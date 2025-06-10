²ÆËÜÈÖ¤Î¡ÈÆ©ÌÀ´¶¡È¤É¤¦¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¡©¡¡ÆâÂ¦¤«¤é¤ÎÂÐºö¤â¡Äº£¤«¤é»Ï¤á¤é¤ì¤ë¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¥Ó¥¿¥ß¥óC¥µ¥×¥ê£¹Áª
¡¡µ¤²¹¤Î¾å¾º¤È¤È¤â¤Ë»ç³°ÀþÎÌ¤âµÞ¾å¾º¤¹¤ë¤³¤Îµ¨Àá¡£UV¥±¥¢¥³¥¹¥á¤äÆü»±¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÂÐºö¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Æü¾Æ¤±¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£»ç³°Àþ¤òÍá¤Ó¤ë¤ÈÂÎÆâ¤Ç¡Ö¥á¥é¥Ë¥ó¿§ÁÇ¡×¤¬À¸À®¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤¬È©¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¸¶°ø¤Ë¡£¤³¤³¤Ç½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¥á¥é¥Ë¥ó¤ÎÀ¸À®¤òÍÞ¤¨¤ëÆ¯¤¤ò¤â¤Ä¡Ö¥Ó¥¿¥ß¥óC¡×¡£¥Ó¥¿¥ß¥óC¤ÏÂÎ¤ËÃù¤á¤Æ¤ª¤±¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ËèÆü¤·¤Ã¤«¤êÊäµë¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¡£º£²ó¤Ï¡¢»ç³°ÀþÂÐºö¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥Ó¥¿¥ß¥óC¥µ¥×¥ê¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û²Æ¤Ç¤âÇò¤¤È©¡ÄÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤â¼«¿È¤Î°¦ÍÑÉÊ¤È¤·¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥Ó¥¿¥ß¥óC
¢£Æü¾Æ¤±ÂÐºö¤Ë¥Ó¥¿¥ß¥óC¤¬¤è¤¤ÍýÍ³
¡¡»ç³°Àþ¤òÍá¤Ó¤ë¤È¡¢È©¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡Ö³èÀ»ÀÁÇ¡×¤¬È¯À¸¤·¡¢¥·¥ß¤ä¤¯¤¹¤ß¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¥á¥é¥Ë¥ó¤ÎÀ¸À®¤¬Â¥¿Ê¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤³¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¹³»À²½ºîÍÑ¤ò»ý¤Ä¥Ó¥¿¥ß¥óC¤À¡£¥Ó¥¿¥ß¥óC¤Ë¤Ï¡¢³èÀ»ÀÁÇ¤ò½üµî¤·¡¢¥á¥é¥Ë¥ó¤ÎÀ¸À®¤òÍÞ¤¨¤ëÆ¯¤¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢»ç³°Àþ¥À¥á¡¼¥¸¤«¤éÈ©¤ò¼é¤ë¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£¤¿¤À¤·¿åÍÏÀ¤ÇÂÎ¤ËÃßÀÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥µ¥×¥ê¤Ç¸úÎ¨Åª¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤À¡£
¡ü DHC ¥Ó¥¿¥ß¥óC¡Ê¥Ï¡¼¥É¥«¥×¥»¥ë¡Ë
1Æü2Î³¤Ç¥Ó¥¿¥ß¥óC¤ò1,000mgÊä¤¨¤ë±ÉÍÜµ¡Ç½¿©ÉÊ¡£¥¿¥¤¥à¥ê¥ê¡¼¥¹½èÊý¤ÇµÛ¼ý¤¬»ýÂ³¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¥«¥×¥»¥ë¤ÏÌó1cm¤È°û¤ß¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º¡£¥³¥¹¥Ñ¤âÎÉ¤¯¡¢½é¿´¼Ô¤Ë¤âÂ³¤±¤ä¤¹¤¤ÄêÈÖ¥µ¥×¥ê¤À
1ÆüÎÌ¡§2Î³¡Ê1,000mg¡Ë
Î³¤ÎÂç¤¤µ¡§Ä¹·ÂÌó19mm¡¿¸ü¤ß6¡Á7mm¡Ê¥«¥×¥»¥ë¡Ë
°û¤ß¤ä¤¹¤µ¡§¾®Î³¤Ç¥«¥×¥»¥ë³ê¤é¤«¡£Æ÷¤¤¤âµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤
¤ª¤¹¤¹¤áÁØ¡§½é¤á¤Æ¥µ¥×¥ê¤ò»î¤¹¿Í¡¢¥³¥¹¥Ñ½Å»ëÇÉ¡¢»ýÂ³Åª¤Ë±ÉÍÜÊäµë¤·¤¿¤¤¿Í
¡ü ¥Ç¥£¥¢¥Ê¥Á¥å¥é¥¹¥¿¥¤¥ë ¥Ó¥¿¥ß¥óC
1Æü2Î³¤Ç1,000mgÁ°¸å¤Î¥Ó¥¿¥ß¥óC¤Ë²Ã¤¨¡¢B2¡¦B6¤âÇÛ¹ç¡£·ÚÎÌ¥«¥×¥»¥ë¤Ç¡¢¸ý¤Ë°ú¤Ã³Ý¤«¤ê¤Ë¤¯¤¯¿å¤Ê¤·¤Ç¤â°û¤ß¤ä¤¹¤¤¡£¥Ñ¥¦¥ÁÊñÁõ¤Ç³°½Ð¤Ë¤âÊØÍø¤À
1ÆüÎÌ¡§2Î³¡Ê1,000mg¡ÜB2¡¦B6¡Ë
Î³¤ÎÂç¤¤µ¡§°ìÈÌÅª¤Ê¥«¥×¥»¥ë·¿¡Ê°û¤ß¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º¡Ë
°û¤ß¤ä¤¹¤µ¡§ÌµÌ£Ìµ½¡¦¥Î¥É¤Ë°ú¤Ã³Ý¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤
¤ª¤¹¤¹¤áÁØ¡§ÈþÍÆ¤ä·ò¹¯¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¿Í¡¢³°½ÐÀè¤Ç¼ê·Ú¤ËÀÝ¤ê¤¿¤¤¿Í¡¢B·²¤âÆ±»þ¤Ë¼è¤ê¤¿¤¤¿Í
¡ü ¥Ô¥å¥¢¥Ó¥¿C ¹âÇ»ÅÙ¡Ê¥ê¥Ý¥½¡¼¥à¥¿¥¤¥×¡Ë
µÛ¼ý¸úÎ¨¤ò¹â¤á¤ë¥ê¥Ý¥½¡¼¥à²Ã¹©¤È¹âÇ»ÅÙÀß·×¤Ç¡¢1Æü2Î³¤Ç1,000mg¤Î¥Ó¥¿¥ß¥óC¤ò¤·¤Ã¤«¤êµÛ¼ý¡£¾®Î³¤Ç°û¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢¥¿¥¤¥à¥ê¥ê¡¼¥¹Àß·×¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
