷À¡Ë
É×¤«¤é¤Î¶¦´¶¤ä»Ù»ý¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¡¢ºÊ¤Ï¸ÉÆÈ´¶¤ò³Ð¤¨¡¢´Ø·¸¤Ëµ¿Ìä¤òÊú¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
Áê¸ß¤ËÍý²ò¤·¹ç¤¨¤ë´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ÈÂ²»þ´Ö¤Î²ÁÃÍ¡Û
¡Ö3¿ÍÌÜ¤Î»Ò¤É¤â¤ò½Ð»º¤·¤¿Ä¾¸å¡¢µÁÊì¤¬¼ê½õ¤±¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢É×¤Ï¡Ø¸µµ¤¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡¢ÎÁÍý¤¯¤é¤¤¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¡Ù¤È´ÊÃ±¤Ë¸À¤¤½Ð¤·¡Ä¡£
¤½¤Î¤È¤¡¢µÁÊì¤¬É×¤Ë¡Ø»º¸å¤ò¤·¤Ã¤«¤êµÙ¤Þ¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¡ª¡Ù¤È¶¯¤¯¸À¤¤Êü¤Á¡¢É×¤Ï¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ËÈ¿¾Ê¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê½÷À¡Ë
É×ÉØ´Ö¤Ç¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î»þ´Ö¤òÂº½Å¤·¹ç¤¦¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¤¬¡¢²ÈÂ²¤È¤·¤Æ¶¦¤Ë¤¹¤´¤¹»þ´Ö¤Î²ÁÃÍ¤â¸«¼º¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú¹âÇ®¤ÎºÊ¤ËÈÓ¥³¡¼¥ë¤¹¤ë²ÈÂ²¡Û
¡Ö¹âÇ®¤Ç39ÅÙ½Ð¤Æ¿²¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿»ä¤Ë¡¢É×¤ÈÂ©»Ò¤Ï¡ØÈÓ¤Þ¤À¡Á¡Ù¤ÈÈÓ¥³¡¼¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÎÞÌÜ¤Ç¥Õ¥é¥Õ¥é¤Ê¾õÂÖ¤ÇÎÁÍý¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿»ä¤Ï¤È¤¦¤È¤¦¸Â³¦¤¬¤¤Æ¡Ä¡£
¡Ø2¿Í¤â¡Ä»ä¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡ª¡Ù¤Èµã¤¤Ê¤¬¤é¥Ö¥ÁÀÚ¤ì¤ë¤È¡¢2¿Í¤ÏÀÄ¤¶¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡Ê½÷À¡Ë
¶âÁ¬Åª¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï¡¢É×ÉØ´Ö¤Î¿®Íê´Ø·¸¤òÂ»¤Í¤ëÂç¤¤Ê¸¶°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸ß¤¤¤Ë·É°Õ¤ò»ý¤Á¡¢ÌäÂê¤ò¶¦¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¤ë°Õ¼±¤¬¡¢Ë¤«¤ÊÉ×ÉØ´Ø·¸¤òÃÛ¤¯ÅÚÂæ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë