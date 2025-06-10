¡Ö½ý¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¸ò´¹¤·¤Æ¡×¥¯¥»¶¯¤ÊµÒ¤Ë¡Ö½ý¤Ê¤ó¤Æ¤É¤³¤Ë¡©¡×¿·¿Í½ñÅ¹°÷¡¢º¤ÏÇ¡Ä¥Ù¥Æ¥é¥ó½ñÅ¹°÷¤¬¿ÀÂÐ±þ¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¤¤¿¡Û
¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à
¡Ö½ý¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¸ò´¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×ËÜ¤ò»ý¤Ã¤Æ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤ªµÒ¤µ¤ó¡£¸«¤¿ÌÜ¤ÏåºÎï¤ÊËÜ¤Ê¤Î¤Ë¡Ö¸÷¤ËÅö¤Æ¤ë¤È¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢³ÑÅÙ¤ò¤Ä¤±¤Æ¥«¥Ð¡¼¤Î½ý¤ò¸«¤»¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢Ì¡²è²È¡¦º´µ×´Ö·°(@sasakumako)¤µ¤ó¤¬ÉÁ¤¯½ñÅ¹°÷¤ÎÎ¢Â¦¡Ö¥«¥Ð¡¼¤¤¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤è¤ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥¯¥»¤¬¶¯¤¤¡ÖÈþËÜ¤ò´õË¾¤¹¤ë¤ªµÒ¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£
¢£½ñÅ¹°÷¤ÇÌ¡²è²È¤Îºî¼Ô¤¬ÉÁ¤¯¡¢¼ÂÅ¹ÊÞ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎËÜ²°¤µ¤ó¤Î¤ªÏÃ
¥Í¥Ã¥È¤Ç¼ê·Ú¤ËËÜ¤¬¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¶áÇ¯¡£
ËÜºî¡ÖÈþËÜ¤ò´õË¾¤¹¤ë¤ªµÒ¡×¤Îºî¼Ô¤Ç½ñÅ¹°÷¤Ç¤â¤¢¤ëº´µ×´Ö·°¤µ¤ó¤Ë¡¢¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦»×¤¦¤«¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êËÜ²°¤Ï³Ú¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È½ñÅ¹¤Ï²È¤Ëµï¤Ê¤¬¤éËÜ¤¬Ãµ¤»¤ë¤·ÆÏ¤¯¤Î¤âÁá¤¯¤ÆÊØÍø¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜ²°¤ÎÅ¹Æâ¤ò¤Ö¤é¤Ö¤éÅö¤Æ¤â¤Ê¤¯¸«¤Æ²ó¤ê¡¢Ãµ¤·¤Æ¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Ì¥ÎÏÅª¤ÊËÜ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡©¤Þ¤¿¡¢¤¦¤Á¤ÎÅ¹¤ÏÆÃ¤ËÃÏ°èÌ©Ãå·¿¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾ïÏ¢¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Å¹°÷¤È»¨ÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿³Ú¤·¤µ¤Ï¡¢¼ÂÅ¹ÊÞ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ËÜ²°¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
½ñÅ¹¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£¡Ö¤¿¤ÀÆÉ¤à¤À¤±¤À¤«¤é¡¢ÇØ¤¬ÇË¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢È¿ÂÐ¤Ë¡Ö¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤Î½ý¤âµö¤»¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¡£½ñÅ¹°÷¤Ï¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤ÊÈþËÜ¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¿Í¤ä¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ªµÒ¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
ËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡Ö»ö¼Â¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ªÏÃ¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Á´Éô¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢Ì¡²èÍÑ¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤â¤·¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦º´µ×´Ö¤µ¤ó¡£¤³¤À¤ï¤ê¤Î¤¢¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡Ö¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¦¤Á¤ÎÅ¹¤Ï²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÂÐ±þ¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤¤¤Æ¤³¤À¤ï¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¡Ä¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤½¤ì¤Ë±è¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¦ÀèÇÚÅ¹°÷¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ï¡¢º´µ×´Ö¤µ¤ó¼«¿È¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
ËÜºî¤òÆÉ¤ó¤À¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤âËÜ²°¤µ¤ó¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¡©
¼èºà¶¨ÎÏ¡§º´µ×´Ö·°(@sasakumako)
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£