1ÆüÎÌ¡§2Î³¡ÊÌó1,000mg¡Ë
Î³¤ÎÂç¤¤µ¡§¾®Î³¥«¥×¥»¥ë¥¿¥¤¥×
°û¤ß¤ä¤¹¤µ¡§¾®¤µ¤á¤Ç°û¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢¶ìÌ£¤â¾¯¤Ê¤¤
¤ª¤¹¤¹¤áÁØ¡§¹âµÛ¼ý¤òµá¤á¤ë¿Í¡¢ÈþÍÆ¤ä·ò¹¯¸ú²Ì¤ò¤¹¤°¤Ë¼Â´¶¤·¤¿¤¤¿Í¡¢Â¿¾¯¥³¥¹¥È½Å»ë¤Ç¤¤ë¿Í
¡ü UHA ¥°¥ß¥µ¥×¥ê ¥Ó¥¿¥ß¥óC
¥ì¥â¥óÌ£¤Ç¤ª²Û»Ò´¶³Ð¤ÇÂ³¤±¤ä¤¹¤¤¥°¥ß¥¿¥¤¥×¡£1Æü2Î³¤Ç500mg¡Ü¥³¥é¡¼¥²¥óÇÛ¹ç¡£¿å¤Ê¤·¤Ç¤â¿©¤Ù¤é¤ì¡¢Ì£½Å»ëÇÉ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
1ÆüÎÌ¡§2Î³¡Ê500mg¡Ü¥³¥é¡¼¥²¥ó¡Ë
Î³¤ÎÂç¤¤µ¡§Ä¾·ÂÌó12¡Á15mm¤Î¥°¥ß
°û¤ß¤ä¤¹¤µ¡§³ú¤ó¤Ç¿©¤Ù¤ë¥¿¥¤¥×¤ÇÈþÌ£¤·¤¯Â³¤±¤ä¤¹¤¤
¤ª¤¹¤¹¤áÁØ¡§¾ûºÞ·ù¤¤¡¢´Å¤µ½Å»ë¡¢ÈþÍÆÀ®Ê¬¤ò¼ê·Ú¤Ë¼è¤ê¤¿¤¤¿Í
¡ü NATUREMADE¡Ê¥Í¥¤¥Á¥ã¡¼¥á¥¤¥É¡Ë¥Ó¥¿¥ß¥óC
¥¢¥á¥ê¥«À½¤Î¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢1Æü2Î³¤Ç500mg¡ÊÀ½ÉÊ¤Ë¤è¤ê1,000mg¡Ë¡£¤ä¤äÂçÎ³¤À¤¬ÉÊ¼Á¡¦°ÂÁ´À½Å»ëÇÉ¸þ¤¡£
1ÆüÎÌ¡§2Î³¡Ê500¡Á1,000mg¡Ë
Î³¤ÎÂç¤¤µ¡§Ä¹·Â15¡Á19mm¡¿¸ü¤µ9mmÁ°¸å
°û¤ß¤ä¤¹¤µ¡§¤ä¤äÂç¤¤á¤Ç°û¤ß¤´¤¿¤¨¤¢¤ê
¤ª¤¹¤¹¤áÁØ¡§¿®Íê¥Ö¥é¥ó¥É½Å»ë¡¢Ä¹´üÍøÍÑ¤·¤¿¤¤¿Í¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈOK¤Ê¿Í
¡ü ¥Þ¥¤¥·¡¼¡ÊMy+Cee¡Ë¥ê¥Ý¥½¡¼¥à¥Ó¥¿¥ß¥óC
Ä¶ÈùºÙ¥ê¥Ý¥½¡¼¥à¡õB-ReCµ»½ÑºÎÍÑ¤Ç¡¢¹âµÛ¼ý¡õÄ¹»þ´Ö»ýÂ³¥¿¥¤¥×¡£1Æü2Î³¤Ç500mg¡¢GMPÇ§¾Ú¹©¾ìÀ½¡£
1ÆüÎÌ¡§2Î³¡Ê500mg¡Ë
Î³¤ÎÂç¤¤µ¡§¾®Î³¥«¥×¥»¥ë¥¿¥¤¥×
°û¤ß¤ä¤¹¤µ¡§¾®Î³¤Ç¥Ë¥ª¥¤¤â¹µ¤¨¤á
¤ª¤¹¤¹¤áÁØ¡§µÛ¼ý¸úÎ¨½Å»ë¡¢ÈþÍÆ½Å»ë¡¢¥µ¥×¥ê¤Ë¼Â´¶µá¤á¤ë¿Í
¡ü ¥¨¥ë¥ê¥¹ ¥Ó¥¿¥ß¥óC
¥ì¥â¥óÌ£¤Î¥Ñ¥¦¥ÁÊ´Ëö¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢1ËÜ¤Ë1,000mgÇÛ¹ç¡£¿å¤ËÍÏ¤«¤·¤Æ°û¤à¤Î¤Ç¹¢¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¡£
1ÆüÎÌ¡§1ËÜ¡Ê1,000mg¡Ë
Î³¤ÎÂç¤¤µ¡§Ê´Ëö¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ê1gÄøÅÙ¡Ë
°û¤ß¤ä¤¹¤µ¡§¥ì¥â¥óÌ£¤Ç¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¿å¤ÇÍÏ¤«¤·¤Æ°û¤à¥¿¥¤¥×
¤ª¤¹¤¹¤áÁØ¡§¾ûºÞNG¡¢¿åÊ¬Êäµë¤È°ì½ï¤ËÀÝ¤ê¤¿¤¤¿Í¡¢·ÈÂÓÀ½Å»ëÇÉ
¡ü ¥ê¥Ý¥½¡¼¥à ¥Ó¥¿¥ß¥óC
¥ê¥Ý¥½¡¼¥à²Ã¹©¤ÇµÛ¼ýÀ¤È»ýÂ³À¤òÎ¾Î©¡£ÄÌ¾ï1Æü1,000mg¥¿¥¤¥×¤¬Â¿¤¯¡¢ÈþÍÆ¡¦·ò¹¯ÌÜÅª¤ËºÇÅ¬¡£
1ÆüÎÌ¡§1¡Á2Î³¡ÊÌó1,000mg¡Ë
Î³¤ÎÂç¤¤µ¡§¾®Î³¥«¥×¥»¥ë¥¿¥¤¥×
°û¤ß¤ä¤¹¤µ¡§¥«¥×¥»¥ë¤¬³ê¤é¤«¤Ç°û¤ß¹þ¤ß¤ä¤¹¤¤
¤ª¤¹¤¹¤áÁØ¡§¹âµÛ¼ý¤òµá¤á¤ë¿Í¡¢ÆâÂ¦¤«¤é¤Î¥±¥¢¤ò½Å»ë¤¹¤ë¿Í
¡ü Lypo-C¡Ê¥ê¥Ý¥«¥×¥»¥ë ¥Ó¥¿¥ß¥óC¡Ë
¥ê¥Ý¥½¡¼¥à¹ñºÝ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¹âÉ¾²Á¡£1Æü1¡Á2Î³¤Ç1,000mg°Ê¾å¡¢¹âµÛ¼ý¤òÅ°Äì¡£
1ÆüÎÌ¡§1¡Á2Î³¡Ê1,000mgÁ°¸å¡Ë
Î³¤ÎÂç¤¤µ¡§¾®¡ÁÃæÎ³¥«¥×¥»¥ë
°û¤ß¤ä¤¹¤µ¡§°û¤ß¤ä¤¹¤¤¥«¥×¥»¥ë¥¿¥¤¥×¡¢¶ìÌ£¾¯¤Ê¤á
¤ª¤¹¤¹¤áÁØ¡§µÛ¼ý¸úÎ¨ºÇÍ¥Àè¡¢ÉÊ¼Á¡¦¼Â´¶½Å»ë¡¢Í½»»Í¾Íµ¤¢¤ë¿Í
¡¡»ç³°ÀþÂÐºö¤È¤¤¤¨¤Ð³°Â¦¤«¤é¤Î¥±¥¢¤ËÌÜ¤¬¹Ô¤¤¬¤Á¤À¤±¤É¡¢È©¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤ò¼é¤ë¤Ë¤Ï¡ÖÆâÂ¦¤«¤é¤Î¥±¥¢¡×¤â·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÃæ¿´¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¥·¥ß¤ä¤¯¤¹¤ß¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¥á¥é¥Ë¥ó¤ÎÀ¸À®¤òÍÞ¤¨¤ë¥Ó¥¿¥ß¥óC¡£¿åÍÏÀ¤ÇÂÎ¤ËÎ¯¤á¤Æ¤ª¤±¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢ËèÆü·ç¤«¤µ¤º¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¡£¿©»ö¤À¤±¤Ç¤ÏÀÝ¼è¤·¤¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¡¢µÛ¼ý¸úÎ¨¤ä»ýÂ³À¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢»ç³°Àþ¤ËÉé¤±¤Ê¤¤È©ºî¤ê¤ò¤Ï¤¸¤á¤è¤¦¡ª
¢£Æü¾Æ¤±ÂÐºö¤Ë¥Ó¥¿¥ß¥óC¤¬¤è¤¤ÍýÍ³
¡¡»ç³°Àþ¤òÍá¤Ó¤ë¤È¡¢È©¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡Ö³èÀ»ÀÁÇ¡×¤¬È¯À¸¤·¡¢¥·¥ß¤ä¤¯¤¹¤ß¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¥á¥é¥Ë¥ó¤ÎÀ¸À®¤¬Â¥¿Ê¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤³¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¹³»À²½ºîÍÑ¤ò»ý¤Ä¥Ó¥¿¥ß¥óC¤À¡£¥Ó¥¿¥ß¥óC¤Ë¤Ï¡¢³èÀ»ÀÁÇ¤ò½üµî¤·¡¢¥á¥é¥Ë¥ó¤ÎÀ¸À®¤òÍÞ¤¨¤ëÆ¯¤¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢»ç³°Àþ¥À¥á¡¼¥¸¤«¤éÈ©¤ò¼é¤ë¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£¤¿¤À¤·¿åÍÏÀ¤ÇÂÎ¤ËÃßÀÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥µ¥×¥ê¤Ç¸úÎ¨Åª¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤À¡£
¡ü DHC ¥Ó¥¿¥ß¥óC¡Ê¥Ï¡¼¥É¥«¥×¥»¥ë¡Ë
1Æü2Î³¤Ç¥Ó¥¿¥ß¥óC¤ò1,000mgÊä¤¨¤ë±ÉÍÜµ¡Ç½¿©ÉÊ¡£¥¿¥¤¥à¥ê¥ê¡¼¥¹½èÊý¤ÇµÛ¼ý¤¬»ýÂ³¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¥«¥×¥»¥ë¤ÏÌó1cm¤È°û¤ß¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º¡£¥³¥¹¥Ñ¤âÎÉ¤¯¡¢½é¿´¼Ô¤Ë¤âÂ³¤±¤ä¤¹¤¤ÄêÈÖ¥µ¥×¥ê¤À
1ÆüÎÌ¡§2Î³¡Ê1,000mg¡Ë
Î³¤ÎÂç¤¤µ¡§Ä¹·ÂÌó19mm¡¿¸ü¤ß6¡Á7mm¡Ê¥«¥×¥»¥ë¡Ë
°û¤ß¤ä¤¹¤µ¡§¾®Î³¤Ç¥«¥×¥»¥ë³ê¤é¤«¡£Æ÷¤¤¤âµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤
¤ª¤¹¤¹¤áÁØ¡§½é¤á¤Æ¥µ¥×¥ê¤ò»î¤¹¿Í¡¢¥³¥¹¥Ñ½Å»ëÇÉ¡¢»ýÂ³Åª¤Ë±ÉÍÜÊäµë¤·¤¿¤¤¿Í
¡ü ¥Ç¥£¥¢¥Ê¥Á¥å¥é¥¹¥¿¥¤¥ë ¥Ó¥¿¥ß¥óC
1Æü2Î³¤Ç1,000mgÁ°¸å¤Î¥Ó¥¿¥ß¥óC¤Ë²Ã¤¨¡¢B2¡¦B6¤âÇÛ¹ç¡£·ÚÎÌ¥«¥×¥»¥ë¤Ç¡¢¸ý¤Ë°ú¤Ã³Ý¤«¤ê¤Ë¤¯¤¯¿å¤Ê¤·¤Ç¤â°û¤ß¤ä¤¹¤¤¡£¥Ñ¥¦¥ÁÊñÁõ¤Ç³°½Ð¤Ë¤âÊØÍø¤À
1ÆüÎÌ¡§2Î³¡Ê1,000mg¡ÜB2¡¦B6¡Ë
Î³¤ÎÂç¤¤µ¡§°ìÈÌÅª¤Ê¥«¥×¥»¥ë·¿¡Ê°û¤ß¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º¡Ë
°û¤ß¤ä¤¹¤µ¡§ÌµÌ£Ìµ½¡¦¥Î¥É¤Ë°ú¤Ã³Ý¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤
¤ª¤¹¤¹¤áÁØ¡§ÈþÍÆ¤ä·ò¹¯¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¿Í¡¢³°½ÐÀè¤Ç¼ê·Ú¤ËÀÝ¤ê¤¿¤¤¿Í¡¢B·²¤âÆ±»þ¤Ë¼è¤ê¤¿¤¤¿Í
¡ü ¥Ô¥å¥¢¥Ó¥¿C ¹âÇ»ÅÙ¡Ê¥ê¥Ý¥½¡¼¥à¥¿¥¤¥×¡Ë
µÛ¼ý¸úÎ¨¤ò¹â¤á¤ë¥ê¥Ý¥½¡¼¥à²Ã¹©¤È¹âÇ»ÅÙÀß·×¤Ç¡¢1Æü2Î³¤Ç1,000mg¤Î¥Ó¥¿¥ß¥óC¤ò¤·¤Ã¤«¤êµÛ¼ý¡£¾®Î³¤Ç°û¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢¥¿¥¤¥à¥ê¥ê¡¼¥¹Àß·×¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
1ÆüÎÌ¡§2Î³¡ÊÌó1,000mg¡Ë
Î³¤ÎÂç¤¤µ¡§¾®Î³¥«¥×¥»¥ë¥¿¥¤¥×
°û¤ß¤ä¤¹¤µ¡§¾®¤µ¤á¤Ç°û¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢¶ìÌ£¤â¾¯¤Ê¤¤
¤ª¤¹¤¹¤áÁØ¡§¹âµÛ¼ý¤òµá¤á¤ë¿Í¡¢ÈþÍÆ¤ä·ò¹¯¸ú²Ì¤ò¤¹¤°¤Ë¼Â´¶¤·¤¿¤¤¿Í¡¢Â¿¾¯¥³¥¹¥È½Å»ë¤Ç¤¤ë¿Í
¡ü UHA ¥°¥ß¥µ¥×¥ê ¥Ó¥¿¥ß¥óC
¥ì¥â¥óÌ£¤Ç¤ª²Û»Ò´¶³Ð¤ÇÂ³¤±¤ä¤¹¤¤¥°¥ß¥¿¥¤¥×¡£1Æü2Î³¤Ç500mg¡Ü¥³¥é¡¼¥²¥óÇÛ¹ç¡£¿å¤Ê¤·¤Ç¤â¿©¤Ù¤é¤ì¡¢Ì£½Å»ëÇÉ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
1ÆüÎÌ¡§2Î³¡Ê500mg¡Ü¥³¥é¡¼¥²¥ó¡Ë
Î³¤ÎÂç¤¤µ¡§Ä¾·ÂÌó12¡Á15mm¤Î¥°¥ß
°û¤ß¤ä¤¹¤µ¡§³ú¤ó¤Ç¿©¤Ù¤ë¥¿¥¤¥×¤ÇÈþÌ£¤·¤¯Â³¤±¤ä¤¹¤¤
¤ª¤¹¤¹¤áÁØ¡§¾ûºÞ·ù¤¤¡¢´Å¤µ½Å»ë¡¢ÈþÍÆÀ®Ê¬¤ò¼ê·Ú¤Ë¼è¤ê¤¿¤¤¿Í
¡ü NATUREMADE¡Ê¥Í¥¤¥Á¥ã¡¼¥á¥¤¥É¡Ë¥Ó¥¿¥ß¥óC
¥¢¥á¥ê¥«À½¤Î¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢1Æü2Î³¤Ç500mg¡ÊÀ½ÉÊ¤Ë¤è¤ê1,000mg¡Ë¡£¤ä¤äÂçÎ³¤À¤¬ÉÊ¼Á¡¦°ÂÁ´À½Å»ëÇÉ¸þ¤¡£
1ÆüÎÌ¡§2Î³¡Ê500¡Á1,000mg¡Ë
Î³¤ÎÂç¤¤µ¡§Ä¹·Â15¡Á19mm¡¿¸ü¤µ9mmÁ°¸å
°û¤ß¤ä¤¹¤µ¡§¤ä¤äÂç¤¤á¤Ç°û¤ß¤´¤¿¤¨¤¢¤ê
¤ª¤¹¤¹¤áÁØ¡§¿®Íê¥Ö¥é¥ó¥É½Å»ë¡¢Ä¹´üÍøÍÑ¤·¤¿¤¤¿Í¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈOK¤Ê¿Í
¡ü ¥Þ¥¤¥·¡¼¡ÊMy+Cee¡Ë¥ê¥Ý¥½¡¼¥à¥Ó¥¿¥ß¥óC
Ä¶ÈùºÙ¥ê¥Ý¥½¡¼¥à¡õB-ReCµ»½ÑºÎÍÑ¤Ç¡¢¹âµÛ¼ý¡õÄ¹»þ´Ö»ýÂ³¥¿¥¤¥×¡£1Æü2Î³¤Ç500mg¡¢GMPÇ§¾Ú¹©¾ìÀ½¡£
1ÆüÎÌ¡§2Î³¡Ê500mg¡Ë
Î³¤ÎÂç¤¤µ¡§¾®Î³¥«¥×¥»¥ë¥¿¥¤¥×
°û¤ß¤ä¤¹¤µ¡§¾®Î³¤Ç¥Ë¥ª¥¤¤â¹µ¤¨¤á
¤ª¤¹¤¹¤áÁØ¡§µÛ¼ý¸úÎ¨½Å»ë¡¢ÈþÍÆ½Å»ë¡¢¥µ¥×¥ê¤Ë¼Â´¶µá¤á¤ë¿Í
¡ü ¥¨¥ë¥ê¥¹ ¥Ó¥¿¥ß¥óC
¥ì¥â¥óÌ£¤Î¥Ñ¥¦¥ÁÊ´Ëö¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢1ËÜ¤Ë1,000mgÇÛ¹ç¡£¿å¤ËÍÏ¤«¤·¤Æ°û¤à¤Î¤Ç¹¢¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¡£
1ÆüÎÌ¡§1ËÜ¡Ê1,000mg¡Ë
Î³¤ÎÂç¤¤µ¡§Ê´Ëö¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ê1gÄøÅÙ¡Ë
°û¤ß¤ä¤¹¤µ¡§¥ì¥â¥óÌ£¤Ç¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¿å¤ÇÍÏ¤«¤·¤Æ°û¤à¥¿¥¤¥×
¤ª¤¹¤¹¤áÁØ¡§¾ûºÞNG¡¢¿åÊ¬Êäµë¤È°ì½ï¤ËÀÝ¤ê¤¿¤¤¿Í¡¢·ÈÂÓÀ½Å»ëÇÉ
¡ü ¥ê¥Ý¥½¡¼¥à ¥Ó¥¿¥ß¥óC
¥ê¥Ý¥½¡¼¥à²Ã¹©¤ÇµÛ¼ýÀ¤È»ýÂ³À¤òÎ¾Î©¡£ÄÌ¾ï1Æü1,000mg¥¿¥¤¥×¤¬Â¿¤¯¡¢ÈþÍÆ¡¦·ò¹¯ÌÜÅª¤ËºÇÅ¬¡£
1ÆüÎÌ¡§1¡Á2Î³¡ÊÌó1,000mg¡Ë
Î³¤ÎÂç¤¤µ¡§¾®Î³¥«¥×¥»¥ë¥¿¥¤¥×
°û¤ß¤ä¤¹¤µ¡§¥«¥×¥»¥ë¤¬³ê¤é¤«¤Ç°û¤ß¹þ¤ß¤ä¤¹¤¤
¤ª¤¹¤¹¤áÁØ¡§¹âµÛ¼ý¤òµá¤á¤ë¿Í¡¢ÆâÂ¦¤«¤é¤Î¥±¥¢¤ò½Å»ë¤¹¤ë¿Í
¡ü Lypo-C¡Ê¥ê¥Ý¥«¥×¥»¥ë ¥Ó¥¿¥ß¥óC¡Ë
¥ê¥Ý¥½¡¼¥à¹ñºÝ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¹âÉ¾²Á¡£1Æü1¡Á2Î³¤Ç1,000mg°Ê¾å¡¢¹âµÛ¼ý¤òÅ°Äì¡£
1ÆüÎÌ¡§1¡Á2Î³¡Ê1,000mgÁ°¸å¡Ë
Î³¤ÎÂç¤¤µ¡§¾®¡ÁÃæÎ³¥«¥×¥»¥ë
°û¤ß¤ä¤¹¤µ¡§°û¤ß¤ä¤¹¤¤¥«¥×¥»¥ë¥¿¥¤¥×¡¢¶ìÌ£¾¯¤Ê¤á
¤ª¤¹¤¹¤áÁØ¡§µÛ¼ý¸úÎ¨ºÇÍ¥Àè¡¢ÉÊ¼Á¡¦¼Â´¶½Å»ë¡¢Í½»»Í¾Íµ¤¢¤ë¿Í
¡¡»ç³°ÀþÂÐºö¤È¤¤¤¨¤Ð³°Â¦¤«¤é¤Î¥±¥¢¤ËÌÜ¤¬¹Ô¤¤¬¤Á¤À¤±¤É¡¢È©¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤ò¼é¤ë¤Ë¤Ï¡ÖÆâÂ¦¤«¤é¤Î¥±¥¢¡×¤â·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÃæ¿´¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¥·¥ß¤ä¤¯¤¹¤ß¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¥á¥é¥Ë¥ó¤ÎÀ¸À®¤òÍÞ¤¨¤ë¥Ó¥¿¥ß¥óC¡£¿åÍÏÀ¤ÇÂÎ¤ËÎ¯¤á¤Æ¤ª¤±¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢ËèÆü·ç¤«¤µ¤º¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¡£¿©»ö¤À¤±¤Ç¤ÏÀÝ¼è¤·¤¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¡¢µÛ¼ý¸úÎ¨¤ä»ýÂ³À¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢»ç³°Àþ¤ËÉé¤±¤Ê¤¤È©ºî¤ê¤ò¤Ï¤¸¤á¤è¤¦¡ª